Kiến tạo tương lai thông qua kỹ thuật định giá trị

(Ngày Nay) - Nhờ hiệu ứng tích cực từ các bộ phim "bom tấn" được quay ở Ninh Bình, Hội An..., điểm đến Việt Nam trở nên gần gũi hơn với thế giới. Đó là lý do Bộ VHTTDL chọn xúc tiến du lịch bằng điện ảnh trong năm 2024.

(Ngày Nay) - Tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) luỹ kế 3 tháng đầu năm 2024 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 490.196 tỷ, bằng 116,9% so với dự toán Quý I, bằng 33% so với dự toán năm 2024, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2023.