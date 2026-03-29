AI & ROBOTICS DAY: Lần đầu tiên robot hình người xuất hiện, “khuấy đảo” và thu hút phụ huynh – học sinh tại STEM TOWN.

(Ngày Nay) - Trong hai ngày 28 – 29/03/2026, sự kiện STEM TOWN AI & ROBOTICS DAY đã diễn ra sôi động tại Trung tâm Trải nghiệm Khoa học – Công nghệ STEM TOWN (Đường Trần Quý Kiên, P. Bình Trưng, Tp. HCM), thu hút đông đảo phụ huynh và học sinh tham gia. Với hàng loạt hoạt động trải nghiệm robot và trí tuệ nhân tạo (AI) hấp dẫn, chương trình đã mang đến một “ngày hội công nghệ” đúng nghĩa dành cho cả gia đình.

Không khí sôi động với hàng trăm lượt trải nghiệm robot & AI

Ngay từ những khung giờ đầu tiên, STEM TOWN đã đón lượng lớn khách tham quan đến trải nghiệm. Các khu vực hoạt động luôn trong tình trạng nhộn nhịp, nơi các em nhỏ hào hứng khám phá công nghệ qua những tương tác thực tế.

Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn và tương tác cùng các robot hiện đại như chó robot Unitree GO2 hay humanoid robot Unitree G2. Không chỉ dừng lại ở việc quan sát, các em nhỏ còn được trực tiếp tham gia các thử thách như đánh cờ caro, chơi kéo – búa – bao cùng cánh tay robot AI, tạo nên những khoảnh khắc vừa học vừa chơi đầy hứng khởi.

Đặc biệt, màn trình diễn của bộ đôi robot đã thu hút sự chú ý lớn từ các gia đình, với những tràng vỗ tay và sự thích thú rõ rệt từ các em nhỏ. Nhiều phụ huynh chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên con mình được “chạm” vào công nghệ ở khoảng cách gần đến vậy.

Phụ huynh tìm lời giải cho bài toán “dạy con trong kỷ nguyên AI”

Không chỉ là sân chơi công nghệ dành cho trẻ, sự kiện còn mang đến giá trị thiết thực cho phụ huynh thông qua chuỗi workshop chuyên đề về giáo dục trong kỷ nguyên AI, với sự góp mặt của hai diễn giả uy tín:

TS. Trịnh Quang Vinh – Giảng viên Khoa Khoa học Liên ngành, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM, chia sẻ chuyên đề “Con học cùng AI – Cha mẹ đồng hành ra sao?”, giúp phụ huynh hiểu rõ vai trò của AI trong học tập và cách đồng hành cùng con hiệu quả.

TS. Nguyễn Thị Thu Trang – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng Giáo dục STEM, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, với chuyên đề “Định hướng học tập cho con trong kỷ nguyên AI”, mang đến góc nhìn toàn diện về xu hướng giáo dục và định hướng phát triển cho học sinh.

Các phiên chia sẻ diễn ra sôi nổi, nhận được nhiều sự quan tâm và trao đổi thực tế từ phụ huynh.

Trải nghiệm – Kết nối – Định hướng tương lai

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm và workshop, chương trình còn mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn như quà tặng check-in, ưu đãi đăng ký membership và các khóa học STEM. Đây cũng là dịp để nhiều gia đình lần đầu tiếp cận mô hình giáo dục trải nghiệm, từ đó có thêm góc nhìn rõ ràng hơn về việc phát triển kỹ năng cho trẻ trong thời đại số.

Với sự kết hợp giữa yếu tố trải nghiệm thực tế, nội dung giáo dục chuyên sâu và không gian tương tác hiện đại, STEM TOWN AI & ROBOTICS DAY không chỉ là một ngày hội cuối tuần, mà còn là cầu nối giúp phụ huynh và học sinh cùng nhau khám phá, hiểu và chuẩn bị cho tương lai công nghệ phía trước.

Sự kiện khép lại với nhiều phản hồi tích cực từ người tham gia, tiếp tục khẳng định sức hút của STEM TOWN như một điểm đến trải nghiệm công nghệ dành cho gia đình tại TP.HCM.

