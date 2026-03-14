Bầu cử Quốc hội và HĐND: Trụ cột thúc đẩy phát triển và hội nhập quốc tế

(Ngày Nay) - Ngay trước thềm Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ông Dammika Patabendi, Bộ trưởng Môi trường Sri Lanka đồng thời là Chủ tịch Hội Nghị sĩ Hữu nghị Sri Lanka-Việt Nam đã chia sẻ về những thành tựu phát triển của Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như ý nghĩa của cuộc bầu cử sắp tới.

Theo Bộ trưởng Patabendi, giai đoạn 2021–2026 đánh dấu nhiều thành tựu quan trọng của Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa và đối ngoại. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức lớn như hậu đại dịch COVID-19 và những biến động của kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh ở Đông Nam Á.

Ông Patabendi cho rằng nền kinh tế Việt Nam đã phục hồi ấn tượng sau đại dịch, với sự mở rộng đáng kể trong sản xuất, xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài. Việt Nam ngày càng trở thành trung tâm sản xuất quan trọng của thế giới khi thu hút nhiều tập đoàn đa quốc gia. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như điện tử, dệt may và nông sản tiếp tục mở rộng thị trường toàn cầu. Bên cạnh đó, việc đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng như đường cao tốc, cảng biển và các khu công nghiệp đã tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và thương mại.

Trong lĩnh vực xã hội, Việt Nam đạt nhiều tiến bộ trong việc nâng cao mức sống của người dân. Tỷ lệ nghèo giảm đáng kể, trong khi cơ hội việc làm được mở rộng nhờ sự phát triển của các ngành công nghiệp. Chính phủ cũng chú trọng cải thiện hệ thống giáo dục, y tế và các chương trình an sinh xã hội. Ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, tạo thêm nguồn thu và việc làm cho các cộng đồng địa phương. Theo ông Patabendi, những cải cách hành chính được thúc đẩy trong thời gian qua cũng góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng dịch vụ công.

Bộ trưởng Sri Lanka cũng đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Các di sản văn hóa, lễ hội và nghệ thuật được quảng bá rộng rãi, góp phần thúc đẩy du lịch văn hóa và nâng cao hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, ẩm thực, âm nhạc và nhiều nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam ngày càng được cộng đồng quốc tế biết đến và đánh giá cao.

Về đối ngoại, theo ông Patabendi, Việt Nam đã không ngừng nâng cao vai trò và vị thế trên trường quốc tế. Việt Nam duy trì quan hệ ngoại giao với hầu hết các quốc gia trên thế giới và phát triển nhiều khuôn khổ hợp tác, trong đó có các quan hệ đối tác chiến lược với nhiều nước lớn. Việc tham gia tích cực vào các tổ chức quốc tế và các diễn đàn khu vực cũng như ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do đã giúp Việt Nam mở rộng quan hệ kinh tế và tăng cường hội nhập toàn cầu.

Đề cập tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp được tổ chức sớm hơn khoảng hai tháng, ông Patabendi cho rằng điều này có ý nghĩa đặc biệt đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Cuộc bầu cử đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm ổn định chính trị, củng cố năng lực quản trị và thúc đẩy phát triển quốc gia trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng. Ông nêu rõ trước hết, việc tổ chức bầu cử sớm giúp tăng cường ổn định chính trị và bảo đảm tính liên tục của sự lãnh đạo. Chiến lược phát triển của Việt Nam đòi hỏi sự lãnh đạo mạnh mẽ và nhất quán để triển khai các cải cách kinh tế - xã hội dài hạn. Bằng việc tổ chức bầu cử sớm, đất nước có thể nhanh chóng hình thành chính phủ và các cơ quan lập pháp mới nhằm hỗ trợ các chính sách và định hướng chiến lược đã được Đại hội Đảng thông qua.

Thứ hai, bầu cử sớm cho phép triển khai nhanh hơn các kế hoạch phát triển quốc gia. Đại hội XIV của Đảng đã đề ra những mục tiêu lớn cho kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam, trong đó có mục tiêu trở thành một quốc gia công nghiệp hiện đại với thu nhập cao trong những thập niên tới. Một chính phủ mới được bầu với nhiệm vụ và sự ủy quyền mới có thể ngay lập tức bắt đầu thực hiện các chính sách liên quan đến tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và phát triển cơ sở hạ tầng.

Thứ ba, quyết định này góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và hiệu lực của bộ máy hành chính. Bầu cử sớm cho phép chính phủ tái tổ chức các cơ quan, bổ nhiệm những nhà lãnh đạo có năng lực và thúc đẩy nhanh hơn các cải cách trong quản lý hành chính công. Điều này giúp cải thiện sự phối hợp chính sách, tăng cường quản lý nhà nước và phản ứng hiệu quả hơn trước các thách thức trong nước cũng như toàn cầu.

Thứ tư, cuộc bầu cử góp phần củng cố niềm tin của người dân và tăng cường đoàn kết quốc gia. Bầu cử tạo cơ hội để công dân tham gia vào quá trình chính trị và khẳng định sự ủng hộ đối với các chiến lược phát triển quốc gia. Sự tham gia của người dân giúp xây dựng niềm tin vào các thể chế nhà nước và thúc đẩy sự gắn kết xã hội trong bối cảnh đất nước đang có những thay đổi kinh tế - xã hội nhanh chóng.

Cuối cùng, việc tổ chức bầu cử sớm cũng có ý nghĩa về mặt đối ngoại và quốc tế. Một quá trình chuyển giao chính trị ổn định và được tổ chức tốt sẽ nâng cao hình ảnh của Việt Nam như một đối tác đáng tin cậy trong các vấn đề toàn cầu. Điều này góp phần củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, các đối tác phát triển và các tổ chức khu vực đối với Việt Nam.

Về kỳ vọng đối với các đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ tới, ông Patabendi cho rằng các đại biểu sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển mà Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra. Thông qua hoạt động lập pháp hiệu quả, giám sát chặt chẽ và đại diện tích cực cho tiếng nói của nhân dân, các đại biểu có thể góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Liên quan đến hợp tác nghị viện quốc tế, Bộ trưởng Patabendi nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác giữa các cơ quan lập pháp là cần thiết để giải quyết các thách thức toàn cầu và thúc đẩy phát triển bền vững. Ông đánh giá cao quan hệ nghị viện hữu nghị giữa Sri Lanka và Việt Nam, cho rằng đây là nền tảng quan trọng để hai nước mở rộng trao đổi kinh nghiệm lập pháp, thúc đẩy đối thoại và ủng hộ các sáng kiến chung trong khu vực cũng như trên thế giới. Theo ông, việc tiếp tục mở rộng các hoạt động trao đổi nghị sĩ và hợp tác chính sách sẽ góp phần củng cố hơn nữa quan hệ giữa hai nước và đóng góp tích cực cho hợp tác khu vực cũng như toàn cầu.