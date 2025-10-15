Khơi dậy khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng của nông dân Việt Nam

(Ngày Nay) - Tối 14/10/2025, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ tôn vinh, trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc và Nhà khoa học của nhà nông năm 2025.

Cùng dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Hội Nông dân Việt Nam và đặc biệt là sự hiện diện của các nông dân xuất sắc, các nhà khoa học của nhà nông tiêu biểu.

Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2025” được tổ chức nhằm vinh danh, trao danh hiệu cho những người nông dân Việt Nam xuất sắc nhất trên ruộng đồng, trang trại, trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây đều là những tấm gương nông dân năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế; dám nghĩ dám làm, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực vốn, lao động, đất đai, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Họ thực sự là biểu tượng đẹp, đại diện cho hàng triệu nông dân trên cả nước đang ngày đêm sản xuất, kinh doanh, sáng tạo đi đầu trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; là những nhà khoa học có các sáng kiến, công trình nghiên cứu góp phần mang lại nhiều đổi thay cho người nông dân; giúp sản xuất nông nghiệp hiệu quả, bền vững.

Với quyết định trao danh hiệu đồng thời cho cả nông dân xuất sắc và nhà khoa học của nhà nông mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện mối liên kết chặt chẽ, biện chứng, tương hỗ lẫn nhau giữa “hai nhà” (nhà khoa học và nhà nông). Đặc biệt, việc tôn vinh danh hiệu “Nhà khoa học của nhà nông” năm nay có ý nghĩa to lớn trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 57- NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Những đóng góp của các nhà khoa học là nhân tố quyết định tạo nên sự đột phá trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tại buổi lễ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tôn vinh và trao tặng danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc cho 63 cá nhân tiêu biểu và vinh danh 32 nhà khoa học của nhà nông năm 2025.

Chúc mừng các nông dân Việt Nam xuất sắc và nhà khoa học của nhà nông được vinh danh, Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam, nông dân nước ta có vai trò rất quan trọng và đóng góp to lớn trong quá trình khai phá đất đai, mở mang bờ cõi, lập nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước khẳng định trong suốt chặng đường 95 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bác Hồ và của Đảng Cộng sản Việt Nam, “Nông hội đỏ” nay là Hội Nông dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trở thành tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi hợp pháp và chính đáng của giai cấp nông dân. Hội đã có nhiều đóng góp to lớn vào công cuộc đấu tranh, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước bày tỏ trân trọng tấm gương những nông dân từ hai bàn tay trắng, bằng sự chăm chỉ, sáng tạo, chịu thương, chịu khó, chịu khổ, nỗ lực phấn đấu trở thành những tỷ phú trên đồng ruộng, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và cộng đồng; những tấm gương nông dân tiên phong trong chuyển đổi số nông nghiệp, tích cực tham gia phát minh, sáng chế; những tấm gương có hành động cao đẹp như hiến hàng trăm mét vuông đất để xây dựng nông thôn mới, bảo vệ biên cương Tổ quốc, và rất nhiều tấm gương nông dân xuất sắc, tiêu biểu khác.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, những đóng góp quan trọng của những nông dân tiêu biểu xuất sắc và các “nhà khoa học của nhà nông” trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước.

Chủ tịch nước cũng hoan nghênh, biểu dương Hội Nông dân Việt Nam đã có sáng kiến rất thiết thực, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức Chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam”, cũng như Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” suốt 13 năm qua, để ghi nhận, động viên, cổ vũ những gương nông dân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ Tổ quốc.

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường và trong nước, bên cạnh thời cơ và những điều kiện rất thuận lợi, vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức, Chủ tịch nước cho rằng để hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò rất quan trọng; là cơ sở, lực lượng to lớn góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Chủ tịch nước đề nghị Hội Nông dân Việt Nam phát huy truyền thống vẻ vang 95 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Hội Nông dân các cấp cần tiếp tục làm tốt vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục thực hiện thành công cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh - gọn - mạnh; hiệu lực - hiệu quả, gần dân, sát dân; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động để xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giai đoạn phát triển mới; đồng thời tăng cường giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, thường xuyên đối thoại, lắng nghe ý kiến nông dân, phát huy và mở rộng sáng kiến “Lắng nghe nông dân nói”.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Hội Nông dân Việt Nam cần đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, thu hút đông đảo hội viên, nông dân các vùng, miền, các dân tộc, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn tham gia; cùng nhau xây dựng nông thôn hiện đại, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; môi trường xanh, sạch, đẹp; đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, để bà con nông dân ở nông thôn có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chủ tịch nước mong muốn Hội tiếp tục khơi dậy và phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự tin, tự lực, tự cường, tự chủ, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng; nông dân phải thực sự là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, và xây dựng nông thôn mới.

Nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng giai cấp nông dân, củng cố liên minh công nhân - nông dân - trí thức vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng là vấn đề có tính nguyên tắc và là nền tảng trong sự nghiệp “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, Chủ tịch nước đề nghị Hội Nông dân các cấp phải có quyết tâm cao, biện pháp tốt, phối hợp chặt chẽ với đội ngũ trí thức, nhà khoa học để hỗ trợ và giúp nông dân nâng chất lượng trong chuỗi sản xuất nông nghiệp hàng hóa; đồng thời, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong nông nghiệp, bảo vệ môi trường sinh thái; chủ động hội nhập quốc tế và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Chủ tịch nước mong muốn những “Nông dân Việt Nam xuất sắc” và các “Nhà khoa học của nhà nông” được tôn vinh hôm nay sẽ viết tiếp và lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng; hãy tiếp tục cống hiến, duy trì cách làm sáng tạo, và đoàn kết, giúp đỡ nhau vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và đất nước, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá, giàu; người khá, giàu thì giàu thêm”.

Với truyền thống vẻ vang 95 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Chủ tịch nước tin tưởng, bằng tinh thần đoàn kết, ý chí tự cường của Hội Nông dân, giai cấp nông dân, sự đồng hành của các nhà khoa học; sự quan tâm, chăm lo lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước; Hội nhất định sẽ gặt hái những thành công rực rỡ hơn nữa, góp phần đưa đất nước ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

Tại chương trình, các đại biểu được thưởng thức chương trình nghệ thuật sử thi đặc sắc với tựa đề “Vinh quang Nông dân Việt Nam” nhằm tái hiện chặng đường 95 năm đồng hành cùng đất nước của giai cấp nông dân Việt Nam, với những đóng góp vô cùng to lớn trong từng giai đoạn cách mạng của đất nước.