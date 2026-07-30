Khi những chứng nhân lịch sử đắm chìm trong 4.000 năm hào khí “Đất Nước Thiên Hùng Ca”

(Ngày Nay) - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Vinpearl phối hợp cùng Quỹ Thiện Tâm tổ chức chương trình tri ân, mời 211 cựu chiến thưởng thức show diễn “Đất Nước Thiên Hùng Ca” tại Vinpearl Theatre Ocean City. Phản hồi xúc động của chính những người từng đi qua chiến tranh đã góp phần khẳng định ý nghĩa nhân văn và giá trị lan tỏa của tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ hơn 4.000 năm lịch sử, văn hóa và bản sắc Việt Nam.

Đêm diễn tri ân những người làm nên lịch sử

Mới đây, Vinpearl Theatre Ocean City chào đón 211 hội viên thuộc Hội Truyền thống Trường Sơn và Hội Cựu quân nhân tình nguyện Lào đến tham dự chương trình giao lưu, tri ân kết hợp thưởng thức “Đất Nước Thiên Hùng Ca”. Đây là hoạt động do Vinpearl phối hợp cùng Quỹ Thiện Tâm (thuộc Tập đoàn Vingroup) tổ chức nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Suốt 75 phút, “Đất Nước Thiên Hùng Ca” đã đưa khán giả bước vào hành trình nghệ thuật lấy cảm hứng từ hơn 4.000 năm lịch sử, văn hóa và bản sắc dân tộc. Bằng sự kết hợp giữa ngôn ngữ của sân khấu, âm nhạc và công nghệ trình diễn đương đại, chương trình khơi dậy niềm tự hào và tinh thần Việt Nam trong mỗi người xem. Trong khán phòng, những nụ cười hòa cùng những giọt nước mắt đã trở thành minh chứng rõ nét cho sức lay động của tác phẩm.

Không ít cựu chiến binh đã lặng người khi những ký ức về một thời chiến tranh được khơi gợi. Có người nắm chặt tay đồng đội, có người lặng lẽ lau nước mắt. Đó không chỉ là cảm xúc trước một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là sự đồng điệu của những người từng sống trong những năm tháng lịch sử hào hùng với cách thế hệ hôm nay kể lại tinh thần bất khuất của dân tộc.

Khi nghệ thuật trở thành nhịp cầu nối quá khứ với tương lai

Điều đọng lại sau đêm diễn không chỉ là những tràng pháo tay kéo dài hay những đôi mắt đỏ hoe vì xúc động, mà còn là sự đồng điệu từ chính những người từng đi qua chiến tranh về ý nghĩa của chương trình đối với các thế hệ hôm nay.

Nhiều cựu chiến binh cho rằng “Đất Nước Thiên Hùng Ca” không chỉ dành cho những người đã trải qua chiến tranh, mà đặc biệt có ý nghĩa với giới trẻ. Theo những chứng nhân lịch sử, đây là cách để thế hệ trẻ hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình, biết trân trọng những hy sinh của cha ông và nuôi dưỡng lòng yêu nước bằng những trải nghiệm giàu cảm xúc thay vì những bài học khô cứng.

“Hôm nay, chúng tôi được nhìn lại hình ảnh của cha ông rồi lại thấy chính mình trong những năm tháng chiến tranh. Điều quý nhất là từ đây, thế hệ trẻ sẽ hiểu vì sao đất nước có được hòa bình và độc lập như hôm nay”, một cựu chiến binh xúc động chia sẻ.

Một nữ cựu chiến binh xúc động cho biết, bà sẽ đưa con cháu trở lại xem chương trình bởi tin rằng, đây là cách ý nghĩa để thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử dân tộc và thêm tự hào về đất nước.

Nhiều cựu chiến binh khác cũng bày tỏ mong muốn được quay lại cùng đồng đội và gia đình, để những giá trị mà chương trình truyền tải tiếp tục được lan tỏa.

Những lời chia sẻ ấy chính là sự ghi nhận đặc biệt nhất dành cho “Đất Nước Thiên Hùng Ca”.

Bởi giá trị của chương trình không nằm ở việc tái hiện những trang sử hào hùng, mà còn ở khả năng đánh thức lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc và khát vọng gìn giữ những giá trị Việt Nam thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.