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KDI Education tiên phong cung cấp giải pháp giáo dục STEM và năng lực số cho học sinh trong kỷ nguyên AI

PV In bài viết
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(Ngày Nay) -  Khi công nghệ ngày càng hiện diện sâu trong đời sống và giáo dục, STEM trở thành hướng tiếp cận quan trọng giúp học sinh phát triển tư duy, kỹ năng và năng lực thích ứng trong kỷ nguyên AI. Từ định hướng đó, KDI Education tiếp tục mở rộng và nâng cấp chương trình STEM phổ thông, đưa các nội dung công nghệ hiện đại vào giảng dạy tại nhà trường.
Học sinh làm quen với lập trình robotics trong giờ học STEM tại trường.
Học sinh làm quen với lập trình robotics trong giờ học STEM tại trường.

Những dấu ấn nổi bật trong nỗ lực mang giáo dục STEM đến gần hơn với học sinh

Trong năm học vừa qua, chương trình của KDI Education đã hiện diện tại hơn 500 trường học, mang giáo dục STEM và năng lực số đến với hơn 450.000 học sinh trên toàn quốc. Quy mô triển khai này cho thấy nhu cầu ngày càng lớn của các cơ sở giáo dục trong việc đưa STEM và năng lực số vào hoạt động dạy học một cách bài bản, thực tiễn và phù hợp với từng độ tuổi.

Bám sát định hướng của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, chương trình của KDI Education được thiết kế theo hướng tích hợp, thực hành cao và học tập qua dự án. Thông qua đó, học sinh từng bước phát triển các năng lực quan trọng và những phẩm chất cốt lõi giúp học sinh thích ứng với môi trường học tập, làm việc và đời sống trong kỷ nguyên số.
KDI Education tiên phong cung cấp giải pháp giáo dục STEM và năng lực số cho học sinh trong kỷ nguyên AI ảnh 1
Các bạn học sinh cùng thảo luận và làm việc nhóm với máy tính bảng trong không gian học tập sáng tạo Innovation Space.

Ghi dấu tại các sân chơi công nghệ trong và ngoài nước

Bên cạnh hoạt động đào tạo, KDI Education cũng tích cực xây dựng các sân chơi học thuật nhằm mở rộng trải nghiệm cho học sinh và giáo viên. Nổi bật trong năm học vừa qua là việc tổ chức thành công Cuộc thi AI Hackathon 2025, một sân chơi giúp học sinh phát triển năng lực ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

KDI Education tiên phong cung cấp giải pháp giáo dục STEM và năng lực số cho học sinh trong kỷ nguyên AI ảnh 2
Vòng Chung kết Cuộc thi AI Hackathon 2025 quy tụ các đội thi xuất sắc với những giải pháp sáng tạo - ứng dụng AI vào giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội.

Bên cạnh đó, ở sân chơi quốc tế, đoàn học sinh Việt Nam đã xuất sắc đem về 2 giải Vàng, 8 giải Bạc và 5 giải Đồng tại Vòng chung kết cuộc thi Thử thách Công nghệ trẻ châu Á - Youth Tech Asia Challenge (YTAC 2026), cuộc thi quốc tế về công nghệ dành cho học sinh châu Á, được công nhận và bảo trợ chuyên môn bởi Bộ Giáo dục Malaysia.

KDI Education tiên phong cung cấp giải pháp giáo dục STEM và năng lực số cho học sinh trong kỷ nguyên AI ảnh 3
Các đội thi đạt giải Vàng bảng Inno-Tech Primary tại cuộc thi YTAC 2026.

Đồng hành cùng giáo viên trong đổi mới phương pháp dạy học

Không chỉ chú trọng phát triển chương trình dành cho học sinh, KDI Education đồng hành cùng giáo viên thông qua việc phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm, lớp bồi dưỡng và cuộc thi về ứng dụng công nghệ trong giảng dạy.

Tại vòng chung kết cuộc thi “Ứng dụng Canva AI trong thiết kế hoạt động dạy học”, ông Võ Thiện Cang - Giám đốc Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, dù trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, công nghệ không thể thay thế vai trò của người thầy, thay vào đó, công nghệ hỗ trợ giáo viên giảm bớt các công việc thủ công. Đồng thời, ông nhấn mạnh vai trò đồng hành của KDI Education trong việc hỗ trợ giáo viên thích ứng với chuyển đổi số, làm chủ công cụ và đổi mới phương pháp giảng dạy thông qua các chương trình bồi dưỡng thiết thực.

KDI Education tiên phong cung cấp giải pháp giáo dục STEM và năng lực số cho học sinh trong kỷ nguyên AI ảnh 4

Giáo viên trình bày sản phẩm tại vòng Chung kết cuộc thi “Ứng dụng Canva AI trong thiết kế hoạt động dạy học”, cuộc thi do KDI Education phối hợp tổ chức.

Năm học 2026 - 2027: Tăng cường các nội dung AI, Robotics và định hướng nghề nghiệp

Hướng đến năm học mới, KDI Education tiếp tục nâng cấp chương trình STEM phổ thông theo hướng phù hợp với xu thế giáo dục hiện đại. Đặc biệt ở bậc Trung học, chương trình được phát triển gắn với định hướng nghề nghiệp, giúp học sinh tiếp cận sớm các nhóm ngành có nhu cầu nhân lực cao, từ đó hiểu rõ năng lực bản thân và có thêm cơ sở để lựa chọn lộ trình học tập phù hợp.

Trong thời gian tới, KDI Education tiếp tục đẩy mạnh vai trò đồng hành cùng nhà trường trong triển khai giáo dục STEM thông qua việc xây dựng chương trình đào tạo, tư vấn thiết kế không gian sáng chế, cung cấp và bồi dưỡng giáo viên. Với nền tảng về chuyên môn và năng lực triển khai, KDI Education mong muốn cùng nhà trường tạo ra môi trường học tập hiện đại, nơi học sinh được tiếp cận công nghệ một cách chủ động, sáng tạo và gắn với thực tiễn, góp phần kiến tạo thế hệ học sinh Việt Nam năng động và sẵn sàng làm chủ tương lai trong kỷ nguyên số.

PV
KDI giải pháp giáo dục STEM

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