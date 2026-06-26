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Khai mạc Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần thứ 6

Ngọc Trâm - Thanh Tú In bài viết
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(Ngày Nay) - Sáng 26/6, Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM khai mạc Hội sách thiếu nhi TP.HCM lần VI – năm 2026 với chủ đề “Em vui đọc sách, học bao điều hay” chào mừng 50 năm Ngày thành phố mang tên Bác.

Sự kiện diễn ra tại Thư viện Khoa học Tổng hợp (P.Bến Thành) thu hút đông đảo thanh thiếu nhi cùng phụ huynh đến tham gia.

Khai mạc Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần thứ 6 ảnh 1
Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần thứ 6 khai mạc sáng nay.

Hội sách lần thứ VI có quy mô tổ chức lớn nhất từ trước đến nay, với không gian được mở rộng vượt ra ngoài các thiết chế văn hóa truyền thống như: thư viện, đường sách để đến gần hơn với trẻ em tại các khu dân cư, chung cư, nhà ở xã hội, khu nhà trọ công nhân, bệnh viện và những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Hội sách lần này có sự tham gia của hơn 50 đơn vị, 48 gian hàng sách cùng hơn 150 hoạt động giao lưu, trải nghiệm, sáng tạo và giáo dục kỹ năng.

Khai mạc Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần thứ 6 ảnh 2

Hàng trăm đầu sách phù hợp lứa tuổi thiếu nhi trong khuôn khổ Hội sách.

Ngoài hàng trăm đầu sách phù hợp lứa tuổi, trong khuôn khổ Hội sách còn diễn ra các hoạt động ngoài trời với những trò chơi dân gian giúp thiếu nhi thoả sức vui chơi, thể hiện tiềm năng và cũng là cơ hội để phụ huynh và con em kết nối cùng nhau trải nghiệm không gian văn hoá nghệ thuật dân gian.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các em thiếu nhi được tham gia nhiều hoạt động giao lưu với tác giả, trải nghiệm STEM, phát triển kĩ năng sống, trải nghiệm Robot, công nghệ tiên tiến. Và đặc biệt, Hội sách còn có không gian riêng cho các bé khiếm thị, đọc chữ nổi cùng những thiết bị hỗ trợ.

Khai mạc Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần thứ 6 ảnh 3

Hội sách còn có không gian riêng cho các bé khiếm thị, đọc chữ nổi cùng những thiết bị hỗ trợ.

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM cho biết: “Trong chiến lược phát triển bền vững của TP.HCM, văn hóa luôn được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển; trong đó, xây dựng và phát triển văn hóa đọc là một nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài.

Hội sách lần VI còn mang ý nghĩa đặc biệt khi là năm đầu tiên sau khi hợp nhất không gian phát triển của TP.HCM. Các em có nhiều cơ hội giao lưu, kết nối và cùng tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa, thành tựu phát triển của vùng đất nơi các em đang sinh sống, học tập và trưởng thành. Mỗi cuốn sách đến với các em hôm nay sẽ góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp tri thức, khơi dậy khát vọng vươn lên và tinh thần sáng tạo”.

Khai mạc Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần thứ 6 ảnh 4

Mỗi cuốn sách đến với các em hôm nay sẽ góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp tri thức, khơi dậy khát vọng vươn lên và tinh thần sáng tạo.

Từ ngày 26/6 đến 2/7, Hội sách được tổ chức đồng thời tại ba địa điểm trọng tâm gồm: Thư viện Khoa học Tổng hợp TP, Khu phức hợp Sora Gardens và Đường sách Vũng Tàu, cùng với nhiều hoạt động hưởng ứng diễn ra tại các địa phương trên địa bàn thành phố.

Ngọc Trâm - Thanh Tú
Hội sách Thiếu nhi khai mạc văn hoá đọc sách quyển sách đầu sách

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