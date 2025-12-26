“Giáp lưng" đánh bồng

(Ngày Nay) - Gia nhập Câu lạc bộ Con đĩ đánh bồng Triều Khúc từ năm lớp sáu, Đăng Khoa và Anh Quân đã trở thành một cặp đôi biểu diễn ăn ý, nhịp nhàng. Cả hai đã tạo nên những màn trình diễn uyển chuyển, cùng nhau chia sẻ đam mê và góp phần giữ gìn nét văn hóa dân gian độc đáo của địa phương.

Cơ duyên đưa cặp đôi tham gia vào CLB Con đĩ đánh bồng Triều Khúc

Sinh ra và lớn lên tại làng Triều Khúc - nơi lưu giữ nét văn hóa Con đĩ đánh bồng độc đáo bậc nhất Việt Nam - Đăng Khoa và Anh Quân sớm bén duyên với điệu múa trống bồng.

Đăng Khoa tiết lộ rằng, cơ hội để các em cùng trở thành thành viên của câu lạc bộ đến từ chính tình bạn giữa hai người mẹ của Đăng Khoa và Anh Quân. Khi biết về niềm đam mê của con, họ đã cùng nhau đăng ký cho hai bạn tham gia CLB từ khi chỉ mới 11 tuổi. Đến nay, đã hơn hai năm kể từ ngày đầu tiên hai em bén duyên với điệu múa cổ này. Với Anh Quân, việc được tham gia câu lạc bộ là một niềm tự hào lớn, bởi CLB chỉ nhận những chàng trai trẻ, con em gia giáo, khôi ngô tuấn tú. Không những thế, điều đó không chỉ giúp các em thấm nhuần được giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương mà còn góp phần hình thành trách nhiệm với bản thân và quê hương, rèn luyện kỷ luật và lòng tự hào dân tộc.

Chia sẻ với chúng tôi, mẹ của Đăng Khoa tiết lộ một lý do khác để đưa hai em tham gia vào câu lạc bộ: “Chúng tôi cho hai em cùng nhau tham gia vào câu lạc bộ là còn có một lý do khác, đó là nhằm hạn chế thời gian tập trung vào các trò chơi điện tử vô bổ đang tràn lan trên internet. Việc dành thời gian để luyện tập và biểu diễn điệu múa đánh bồng ngoài những lúc học trên trường giúp các con đỡ chơi bời hơn và tránh xa những thói quen không tốt. Hơn nữa việc học điệu múa truyền thống từ khi còn nhỏ sẽ giúp các con yêu quê hương, yêu gia đình hơn rất nhiều.”.

Ăn ý và uyển chuyển trong từng nhịp trống bồng

Trong màn trình diễn đánh bồng, điệu múa ấn tượng nhất chính là múa cặp. Bởi theo quan niệm của người xưa, điệu múa đó chính là biểu tượng của đất trời (trời tròn, đất vuông). Thông thường, các cặp đôi sẽ được ghép với nhau ngay trước buổi diễn; tuy nhiên, như một sự ưu ái nhỏ dành cho hai bạn Đăng Khoa và Anh Quân, trưởng câu lạc bộ Nguyễn Huy Tuyển luôn cố gắng ghép hai bạn thành một cặp bởi sự hiểu nhau và khả năng phối hợp mượt mà.

Thời gian đầu tiên khi tham gia câu lạc bộ, khó khăn là điều mà không ai có thể tránh khỏi. Bởi để trình diễn được trọn vẹn điệu múa cổ không chỉ cần thực hiện đúng động tác, đúng nhịp điệu mà còn phải diễn được nét lẳng lơ, lúng liếng đặc trưng riêng có của con gái, lại vẫn phải toát lên được phong thái nam nhi cùng tinh thần thượng võ. Tuy được các anh trong CLB tận tình hướng dẫn, chỉnh từng động tác, Đăng Khoa và Anh Quân cho biết, hai em vẫn phải đối mặt với thử thách để hoàn thiện trọn vẹn từng bước múa, từ sự mềm mại, uyển chuyển đến nét lẳng lơ đặc trưng của điệu múa. Ngoài thời gian buổi diễn hoặc luyện tập cùng các anh trong câu lạc bộ, hai em còn chủ động tự tập luyện với nhau ở nhà để khắc phục được hạn chế của mình. Cả hai đều chia sẻ rằng động tác khó nhất là giáp lưng.

