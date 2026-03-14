Học sinh thành phố hào hứng trải nghiệm khoa học – công nghệ tại STEM TOWN trong Hành trình “Em yêu Thành phố của em” 2026

(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ chương trình Hành trình “Em yêu Thành phố của em” năm 2026 do Thành Đoàn TP.HCM và Hội đồng Đội Thành phố tổ chức, đoàn học sinh tiêu biểu đến từ các Liên đội trên địa bàn Thành phố đã có chuyến tham quan và trải nghiệm tại STEM TOWN Trung tâm Trải nghiệm Khoa học – Công nghệ. Hoạt động nằm trong chuỗi điểm đến của hành trình nhằm giúp thiếu nhi tìm hiểu thực tế về các mô hình ứng dụng khoa học – công nghệ và chuyển đổi số trong sự phát triển của TP.HCM.

Hành trình giúp thiếu nhi khám phá Thành phố qua khoa học – công nghệ

Chương trình “Em yêu Thành phố của em” được Thành Đoàn TP.HCM tổ chức nhằm tạo điều kiện để thiếu nhi được trực tiếp tìm hiểu về sự phát triển của Thành phố, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, quản lý đô thị và đổi mới sáng tạo.

Thông qua việc tham quan các đơn vị, trung tâm và mô hình công nghệ tiêu biểu, chương trình giúp các em mở rộng hiểu biết về vai trò của khoa học – công nghệ trong đời sống, đồng thời nuôi dưỡng niềm tự hào và tình yêu đối với Thành phố nơi mình đang sống.

Trong chuỗi hành trình đó, STEM TOWN được lựa chọn là một điểm đến trải nghiệm khoa học – công nghệ dành cho học sinh, nơi các em có cơ hội tiếp cận trực tiếp với các hoạt động STEM thông qua mô hình học tập tương tác.

Không gian khoa học hàng nghìn mét vuông thu hút học sinh khám phá

Ngay khi bước vào không gian của STEM TOWN, nhiều học sinh không giấu được sự hào hứng và tò mò trước hàng loạt mô hình công nghệ và các trạm trải nghiệm được thiết kế sinh động.

Trung tâm được xây dựng trên không gian rộng hàng nghìn mét vuông, tích hợp hơn 100 trạm trải nghiệm khoa học – công nghệ với nhiều chủ đề khác nhau như robotics, lập trình, khoa học tương tác, kỹ thuật và các mô hình công nghệ ứng dụng trong đời sống.

Tại mỗi trạm trải nghiệm, học sinh có thể trực tiếp thao tác, thử nghiệm và khám phá các nguyên lý khoa học, từ điều khiển robot, tham gia các thí nghiệm khoa học cho đến tìm hiểu cách công nghệ vận hành trong đời sống hiện đại.

Sự kết hợp giữa yếu tố học tập và trải nghiệm thực tế đã tạo nên bầu không khí sôi nổi khi các em liên tục đặt câu hỏi, trao đổi với hướng dẫn viên và chủ động tham gia vào các hoạt động khám phá.

Bên cạnh các khu trải nghiệm, STEM TOWN còn tổ chức nhiều workshop khoa học và công nghệ diễn ra hằng ngày, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận các hoạt động thực hành như chế tạo mô hình, lập trình robot hay thực hiện các thí nghiệm khoa học thú vị.

STEM TOWN – Điểm đến được quan tâm trong giáo dục STEM

Với mô hình giáo dục thông qua trải nghiệm thực tế, STEM TOWN đang dần trở thành một điểm đến được nhiều trường học, tổ chức giáo dục và phụ huynh quan tâm trong lĩnh vực giáo dục STEM tại TP.HCM.

Không gian trải nghiệm rộng lớn cùng hệ thống chương trình hoạt động đa dạng giúp trung tâm có khả năng tổ chức các chương trình trải nghiệm STEM quy mô cho học sinh từ nhiều trường học và đoàn thể, góp phần bổ trợ cho hoạt động giáo dục trong nhà trường thông qua các chương trình ngoại khóa và trải nghiệm thực tế.

Việc STEM TOWN được lựa chọn là một điểm đến trong hành trình “Em yêu Thành phố của em” cũng cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của các mô hình giáo dục trải nghiệm trong việc giúp học sinh tiếp cận khoa học – công nghệ theo cách gần gũi và sinh động.

Lan tỏa niềm yêu thích khoa học cho thế hệ trẻ

Chuyến tham quan tại STEM TOWN đã mang lại cho các em học sinh những trải nghiệm mới mẻ và đầy cảm hứng. Không chỉ được quan sát các mô hình công nghệ, việc trực tiếp tham gia vào các hoạt động trải nghiệm đã giúp các em hiểu rằng khoa học không chỉ là kiến thức trong sách vở mà còn là công cụ để khám phá thế giới và sáng tạo tương lai.

Những trải nghiệm này góp phần khơi dậy niềm yêu thích học tập, tinh thần sáng tạo và khát vọng khám phá khoa học trong thế hệ thiếu nhi Thành phố, đồng thời lan tỏa giá trị của giáo dục STEM trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

