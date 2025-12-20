Triển lãm "Dẫn tượng" - Bước chuyển trong tư duy tạo hình của nghệ sĩ Vũ Hiệp

(Ngày Nay) - Tiếp nối triển lãm cá nhân “Biến tượng” năm 2023, nghệ sĩ Vũ Hiệp giới thiệu “Dẫn tượng” như một chặng tiếp theo trong tiến trình sáng tạo, nơi hình tượng không còn chỉ là đối tượng để biến đổi mà dần trở thành lực dẫn cho chính người nghệ sĩ. Triển lãm quy tụ 29 tác phẩm, bao gồm tranh lụa và điêu khắc, cho thấy một sự dịch chuyển rõ rệt từ không gian hai chiều của hội họa sang không gian ba chiều của tạo hình.

Nếu “Biến tượng” ghi nhận giai đoạn nghệ sĩ thử nghiệm khả năng chuyển hóa những hình tượng quen thuộc bằng các tiếp cận đan xen giữa triết học, khoa học và nghệ thuật, thì “Dẫn tượng” cho thấy hệ hình tượng do chính Vũ Hiệp kiến tạo đã đạt đến độ cô đọng và tự vận hành. Ở giai đoạn này, cái nhìn của nghệ sĩ không dừng ở bề mặt mà thâm nhập vào cấu trúc bên trong của sự vật. Sáng tạo không còn mang tính nhào nặn mà được phát tỏa, để các hình tượng tự bộc lộ năng lực sinh trưởng và dẫn dắt.

Chia sẻ về triển lãm, Vũ Hiệp cho biết không gian trưng bày rộng đã trực tiếp tác động đến cách làm việc của anh. Để tương tác với không gian, anh vẽ những bức tranh có kích thước lớn hơn trước, đồng thời mở rộng thực hành sang điêu khắc. Việc chuyển từ mặt phẳng hai chiều của hội họa sang không gian ba chiều đặt ra nhiều vấn đề về ngôn ngữ tạo hình. Những va vấp ban đầu giúp nghệ sĩ hiểu sâu hơn về ngôn ngữ của điêu khắc, từ đó hiểu thêm về chính mình dưới góc nhìn mà nghệ thuật đòi hỏi.

Với nền tảng là một nhà nghiên cứu và từng được đào tạo kiến trúc, Vũ Hiệp hiện tập trung viết sách về nghệ thuật, vẽ tranh và nặn tượng. Theo anh, chính nền tảng tri thức trên khiến các tác phẩm tranh và tượng mang một tầng ý nghĩa khác, nơi sáng tác không tách rời tư duy nghiên cứu.

Ở "Dẫn tượng", con mắt của Vũ Hiệp đã xâm nhập vào cấu trúc bên trong của sự vật. Lực sáng tạo được phát tỏa thay vì nhào nặn. Trong tiến trình vận động đó, các hình tượng dần trở thành những hiện diện độc lập, tự sinh trưởng theo ngôn ngữ và trật tự riêng, trở thành “Leitfigur” – một khái niệm được giám tuyển Hương Mi Lê đưa ra trên nền tảng leitmotif vốn gắn liền với âm nhạc. “Leit” có nghĩa là dẫn dắt, và “figur” là hình tượng – những “dẫn tượng” khiến tổng thể nghệ thuật của Vũ Hiệp nhất quán nhưng luôn mở ra những khả thể mới.

Nhìn từ góc độ giám tuyển, Hương Mi Lê cho rằng hệ hình tượng của Vũ Hiệp không đơn giản nên đòi hỏi những giải pháp trưng bày khác biệt. Quyết định treo thả tác phẩm theo nhiều lớp đã tác động ngược trở lại đến phương pháp sáng tác. Từ việc vẽ tranh bồi giấy, nghệ sĩ chuyển sang tranh lụa không bồi, để tác phẩm thực sự bước vào không gian ba chiều và có thể được nhìn từ hai mặt. Ánh sáng và thời điểm tiếp nhận khiến tác phẩm biến đổi, tạo nên những trải nghiệm khác nhau cho người xem.

Cũng theo giám tuyển Hương Mi Lê, cách trưng bày này đặt ra thách thức nhưng đồng thời mở ra cơ hội cho những phương pháp thưởng thức mới, nơi tác phẩm không chỉ được đặt để mà tồn tại một cách tự nhiên trong không gian. Việc viết về tác phẩm của Vũ Hiệp vì thế không thể chỉ dừng ở mô tả hay truy nguyên nguồn cảm hứng. Nghệ sĩ làm việc trên một hệ quy chiếu rộng, với hiểu biết về nhiều nền văn hóa và hệ biểu tượng khác nhau. Một hình tượng có thể mang nhiều lớp nghĩa, từ cách nhìn Đông phương sang Tây phương, từ biểu tượng học đến cảm nhận đời thường. Những đặc điểm thị giác trong tác phẩm của Vũ Hiệp tạo nên sự đồng bộ ban đầu, nhưng càng nhìn rộng, nhìn sâu, càng có nhiều câu chuyện có thể được giải mã.

Có thể thấy qua “Dẫn tượng”, thế giới hình ảnh xuất hiện như những hiện tượng đã được tâm trí con người lọc qua nhận thức, đồng thời luôn hướng tới bản thể của sự vật, thứ được cảm nhận là tồn tại nhưng không thể trực tiếp nắm bắt.

Triển lãm vì thế không chỉ là một không gian trưng bày mà là một tiến trình, nơi nghệ thuật tìm cách hòa giải những cặp nhị nguyên của nhận thức như tự thân và hiện tượng, bên trong và bên ngoài, vô thức và ý thức.

“Dẫn tượng” mở ra một thế giới hình tượng đang sinh trưởng, vận hành và tự dẫn lối. Không chỉ cho nghệ sĩ, mà cho cả người xem bước vào hành trình khám phá của chính mình, nơi những câu hỏi về tồn tại, về dáng vẻ của tồn tại và về lực nào dẫn dắt sáng tạo được đặt ra một cách không ngơi nghỉ.

Một số hình ảnh ghi nhận tại triển lãm:

Nghệ sĩ Vũ Hiệp sinh năm 1982 tại Hải Dương, nay là Hải Phòng, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp ngành kiến trúc tại Trường Kiến trúc Xây dựng Saint Petersburg, Nga và tự học mỹ thuật. Triển lãm cá nhân đầu tiên của anh là Biến tượng năm 2023 tại The Muse Art Space, Hà Nội. Vũ Hiệp cũng tham gia các triển lãm nhóm như Autumn năm 2010 tại Mart Gallery, Saint Petersburg, Nga và Connection Flow các năm 2023, 2025 tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Các sách đã xuất bản của anh gồm Tinh thần khai phóng của nghệ thuật năm 2015, Các cấu trúc tinh thần của nghệ thuật năm 2018, Nghệ thuật dưới góc độ di truyền năm 2019, Sự kiến tạo các nền nghệ thuật năm 2022 và Tiếng dội của Hình năm 2025. Triển lãm "Dẫn tượng" diễn ra từ ngày 19/12 đến ngày 06/01/2026, mở cửa từ 10h00 đến 18h00 tại Khoái Gallery, M0 Gỗ Minh Long, số 20/275 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội, trong không gian Bảo tàng Văn học. Đặc biệt, chương trình trò chuyện nghệ sĩ diễn ra lúc 15h00, Chủ nhật ngày 21/12/2025, do nhà nghiên cứu Phạm Minh Quân điều phối.