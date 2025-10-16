Khi lịch sử được “số hóa”: Hành trình giữ hồn Cố đô và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ

(Ngày Nay) - Trong thời đại bùng nổ thông tin, khi những giá trị truyền thống đứng trước nhiều thách thức, việc truyền tải lịch sử bằng công nghệ và ngôn ngữ hiện đại đã trở thành cầu nối đưa giới trẻ đến gần hơn với quá khứ. Với cố đô Hoa Lư - nơi ghi dấu buổi đầu dựng nước, đó không chỉ là một cách để quảng bá di sản mà còn là trách nhiệm của mỗi người trong việc nuôi dưỡng lòng yêu nước và gìn giữ bản sắc dân tộc.

Cố đô Hoa Lư - nơi khởi nguồn của quốc gia phong kiến tập quyền đầu tiên chính là biểu tượng của nền độc lập và tinh thần tự cường dân tộc. Hơn một nghìn năm trôi qua, giữa nhịp sống sôi động của thời đại số, những giá trị ấy vẫn mang theo sức sống riêng, nhất là khi được truyền tải bằng những hình thức hiện đại, gần gũi với công chúng.

Thực tế cho thấy, không ít người trẻ hiện nay đang dần xa cách với lịch sử. Hiện nay, các nội dung giải trí hay trào lưu đang chiếm phần lớn sự chú ý của giới trẻ. Trong khi đó, những câu chuyện về nguồn cội, về lịch sử tuy vẫn được nhắc đến, nhưng chưa thật sự tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ. Bằng chứng là có người chỉ biết đến Hoa Lư qua tấm ảnh du lịch mà chưa từng hiểu vì sao nơi này được xem là biểu tượng của thống nhất non sông.

Chính sự thờ ơ ấy, nếu kéo dài, có thể tạo nên “khoảng trống nhận thức” - mảnh đất để những thông tin sai lệch, những luận điệu xuyên tạc len vào. Trong bối cảnh hiện tượng “cách mạng màu” trở thành mối lo ngại, thái độ của giới trẻ đối với lịch sử cần được quan tâm đúng mực hơn.

Trước thực tế đó, tại Ninh Bình, nhiều sản phẩm truyền thông ra đời, góp phần khơi dậy sự quan tâm của giới trẻ đối với di sản Hoa Lư. Trên sóng Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình(NBTV), các phóng sự như “Dấu ấn văn hoá vùng đất Cố đô” hay “Người lưu giữ hương sen hồn Việt” mang đến góc nhìn sinh động về việc bảo tồn giá trị truyền thống trong nhịp sống hiện đại. Những chương trình ấy không chỉ truyền tải thông tin, mà còn kể lại lịch sử bằng âm thanh, hình ảnh, cảm xúc với ngôn ngữ của kỷ nguyên số.

Các clip 3D tái hiện kinh đô Hoa Lư xưa, hay video khám phá đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng trên kênh YouTube “Khám phá Ninh Bình” đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem. Không cần khẩu hiệu lớn lao, những sản phẩm ấy đã âm thầm giúp lịch sử “sống” trở lại giữa đời thường. Qua những cách tiếp cận sáng tạo và truyền cảm hứng đã giúp người xem nhận ra: di sản không chỉ là quá khứ, mà còn là điểm tựa tinh thần cho hiện tại. Bên cạnh đó, các sản phẩm truyền thông về lịch sử còn mang ý nghĩa sâu xa hơn: góp phần củng cố niềm tin và khơi dậy tinh thần yêu nước đi đôi với trách nhiệm.

Giữa thời cuộc nhiều biến động, việc gìn giữ di sản không chỉ là bảo tồn hiện vật, mà còn là cách nuôi dưỡng niềm tin vào bản sắc dân tộc. Khi lịch sử được truyền tải bằng công nghệ, những giá trị của Cố đô Hoa Lư không còn là ký ức xa xôi, mà trở thành nguồn cảm hứng sống động, bồi đắp niềm tin và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ hôm nay.