Họa sĩ Phạm Duy Hoàng triển lãm lần đầu ở tuổi 60

(Ngày Nay) -Đời người đến tuổi 60 được gọi là hưởng thọ hay đã sống được một vòng “hoa giáp”. Họa sĩ Phạm Duy Hoàng đã lần đầu triển lãm cá nhân với tên gọi “Vòng tròn phương Đông” khi ông bước qua “lục thập hoa giáp” của kiếp người.

Tối 21/12, “Vòng tròn phương Đông” được khai mạc tại Maii Art Space, 72/7 Trần Quốc Toản, phường Xuân Hòa, TPHCM, với 27 tác phẩm được trưng bày.

Họa sĩ Phạm Duy Hoàng sinh năm 1965 tại Ban Mê Thuột. Đắk Lắk. Ông học hội họa tại Đại học Nghệ thuật Huế, tốt nghiệp năm 1989. Với kiến thức đã học và thực hành thì sau mấy mươi năm mới lần đầu bày tranh cá nhân có phải là quá muộn với một họa sĩ?

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Lý Đợi lý giải rằng: “Vì ban đầu người Pháp muốn dạy người An Nam làm thợ mỹ thuật hơn là nghệ sĩ sáng tác, rồi sau này chế độ mới ý thức rất rõ sức chiến đấu và tính hiệu quả tuyên truyền của thị giác, nên thấy ai vẽ theo hướng diễn ý là tìm cách ngăn trở, châm chọc từ rất sớm: vẽ văn học quá. Tưởng lời châm chọc này vô dụng, mà không, nó rất hiệu dụng. Nếu nhìn lại tính tư tưởng, triết lý của nền hội họa Việt Nam thế kỷ 20, cũng có thể hình dung được phần nào.

Phạm Duy Hoàng học mỹ thuật từ giữa thập niên 1980, còn trong không khí né “vẽ văn học” rất nặng, nhưng từ sớm anh đã theo đuổi hội họa diễn ý. Bền bĩ với điều này từ đầu thập niên 1990, anh cứ túc tắc vẽ, các bức ưng ý ít hơn các bức bỏ đi, nên anh chần chừ mãi chẳng muốn làm triển lãm cá nhân. Nay ở tuổi ngoài 60, anh thoải mái hơn trong chuyện vẽ đẹp xấu, nên mới làm triển lãm lần đầu tiên, với đa số tranh theo hội họa diễn ý về triết lý vuông tròn, đậm đặc tính văn học”.

Triển lãm “Vòng tròn Phương Đông” giới thiệu một chuỗi tác phẩm hội họa được thực hành liên tục trong nhiều năm, xoay quanh tư duy hình tròn như một cấu trúc tạo hình và một phương thức tổ chức không gian mang tinh thần phương Đông. Không tiếp cận “phương Đông” như một biểu tượng văn hóa hay yếu tố trang trí, Phạm Duy Hoàng lựa chọn làm việc bền bỉ với vòng tròn – hình thức tối giản nhưng giàu khả năng biến hóa. Trong các tác phẩm, vòng tròn không đóng vai trò trung tâm cố định, mà trở thành một trường lực, nơi màu sắc, ánh sáng và chất liệu được tổ chức để tạo nên cảm giác khép kín nhưng không khép lại.

Theo giám tuyển, họa sĩ Phan Trọng Văn:“Điều đáng chú ý trong triển lãm là sự kiên trì của tác giả với duy nhất một biểu tượng – vòng tròn – nhưng lại liên tục thay đổi sắc độ, cấu trúc lớp, và cách tổ chức ánh sáng. Với seri 27 bức tranh, người xem có thể thấy một chuỗi thực nghiệm: vòng tròn lớn trùm toàn bố cục, vòng tròn thu hẹp thành điểm sáng nhỏ, vòng xoáy bị phá vỡ, rãnh nét, vòng tròn kèm theo đường vệt hoặc mảng sắc tương phản, vòng tròn bị kéo dài thành ellip hoặc tách lớp… Ở mỗi biến thể, tác giả thử một cách nén – kết nối không gian khác nhau để xem giới hạn cảm xúc đi đến đâu. Nhờ đó, triển lãm tạo ra cảm giác đồng bộ nhưng không trùng lặp, thống nhất nhưng không đơn điệu.”

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 30/12/2025, vào xem tự do.