Tổng cục Du lịch Singapore tại Việt Nam hợp tác cùng ca sĩ JSOL ra mắt MV quay tại Singapore

(Ngày Nay) - Tổng cục Du lịch Singapore (STB) hợp tác cùng ca sĩ JSOL trong dự án MV “Tính Lười” của nam ca sỹ. MV được quay hoàn toàn tại Singapore, kể một câu chuyện tình lãng mạn giữa khung cảnh thành phố sôi động, đưa khán giả khám phá bức tranh đa sắc màu của Đảo quốc – từ những công trình mang tính biểu tượng đến nhịp sống đời thường gần gũi.

MV được quay tại nhiều bối cảnh khác nhau tại Đảo quốc, tập trung thể hiện sự phóng khoáng, niềm vui khám phá và thời gian trải nghiệm trọn vẹn. Thay vì giới thiệu chi tiết từng địa danh cụ thể, “Tính Lười” theo chân JSOL qua những phân cảnh biểu diễn sôi động, qua đó cho thấy cách Singapore mang đến những trải nghiệm đa dạng. Các bối cảnh trải dài từ Nhà hát Esplanade-Theatres on the Bay với mái vòm độc đáo, công viên East Coast Park xanh mát ven biển, cầu Anderson Bridge và khu phố Clarke Quay với không gian ẩm thực - giải trí ven sông, đến MO Bar tại khách sạn Mandarin Oriental Singapore nơi có tầm nhìn thu trọn cảnh thành phố và những công thức pha chế cocktail đoạt giải thưởng hay Somerset Skate Park khu vui chơi trẻ trung tràn đầy năng lượng.

Với giai điệu tươi vui và giàu cảm xúc, ca khúc khuyến khích người nghe sống hết mình trong từng khoảnh khắc. Thông qua vũ đạo và những cảnh quay tại Singapore, JSOL truyền tải thông điệp này một cách chân thật và gần gũi tới khán giả trẻ, đồng thời khắc họa cách mà du khách có thể tối ưu hóa trải nghiệm của mình tại Đảo quốc.

Bà Serene Ng, Trưởng Đại diện Tổng cục Du lịch Singapore tại Việt Nam, chia sẻ: “Qua lần hợp tác này cùng JSOL, chúng tôi muốn giới thiệu sức hút luôn không ngừng làm mới mình của Singapore đến du khách Việt Nam. Ngay cả trong những chuyến đi ngắn ngày, du khách cũng có thể trải nghiệm trọn vẹn từ văn hóa, phiêu lưu đến phong cách sống, phản ánh bản sắc "Thành phố giữa Thiên nhiên" và sự giao thoa văn hóa đa dạng. Hy vọng MV "Tính lười" sẽ truyền cảm hứng để khán giả tận hưởng tối đa từng khoảnh khắc đáng nhớ ở Singapore.”

Ca sĩ JSOL cho biết: “Tôi rất vui khi được hợp tác với Tổng cục Du lịch Singapore trong một dự án ý nghĩa như thế này. Dù đã từng đến Singapore trước đây nhưng tôi chưa có nhiều thời gian để thật sự trải nghiệm thành phố. Dự án lần này cho tôi cơ hội được sống chậm lại, cảm nhận nhiều hơn và nhìn Singapore ở một góc độ khác. Với MV "Tính Lười", tôi hy vọng khán giả sẽ được truyền cảm hứng để khám phá nhiều hơn, nhìn thấy nhiều khía cạnh mới của Singapore và nhận ra rằng nơi đây luôn có điều gì đó mới mẻ để học hỏi và cảm nhận.”

Song song với MV, JSOL cũng sẽ đăng tải các vlog và nhiều nội dung khác trên mạng xã hội, mang đến cho người hâm mộ góc nhìn gần gũi hơn về Singapore thông qua trải nghiệm cá nhân với tư cách một du khách. Nếu “Tính Lười” kể một chuyện tình lãng mạn đậm chất điện ảnh, thì các vlog theo chân JSOL khám phá đời sống bản địa và tận hưởng Singapore như một du khách thực thụ. Từ những khám phá đời thường đến trải nghiệm ngẫu hứng và cảm nhận cá nhân, các vlog mang lại góc nhìn thân thiện, phù hợp hơn với phong cách thích khám phá của giới trẻ đồng thời khắc họa một Singapore chân thực vượt ra ngoài những công trình biểu tượng quen thuộc.

Dự án này là một phần trong chiến lược hợp tác cùng người có sức ảnh hưởng (influencer) của STB tại Việt Nam, tiếp nối thành công từ các dự án trước với Gin, Puka, Orange, Hoàng Dũng... Thông qua cách kể chuyện sáng tạo, STB tiếp tục khẳng định vị thế Singapore là điểm đến không thể bỏ lỡ – năng động, hiệu quả và giàu trải nghiệm, nơi những khoảnh khắc đời thường cũng có thể trở thành kỷ niệm khó quên.