Ở điệu múa này, người múa bước chân trái sang ngang hai nhịp, tay khẽ vuốt dọc tang trống rồi xoay trở lại vị trí cũ, vòng tay mở rộng mềm mại. Khi chuyển đội hình, hai người xoay để tựa lưng vào nhau; chân phải khuỵu vuông góc, chân trái sang ngang hai nhịp, tay khẽ vuốt dọc tang trống rồi xoay trở lại vị trí cũ. Tay trái chống ngang hông, tay phải tạo vòng tròn bằng ngón cái và ngón giữa, ba ngón còn lại dựng lên, giơ ngang vai và liếc mắt nhìn theo vòng tay. Đây là một điệu múa khó, bởi động tác đòi hỏi sự kết hợp nhịp nhàng, liên tục giữa tay và chân, đồng thời người diễn phải thể hiện trọn vẹn nét e thẹn, yểu điệu nhưng vẫn toát lên niềm hạnh phúc tinh tế. Chính yêu cầu cao về kỹ thuật và cảm xúc ấy đã biến điệu múa này thành một thử thách thực sự, buộc người múa phải đạt tới sự phối hợp ăn ý gần như tuyệt đối.

Chính sự cố gắng không ngừng nghỉ đó, Đăng Khoa và Anh Quân đã có những màn biểu diễn thành công, phối hợp uyển chuyển với nhau. Điều đặc biệt, tuy còn nhỏ, nhưng hai bạn đã diễn được ánh mắt lẳng lơ đưa tình, miệng cười xinh cùng những bước nhảy mềm mại hòa theo nhịp trống dồn dập khiến người xem thích thú. Dù đã giả gái với nét mặt rất xinh, nhưng những động tác của Đăng Khoa và Anh Quân lại toát lên phong thái nam nhi, tinh thần thượng võ.

Không dừng lại ở câu chuyện đam mê cá nhân, hành trình gắn bó của Đăng Khoa và Anh Quân còn phản ánh một sự chuyển dịch tích cực trong nhận thức của giới trẻ đối với di sản văn hóa dân tộc. Theo anh Nguyễn Công Huy - Phó chủ nhiệm CLB Con đĩ đánh bồng Triều Khúc: “Việc các em chủ động tìm hiểu, học hỏi và kiên trì luyện tập một loại hình múa dân gian đòi hỏi nhiều công sức như con đĩ đánh bồng cho thấy truyền thống không hề bị lãng quên, mà đang được tiếp nối bằng một tâm thế mới - tự giác, nghiêm túc và đầy trách nhiệm. Thế hệ trẻ của làng Triều Khúc đang cố gắng từng ngày để giữ gìn và phát triển điệu múa quê hương.”.

Từ những buổi tập đều đặn đến các lần tham gia biểu diễn trong lễ hội làng, mỗi động tác, mỗi nhịp trống bồng không chỉ là kỹ thuật múa, mà còn là sự tiếp thu tinh thần văn hóa được truyền lại qua nhiều thế hệ. Trong bối cảnh đời sống hiện đại với vô vàn lựa chọn giải trí, sự bền bỉ của những bạn trẻ như Đăng Khoa và Anh Quân càng trở nên đáng trân trọng, bởi đó là minh chứng cho sức sống lâu bền của di sản khi được đặt vào tay những người thực sự yêu và hiểu giá trị của nó.

Qua câu chuyện này có thể thấy, việc bảo tồn văn hóa không chỉ phụ thuộc vào các nghệ nhân hay những người cao tuổi trong làng, mà đang từng bước được trao lại cho lớp trẻ. Chính sự kế tục ấy là yếu tố then chốt giúp điệu múa Con đĩ đánh bồng không chỉ được “giữ gìn”, mà còn có cơ hội lan tỏa, thích nghi và tiếp tục hiện diện trong đời sống văn hóa hiện đại.