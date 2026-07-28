Khủng hoảng PNJ: Khi "cơ chế bảo chứng" rạn nứt

(Ngày Nay) - Thị trường đang dồn sự chú ý vào đà lao dốc của cổ phiếu PNJ. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng thực sự của PNJ nằm ở tầng sâu hơn, đó là “cơ chế bảo chứng”.

Đây là nền tảng giúp PNJ xây dựng vị thế dẫn đầu ngành kim hoàn gần bốn thập kỷ, hiện đang đối mặt với phép thử sinh tử. Đồng thời, thị trường cũng đặt câu hỏi, với nền kinh tế thông tin bất đối xứng, ai đang thực sự nắm giữ "quyền định giá" trong chuỗi giá trị kim cương và điều gì sẽ xảy ra về mặt tài chính khi quyền lực đó bị tước đoạt đột ngột?

Định giá lại "quyền lực bảo chứng"

Phần lớn phân tích về PNJ hiện nay đều đang lặp lại một khung diễn giải giống nhau là niềm tin sụp đổ, khách hàng tháo chạy và cổ phiếu lao dốc. Thế nhưng thực tế, vụ việc PNJ không chỉ là khủng hoảng thương hiệu, mà còn là bài toán kinh tế học thông tin. Bởi, thị trường kim cương bán lẻ vận hành theo mô hình gọi là thị trường có thông tin bất cân xứng nghiêm trọng. Trong thị trường này, khách hàng không có công cụ độc lập để xác minh chất lượng sản phẩm tại thời điểm mua.

Trong mô hình này, chứng thư kiểm định của PNJ không đơn thuần là một dịch vụ đi kèm. Nó được gọi là "cơ chế bảo chứng". Đây là công cụ duy nhất giúp thị trường tránh rơi vào trạng thái "thị trường của những sản phẩm tồi" (nơi người mua mất khả năng phân biệt hàng thật - hàng giả nên định giá mọi sản phẩm ở mức giá của hàng kém chất lượng nhất).

PNJ vừa là bên bán, vừa là bên duy nhất phát hành "cơ chế bảo chứng" thông qua P-Lab (100% vốn PNJ). Hệ thống này chỉ vận hành hiệu quả, nếu thị trường tin rằng không có động cơ nào khiến bên phát hành bảo chứng gian dối vì lợi ích của bên bán. Tuy nhiên, vụ khởi tố ông Đặng Ngọc Thảo (nguyên Giám đốc P-Lab, em trai của bà Đặng Thị Lài, thành viên HĐQT PNJ) không chỉ là một vụ án cá nhân. Nó còn là bằng chứng thực nghiệm đầu tiên cho thấy giả định "không có động cơ gian dối" đã sai.

Về mặt lý thuyết, một khi giả định này sụp đổ dù chỉ một lần, thì toàn bộ chứng thư do P-Lab từng phát hành, kể cả những chứng thư hợp lệ, đều sẽ rơi vào trạng thái không thể phân biệt được với chứng thư gian lận trong mắt người tiêu dùng. Đây chính là lý do khủng hoảng PNJ lan rộng, nhanh hơn nhiều so với quy mô thực tế của vụ án (28.000 viên kim cương nhập lậu, trong tổng số hàng triệu sản phẩm đã bán).

Điểm ít ai quan tâm nhất hiện nay là về bản chất tài chính của cam kết thu mua lại 80-90% giá trị hóa đơn của PNJ. Về cấu trúc, nó không đơn thuần là "chính sách chăm sóc khách hàng". Nó tương đương một quyền chọn bán mà PNJ đã bán miễn phí, tích hợp sẵn trong mọi giao dịch và cho phép khách hàng bán lại sản phẩm theo mức giá sàn cố định, bất kể biến động thị trường.

Trong điều kiện bình thường, quyền chọn này gần như không bao giờ được thực hiện, vì khách hàng không có động cơ bán lại đồng loạt. Nhưng khủng hoảng niềm tin đã tạo ra một cú sốc kép, thay vì rủi ro thực hiện quyền chọn phân tán ngẫu nhiên theo từng khách hàng thì toàn bộ tệp khách hàng đồng loạt kích hoạt quyền chọn cùng lúc. Thế nên, đây chính là cơ chế khiến một cam kết vốn được thiết kế để quản lý rủi ro cá nhân hóa, lại biến thành rủi ro hệ thống tập trung. Điều này hoàn toàn tương tự cách các công cụ bảo hiểm rủi ro riêng lẻ đã trở nên vô dụng khi rủi ro chuyển thành rủi ro hệ thống.

Với dữ liệu tài chính hiện có của PNJ (tiền và tương đương tiền quanh 924 tỷ đồng, tổng tài sản thanh khoản gần 4.500 tỷ đồng, tồn kho gần 13.400 tỷ đồng) câu hỏi được đặt ra không phải là "PNJ có đủ tiền mặt hay không", mà là giá trị hợp lý của nghĩa vụ quyền chọn bán ẩn này là bao nhiêu và liệu nó có đang được ghi nhận đầy đủ như một khoản nợ tiềm tàng trên báo cáo tài chính hay không?

