Hiện tượng thời tiết nóng lên El Nino được dự báo sẽ quay trở lại vào giữa năm 2026

Phương Ly In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Liên Hợp Quốc cho biết rằng hiện tượng thời tiết El Nino — nguyên nhân từng khiến nhiệt độ toàn cầu tăng lên mức kỷ lục trong lần xuất hiện trước có khả năng sẽ quay trở lại vào giữa năm nay.
Hiện tượng thời tiết nóng lên El Nino được dự báo sẽ quay trở lại vào giữa năm 2026

Cơ quan khí tượng và khí hậu của Liên Hợp Quốc nhận định điều kiện El Nino có thể xuất hiện sớm trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7. Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cũng cho biết các dấu hiệu ban đầu cho thấy đây có thể là một đợt El Nino mạnh.

El Nino là hiện tượng khí hậu tự nhiên làm tăng nhiệt độ bề mặt biển ở khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương gần xích đạo. Hiện tượng này gây ra sự thay đổi về gió, áp suất không khí và lượng mưa trên toàn cầu. Thời tiết thường dao động giữa El Nino và hiện tượng đối lập của nó là La Nina, xen kẽ là giai đoạn trung tính.

Đợt El Nino gần đây nhất đã góp phần khiến năm 2023 trở thành năm nóng thứ hai trong lịch sử ghi nhận, còn năm 2024 đạt mức nóng cao nhất từ trước đến nay. Ông Wilfran Moufouma Okia, trưởng bộ phận dự báo khí hậu của WMO, cho biết: “Sau giai đoạn thời tiết trung tính vào đầu năm... khả năng El Nino xuất hiện là rất cao và sau đó có thể tiếp tục mạnh lên. Các mô hình dự báo cho thấy đây có thể là một hiện tượng mạnh, tuy nhiên độ chính xác của dự báo thường sẽ tốt hơn sau tháng 4”.

Thông thường, El Nino xuất hiện khoảng 2 đến 7 năm một lần và kéo dài từ 9 đến 12 tháng.

WMO cho biết bản cập nhật khí hậu mùa toàn cầu mới nhất cho thấy điều kiện thời tiết tại khu vực xích đạo Thái Bình Dương đang thay đổi rõ rệt. Nhiệt độ mặt biển đang tăng nhanh, cho thấy El Nino có khả năng quay trở lại sớm nhất trong giai đoạn tháng 5–7.

Các dự báo cũng cho thấy trong ba tháng tới, phần lớn khu vực trên thế giới sẽ có nhiệt độ mặt đất cao hơn mức bình thường.

WMO có trụ sở tại Geneva nhấn mạnh, hiện chưa có bằng chứng cho thấy biến đổi khí hậu làm tăng tần suất hoặc cường độ của các đợt El Nino. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu có thể làm các tác động của El Nino trở nên nghiêm trọng hơn, vì đại dương và khí quyển ấm lên sẽ tạo ra nhiều năng lượng và độ ẩm hơn cho các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng kéo dài và mưa lớn.

Phương Ly
El Nino thời tiết nóng lên biến đổi khí hậu

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Dính loạt sai phạm, hai công ty chứng khoán bị xử phạt hơn 1,1 tỷ đồng.
Dính loạt sai phạm, hai công ty chứng khoán bị xử phạt hơn 1,1 tỷ đồng
(Ngày Nay) - Chứng khoán Bảo Minh (mã chứng khoán: BMS) và Chứng khoán Beta vừa bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng do hàng loạt sai phạm liên quan đến cho vay, quản lý tiền khách hàng, công bố thông tin và báo cáo tài chính.
TP Hồ Chí Minh tìm động lực mới từ công nghiệp văn hóa
TP Hồ Chí Minh tìm động lực mới từ công nghiệp văn hóa
(Ngày Nay) - AI và chuyển đổi số đang mở ra cơ hội chưa từng có cho công nghiệp văn hóa Việt Nam. Nhưng cùng với khả năng lan tỏa sức mạnh mềm quốc gia là áp lực giữ gìn bản sắc, xây dựng môi trường văn hóa số lành mạnh và định hình hệ giá trị cho thế hệ công dân mới.
Bác sĩ khuyến cáo rủi ro từ trào lưu giảm cân trên mạng xã hội
Bác sĩ khuyến cáo rủi ro từ trào lưu giảm cân trên mạng xã hội
(Ngày Nay) - Nhiều người đang chạy theo các trào lưu giảm cân trên mạng xã hội như nhịn ăn, cắt tinh bột hay dùng sản phẩm không rõ nguồn gốc dẫn đến không ít trường hợp nhập viện vì suy kiệt và rối loạn chuyển hóa. Các bác sĩ cảnh báo, việc giảm cân nóng vội, cực đoan có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng.