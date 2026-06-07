K-PULSE HANOI 2026 khai màn tại Mỹ Đình: PSY, Jay Park, BamBam khuấy động đêm nhạc nước đầu tiên

Quỳnh Hoa Quỳnh Hoa In bài viết
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(Ngày Nay) - Tối 6/6, K-PULSE HANOI 2026 chính thức khai màn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, mở đầu hai đêm lễ hội âm nhạc nước với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ quốc tế như PSY, Jay Park, Sandara Park, BamBam, fromis_9 và Baby DONT Cry.
K-PULSE HANOI 2026 khai màn tại Mỹ Đình: PSY, Jay Park, BamBam khuấy động đêm nhạc nước đầu tiên ảnh 1

Ngay từ chiều tối, nhiều khán giả đã có mặt tại khu vực sân vận động để làm thủ tục check-in. Không khí sự kiện nhanh chóng nóng lên khi Baby DONT Cry mở màn với phần trình diễn trẻ trung, tiếp đó là fromis_9 với hình ảnh tươi sáng và các sân khấu giàu năng lượng.

K-PULSE HANOI 2026 khai màn tại Mỹ Đình: PSY, Jay Park, BamBam khuấy động đêm nhạc nước đầu tiên ảnh 2
K-PULSE HANOI 2026 khai màn tại Mỹ Đình: PSY, Jay Park, BamBam khuấy động đêm nhạc nước đầu tiên ảnh 3

Một trong những điểm nhấn của đêm đầu tiên là màn xuất hiện của BamBam. Nam ca sĩ khiến khán giả phấn khích với phong thái trình diễn tự tin, vũ đạo sôi động và đặc biệt là khoảnh khắc hát ca khúc tiếng Việt “Thích Em Hơi Nhiều” của Wren Evans, tạo nên màn giao lưu gần gũi với người hâm mộ Việt Nam.

K-PULSE HANOI 2026 khai màn tại Mỹ Đình: PSY, Jay Park, BamBam khuấy động đêm nhạc nước đầu tiên ảnh 4
K-PULSE HANOI 2026 khai màn tại Mỹ Đình: PSY, Jay Park, BamBam khuấy động đêm nhạc nước đầu tiên ảnh 5

Sandara Park tiếp tục đưa khán giả trở lại không khí K-pop thế hệ thứ hai với bản hit “Kiss”, "I dont care", "Come back home"..., trong khi Jay Park mang đến màu sắc K-hiphop phóng khoáng, đúng tinh thần lễ hội mùa hè. Anh chàng cũng liên tục khuấy động không khí với những màn giao lưu gần gũi với khán giả.

K-PULSE HANOI 2026 khai màn tại Mỹ Đình: PSY, Jay Park, BamBam khuấy động đêm nhạc nước đầu tiên ảnh 6

Phần cuối chương trình thuộc về PSY – nghệ sĩ được xem là “ông hoàng trình diễn” của K-pop – với loạt sân khấu khuấy động Mỹ Đình, với loạt bản hit “Gangnam Style”, "That That", "i got it from my daddy".

Với concept water music festival, K-PULSE HANOI 2026 không chỉ là một đêm nhạc K-pop thông thường mà còn hướng đến trải nghiệm lễ hội ngoài trời, nơi âm nhạc, nước, ánh sáng và sự tương tác với khán giả được kết hợp để tạo nên không khí giải trí sôi động giữa mùa hè Hà Nội. Sự kiện tiếp tục diễn ra đêm thứ hai vào ngày 7/6 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Một số hình ảnh ghi lại tại sự kiện:

K-PULSE HANOI 2026 khai màn tại Mỹ Đình: PSY, Jay Park, BamBam khuấy động đêm nhạc nước đầu tiên ảnh 7
K-PULSE HANOI 2026 khai màn tại Mỹ Đình: PSY, Jay Park, BamBam khuấy động đêm nhạc nước đầu tiên ảnh 8
K-PULSE HANOI 2026 khai màn tại Mỹ Đình: PSY, Jay Park, BamBam khuấy động đêm nhạc nước đầu tiên ảnh 9
K-PULSE HANOI 2026 khai màn tại Mỹ Đình: PSY, Jay Park, BamBam khuấy động đêm nhạc nước đầu tiên ảnh 10
K-PULSE HANOI 2026 khai màn tại Mỹ Đình: PSY, Jay Park, BamBam khuấy động đêm nhạc nước đầu tiên ảnh 11
K-PULSE HANOI 2026 khai màn tại Mỹ Đình: PSY, Jay Park, BamBam khuấy động đêm nhạc nước đầu tiên ảnh 12
K-PULSE HANOI 2026 khai màn tại Mỹ Đình: PSY, Jay Park, BamBam khuấy động đêm nhạc nước đầu tiên ảnh 13
K-PULSE HANOI 2026 khai màn tại Mỹ Đình: PSY, Jay Park, BamBam khuấy động đêm nhạc nước đầu tiên ảnh 14
K-PULSE HANOI 2026 khai màn tại Mỹ Đình: PSY, Jay Park, BamBam khuấy động đêm nhạc nước đầu tiên ảnh 15
K-PULSE HANOI 2026 khai màn tại Mỹ Đình: PSY, Jay Park, BamBam khuấy động đêm nhạc nước đầu tiên ảnh 16
Quỳnh Hoa
K-PULSE HANOI 2026

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