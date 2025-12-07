Khẳng định thông điệp về một Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Ngày Nay) - Lễ trao Giải thưởng truyền thông về quyền con người Việt Nam Hạnh Phúc - Happy Vietnam 2025 đã diễn ra tối 6/12, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Thủ đô Hà Nội. Đây là hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp cùng UBND thành phố Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình dự chương trình. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, Đại sứ quán các nước; các tác giả, tập thể tác giả đoạt giải; các cơ quan thông tấn báo chí truyền hình trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Thường trực Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình nêu rõ: Sau hơn 4 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 17.000 tác phẩm ảnh và video – tăng 1,7 lần so với năm 2024. Bằng tinh thần trách nhiệm và sự công tâm, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn 36 tác phẩm đạt giải, cùng 150 ảnh và 29 video tiêu biểu để trưng bày triển lãm. Mỗi tác phẩm là một lát cắt chân thực của đời sống, là một khoảnh khắc đẹp đẽ ghi lại sự chuyển mình của đất nước. Tất cả hòa quyện để tạo nên một bức tranh sinh động về một Việt Nam hạnh phúc - văn minh - giàu bản sắc - và đang vươn lên mạnh mẽ trên hành trình hội nhập và phát triển. Điều đặc biệt là các tác giả đến từ những ngành nghề khác nhau, lứa tuổi khác nhau, vùng miền và dân tộc khác nhau; họ sử dụng những thiết bị khác nhau, từ chuyên nghiệp đến giản dị. Nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: tình yêu tha thiết dành cho Tổ quốc và mong muốn truyền tải hình ảnh một Việt Nam thanh bình - tươi đẹp - năng động - hạnh phúc đến với thế giới.

Được tổ chức từ năm 2023, bước sang mùa giải thứ ba, Giải thưởng Happy Vietnam 2025 tiếp tục tôn vinh những câu chuyện và khoảnh khắc giàu ý nghĩa, phản ánh sinh động các thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực quyền con người. Chính giá trị nhân văn đó đã trở thành cảm hứng để hình thành Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc – Vietnam Happy Fest 2025 diễn ra tại Phố đi bộ Hồ Gươm từ ngày 5 - 7/12. Giải thưởng và Ngày hội hướng tới mục tiêu huy động sức mạnh của nhân dân trong nước, cộng đồng người Việt ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, cùng lan tỏa hình ảnh một Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Sau hơn 3 năm tổ chức, cuộc thi đã nhận về gần 40.000 tác phẩm, minh chứng cho sự sáng tạo, tinh thần lan tỏa giá trị nhân văn và khát vọng hạnh phúc của người Việt. Con số này cũng phản ánh một Việt Nam vững vàng ở vị trí 46 trên bản đồ hạnh phúc thế giới, tự hào về những thành tựu và giá trị sống mà mỗi người dân cùng vun đắp.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất hạng mục Ảnh cho tác phẩm "Việt Nam – Kỷ nguyên vươn mình" của tác giả Phạm Ngọc Long Thiên và giải Nhất hạng mục video cho tác phẩm "Những nụ cười hạnh phúc" của tác giả Lưu Minh Khương. Những câu chuyện chân thật và đầy tính nhân văn trong mỗi tác phẩm đã góp phần lan tỏa tinh thần hạnh phúc, sự sẻ chia và niềm tin vào những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam.

Trong đó, để thực hiện tác phẩm video "Những nụ cười hạnh phúc", tác giả Lưu Minh Khương đã dành 2,5 năm để rong ruổi khắp Việt Nam để ghi lại những khoảnh khắc đời thường của mọi người, những nét đẹp người lao động, những em bé vùng cao, du khách khi tới Việt Nam.

Bức ảnh "Việt Nam – Kỷ nguyên vươn mình" của tác giả Phạm Ngọc Long Thiên được chụp tối 28/4/2025, trong chuỗi sự kiện A50 – kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Không khí ở bến Bạch Đằng hôm đó rộn ràng, rực rỡ. Mọi người - từ em bé, bác lớn tuổi đến du khách, ai cũng rạng rỡ, háo hức chờ đợi màn trình diễn Drone xác lập kỷ lục. Đó chính là "Happy Việt Nam" - niềm hạnh phúc được góp mặt trong dòng chảy lịch sử và lưu giữ nó lại qua một khung hình.

Đồng thời, 4 giải Nhì; 6 giải Ba; 20 giải Khuyến khích đã được trao cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Năm nay, Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục có các tác giả có tác phẩm đoạt giải, với 1 giải Nhì, 2 giải Khuyến khích. Cụ thể, tác giả Bùi Cương Quyết (Ban biên tập Ảnh) nhận giải Nhì với Bộ ảnh: "Vô địch ASEAN Cup 2024 – lần thứ ba đội tuyển Việt Nam chinh phục đỉnh cao bóng đá Đông Nam Á" và giải Khuyến khích với bộ ảnh: "Lá phổi hồi sinh, phép màu cho người bệnh"; tác giả Trịnh Xuân Tư, phóng viên Cơ quan thường trú Điện Biên với tác phẩm video: "Công nghệ thắp sáng hy vọng".

Đáng chú ý, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Sáng tạo cho hai tác phẩm (1 tác phẩm ảnh, 1 tác phẩm video) có ý tưởng mới, sáng tạo về nội dung và hình thức thể hiện; 2 giải Khán giả bình chọn (khán giả trực tiếp cảm nhận và lựa chọn những tác phẩm chạm đến trái tim họ nhất).

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng quét mã QR "sẻ chia hạnh phúc" tới những đồng bào tại các tỉnh đang chịu nhiều thiệt hại do bão lũ. Số tiền được vận động ủng hộ sẽ được chuyển giao trực tiếp và minh bạch tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để gửi đến đồng bào đang chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ. Tổng số tiền quyên góp ủng hộ sẽ được công bố trên website chương trình Happy Vietnam vào 22 giờ ngày 7/12.

Hạnh phúc không chỉ là sự tồn tại của riêng mỗi người, còn là sự lan tỏa và nuôi dưỡng những hy vọng khác. Toàn bộ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đều hòa vào một khối cảm xúc thống nhất khi khoảnh khắc cam kết "Thắp sáng hạnh phúc" được Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và các đại biểu khởi động. Đây chính là lời cam kết lan tỏa hạnh phúc đến toàn dân tộc tại 34 tỉnh, thành phố trong cả nước và thế giới.