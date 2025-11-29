Khoảng 6.000 chiếc Airbus A320 có nguy cơ “nằm đất” do lỗi phần mềm

(Ngày Nay) - Một số hãng hàng không trên thế giới đã thông báo hoãn hoặc hủy các chuyến bay trong ngày 28/11 sau khi nhận được cảnh báo từ Airbus rằng có tới 6.000 máy bay A320 đang hoạt động có thể cần được nâng cấp.
Air France đã hủy 35 chuyến bay, trong khi hãng hàng không Avianca của Colombia cho biết 70% đội bay của công ty đã bị ảnh hưởng bởi sự cố kỹ thuật trong phần mềm của nhà sản xuất máy bay châu Âu.

Airbus đã hướng dẫn khách hàng thực hiện “hành động phòng ngừa ngay lập tức” sau khi đánh giá sự cố kỹ thuật trên một chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ JetBlue (Mỹ) hồi tháng 10. Theo đó, “bức xạ Mặt Trời mạnh có thể làm sai lệch dữ liệu then chốt đối với hoạt động của hệ thống điều khiển chuyến bay”. Airbus nhấn mạnh “số lượng đáng kể máy bay dòng A320 đang hoạt động” có thể bị ảnh hưởng bởi sự cố kỹ thuận này.

Một nguồn thạo tin xác nhận việc thay thế phần mềm sẽ mất “vài giờ” trên hầu hết các máy bay, nhưng đối với khoảng 1.000 chiếc A320, quá trình này “sẽ mất vài tuần”.

Air France đang tính toán số lượng chuyến bay sẽ bị hủy trong ngày 29/11.

Cơ quan An toàn hàng không Liên minh châu Âu (EASA) ra tuyên bố cho biết đã nhận được thông báo của Airbus về vấn đề trên. EASA cảnh báo: “Những biện pháp này có thể gây gián đoạn ngắn hạn cho lịch trình bay và do đó gây bất tiện cho hành khách”, song khẳng định “an toàn là trên hết”.

Tập đoàn hàng không vũ trụ và quốc phòng khổng lồ Thales của Pháp xác nhận là đơn vị sản xuất máy tính điều khiển bay, được cho là “hoàn toàn tuân thủ các thông số kỹ thuật do Airbus ban hành” và được EASA cũng như Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cấp chứng nhận. Thales tuyên bố “chức năng gặp vấn đề được hỗ trợ bởi phần mềm không thuộc trách nhiệm” của công ty.

Mặc dù Airbus không nêu đích danh nhà thiết kế phần mềm, nhưng đã đưa ra lời xin lỗi vì “sự bất tiện này”.

Hôm 30/10, một chiếc A320 do JetBlue vận hành đã gặp sự cố điều khiển trên không do trục trặc máy tính. Máy bay đột nhiên chúi mũi xuống khi đang thực hiện chuyến bay giữa Cancun (Mexico) và Newark (Mỹ), khiến các phi công phải hạ cánh xuống sân bay ở thành phố Tampa, bang Florida. Truyền thông Mỹ dẫn thông tin từ lực lượng cứu hỏa địa phương cho biết một số hành khách đã bị thương.

American Airlines - đối thủ cạnh tranh của JetBlue - đã bắt đầu cập nhật phần mềm sau cảnh báo ngày 28/11 và dự kiến “phần lớn” trong số khoảng 340 máy bay A320 bị ảnh hưởng sẽ được khắc phục lỗi kỹ thuật trong ngày 29/11. American Airlines thừa nhận “sẽ có một số chậm trễ” vì hoạt động này.

Trong khi đó, Avianca cảnh báo về “những gián đoạn đáng kể trong 10 ngày tới”. Về phần mình, hãng hàng không United Airlines tuyên bố không “bị ảnh hưởng” bởi sự cố này, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Được sản xuất từ năm 1988, A320 là dòng máy bay bán chạy nhất thế giới. Tính đến cuối tháng 9/2025, Airbus đã bán được 12.257 chiếc A320, cao hơn chút ít so với 12.254 chiếc Boeing 737.