Đây chính là câu hỏi mà kiểm toán độc lập và các tổ chức xếp hạng tín nhiệm, nhiều khả năng sẽ đặt ra trong các kỳ soát xét sắp tới.

PNJ lựa chọn thế nào?

Ngoài ra, PNJ còn phải đối mặt với hàng loạt vấn đề khác, khi biên lợi nhuận phải gánh cả phí bảo hiểm rủi ro danh tiếng. Biên lợi nhuận gộp 20 - 22% của PNJ trước đây được thị trường định giá dựa trên giả định rủi ro thương hiệu gần như bằng không. Khi rủi ro đó được định giá lại ở mức dương, có hai điều đồng thời sẽ xảy ra.

Đầu tiên, chi phí vốn của PNJ tăng lên. Điều này được thể hiện qua việc hàng loạt các công ty chứng khoán như SSI, TCBS, FPTS, PHS siết hoặc ngừng cho vay Margin. Đây chính là một hình thức "định giá lại rủi ro" của thị trường vốn diễn ra nhanh hơn nhiều so với báo cáo tài chính chính thức.

Thứ hai, để tái lập niềm tin, PNJ buộc phải chấp nhận một khoản "phí bảo hiểm danh tiếng" vô hình. Đó là chi phí kiểm định độc lập quốc tế, chi phí truyền thông, chi phí duy trì chính sách mua lại hào phóng hơn thị trường thứ cấp... Tất cả đều sẽ bào mòn trực tiếp vào biên lợi nhuận trong ít nhất 4-6 quý tới, bất kể doanh thu của PNJ có phục hồi hay không.

Đứng trước áp lực đa chiều từ dòng tiền và chi phí vốn, PNJ đã không thể ngồi yên. Công ty lập Tổ giám sát đặc biệt tại P-Lab, với sự tham gia của thành viên HĐQT độc lập. CEO công khai xin lỗi. Đặc biệt, ngày 16/7/2026, HĐQT thông qua chủ trương thuê các tổ chức quốc tế độc lập (như GIA - Viện Đá quý Hoa Kỳ), để đánh giá chất lượng sản phẩm và toàn bộ quy trình liên quan đến kim cương.

Tuy nhiên, các động thái này của PNJ vẫn còn khoảng cách lớn so với yêu cầu tái tạo niềm tin. Bởi, việc tiếp tục nhấn mạnh “sai phạm cá nhân” của ông Thảo chưa giải quyết được câu hỏi về lỗ hổng kiểm soát hệ thống vốn đã kéo dài nhiều năm tại doanh nghiệp này. Tổ giám sát đặc biệt vẫn mang tính nội bộ. Đồng thời, việc thuê đơn vị quốc tế là tín hiệu tích cực, nhưng mới ở giai đoạn chủ trương.

Trong khi đó, thị trường cần thấy kết quả cụ thể, phạm vi đánh giá và cam kết duy trì cơ chế độc lập lâu dài, chứ không phải giải pháp tình thế.

Nói cách khác, PNJ đang xử lý triệu chứng khá nhanh. Nhưng, doanh nghiệp vẫn chưa chứng minh được quyết tâm phẫu thuật tận gốc vào “cơ chế bảo chứng”. Sự kiện PNJ đã đặt ra câu hỏi vượt tầm một doanh nghiệp, liệu "quyền lực bảo chứng" trong chuỗi giá trị kim hoàn có thể tiếp tục nằm gọn trong tay các mô hình kiểm định nội bộ hay không?

Lời xin lỗi và cam kết thanh khoản của PNJ là động thái cầm máu cần thiết nhưng thực tế nó vẫn chưa đủ để tái tạo niềm tin từ thị trường đã rạn nứt. Để thực sự thoát khỏi cuộc khủng hoảng, ngành bán lẻ trang sức sẽ phải đối mặt với cuộc chuyển giao bắt buộc, phá bỏ tính độc tôn nội bộ, nhường sân cho cơ chế xác thực độc lập theo tiêu chuẩn quốc tế và cần minh bạch hóa chuỗi cung ứng bằng công nghệ truy xuất nguồn gốc.

Doanh thu của PNJ có thể phục hồi, hàng tồn kho sẽ được giải phóng và giá cổ phiếu có thể tìm lại điểm cân bằng trong tương lai. Nhưng, thị trường không còn định giá PNJ như một doanh nghiệp bán lẻ trang sức. Thị trường đang định giá lại "quyền lực bảo chứng" mà PNJ từng nắm giữ. Đây mới chính là phép thử tàn khốc nhất quyết định sự sinh tồn của "đế chế" kim hoàn này trong kỷ nguyên mới.