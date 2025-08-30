Khách hàng đặt cọc Evo Grand: “Về xe điện, tôi chỉ tin tưởng VinFast”

(Ngày Nay) - Với VinFast Evo Grand, nhiều khách không chỉ mua một mà “gom” luôn nhiều chiếc, trong khi tài xế dịch vụ xem đây là “xe quốc dân” để tối ưu doanh thu.

Ghi nhận từ các đại lý xe máy điện VinFast, chỉ sau 1 tháng ra mắt, mẫu xe mới Evo Grand đã nhanh chóng trở thành tâm điểm với đơn đặt hàng đổ về tới tấp.

Ông Nguyễn Thanh Văn, sống tại TP.HCM, là khách hàng đặt cọc Evo Grand tại sự kiện “Đổi xăng lấy điện” đầu tháng 8 vừa qua. “Về xe điện, tôi chỉ tin tưởng VinFast. Gia đình tôi hiện sử dụng 1 chiếc Klara đời 2019 và 1 chiếc VF 3. Tôi vừa đặt cọc Evo Grand, và sẽ còn quay lại mua thêm vài chiếc nữa cho gia đình sử dụng”, ông cho hay.

Vị khách hàng chia sẻ, sau 6 năm sử dụng VinFast Klara, chiếc xe vẫn vận hành ổn định. Ông mua thêm Evo Grand vì xe sở hữu thiết kế hài hòa, đẹp mắt, giá bán hợp lý. Xe có thể lắp thêm pin phụ, cho tầm vận hành dài (262 km/lần sạc) nên thuận tiện cho bản thân ông và gia đình di chuyển, sạc xe.

Cũng quyết định đặt mua Evo Grand là anh Nguyễn Thành Luân - một trong những tài xế công nghệ đầu tiên đặt xe tại Hà Nội. Là tài xế Xanh SM hơn 2 năm nay, đồng hành cùng chiếc VinFast Feliz S với quãng đường hơn 80.000 km, anh mua Evo Grand để chuyển sang hình thức hoạt động trên nền tảng Xanh SM Platform.

Chia sẻ lý do chọn mẫu xe này, anh Luân nhấn mạnh hai yếu tố: thiết kế và tầm vận hành. Cụ thể, anh đánh giá dòng Evo Grand có yên dài rất phù hợp để chở khách. Tiếp đó, với chiếc xe có tầm vận hành ở top đầu trong số các dòng xe máy điện hiện nay, anh có thể yên tâm chở khách cả ngày nên rất thuận tiện.

Ở góc độ khác, anh Nguyễn Công Dũng, một người dùng ở TP.HCM cho rằng, lợi thế giúp Evo Grand bỏ xa xe xăng là chi phí vận hành tiết kiệm. Cụ thể, người dùng xe điện đang được miễn phí 100% tiền sạc xe tại các trạm công cộng V-Green trên toàn quốc tới hết tháng 5/2027. Kể cả khi sạc tại nhà, chi phí sạc cũng “không đáng là bao”, theo nhận định của nhiều người dùng xe điện. Chưa kể, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa của xe máy điện thường thấp hơn nhiều xe xăng do cấu tạo đơn giản hơn.

Vị khách hàng cũng đánh giá cao thiết kế có thể tháo lắp pin phụ của Evo Grand. Theo anh, thiết kế này sẽ cho phép cả những người dùng không có điều kiện sạc xe tại bãi gửi xe hay hầm chung cư có thể dễ dàng tháo rời sạc tại nhà.

“VinFast Evo Grand đápứng mọi nhu cầu của tất cả khách hàng. Mức giá từ 21 triệu đồng cũng dễ tiếp cận với số đông người dùng”, anh Dũng cho hay.

VinFast Evo Grand có giá bán chính thức lần lượt 18 triệu đồng (bản Lite) và 21 triệu đồng (bản tiêu chuẩn). Tuy nhiên, nhờ vào chính sách thúc đẩy chuyển đổi xanh trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh” lần 3, khách hàng mua xe thời điểm hiện tại được tặng 10% giá trị xe và 100% lệ phí trước bạ từ VinFast. Người dùng có thể tiếp cận chính sách mua xe trả góp với tỷ lệ vay lên đến 80% giá trị xe (sử dụng vào mục đích cá nhân) và 90% giá trị xe (sử dụng kinh doanh vận tải trên nền tảng Xanh SM Platform).

Đồng nghĩa, tài xế dịch vụ trở thành đối tác của GSM sẽ có thể nhận xe vận doanh chỉ từ 0 đồng vốn đối ứng. Đi kèm đó là chính sách chia sẻ doanh thu lên tới 90% từ GSM, giúp tài xế tối ưu lợi nhuận nhận về và nhanh chóng hoàn vốn.

“Bài toán kinh doanh hấp dẫn vậy sẽ giúp tôi nhanh chóng hồi vốn và duy trì thu nhập ổn định mỗi tháng”, tài xế Nguyễn Thành Luân cho biết. Nhiều tài xế dịch vụ đã đặt mua Evo Grand, cũng tính toán, chỉ cần 2 tháng là có thể hoàn vốn xe - khoảng thời gian “không tưởng” đối với người sử dụng xe máy kinh doanh dịch vụ.

Với những lợi thế về thiết kế, tầm vận hành và chính sách bán hàng, VinFast Evo Grand đang là lựa chọn nổi bật bậc nhất trên thị trường xe máy và là động lực để ngày càng nhiều người dân tin tưởng lựa chọn xe điện.

Từ ngày 28/8 đến 5/9/2025, khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm Evo Grand và nhiều mẫu xe máy điện, ô tô điện của VinFast tại khu vực Sân Tây với chủ đề “Khát vọng bầu trời – Vì tương lai xanh” trong khuôn khổ Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc, tổ chức ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam, đường cầu Tứ Liên, Đông Anh, Hà Nội. Khách tham quan cũng sẽ được chiêm ngưỡng loạt phiên bản xe nghệ thuật collab với các nghệ sĩ nổi tiếng, nhìn lại những cột mốc đáng nhớ và hành trình đầy tự hào của VinFast cũng như tìm hiểu về hệ sinh thái xanh toàn diện của các thương hiệu thuộc Vingroup.