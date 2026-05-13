Hiện tượng thời tiết nóng lên El Nino được dự báo sẽ quay trở lại vào giữa năm 2026

(Ngày Nay) - Liên Hợp Quốc cho biết rằng hiện tượng thời tiết El Nino — nguyên nhân từng khiến nhiệt độ toàn cầu tăng lên mức kỷ lục trong lần xuất hiện trước có khả năng sẽ quay trở lại vào giữa năm nay.

Cơ quan khí tượng và khí hậu của Liên Hợp Quốc nhận định điều kiện El Nino có thể xuất hiện sớm trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7. Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cũng cho biết các dấu hiệu ban đầu cho thấy đây có thể là một đợt El Nino mạnh.

El Nino là hiện tượng khí hậu tự nhiên làm tăng nhiệt độ bề mặt biển ở khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương gần xích đạo. Hiện tượng này gây ra sự thay đổi về gió, áp suất không khí và lượng mưa trên toàn cầu. Thời tiết thường dao động giữa El Nino và hiện tượng đối lập của nó là La Nina, xen kẽ là giai đoạn trung tính.

Đợt El Nino gần đây nhất đã góp phần khiến năm 2023 trở thành năm nóng thứ hai trong lịch sử ghi nhận, còn năm 2024 đạt mức nóng cao nhất từ trước đến nay. Ông Wilfran Moufouma Okia, trưởng bộ phận dự báo khí hậu của WMO, cho biết: “Sau giai đoạn thời tiết trung tính vào đầu năm... khả năng El Nino xuất hiện là rất cao và sau đó có thể tiếp tục mạnh lên. Các mô hình dự báo cho thấy đây có thể là một hiện tượng mạnh, tuy nhiên độ chính xác của dự báo thường sẽ tốt hơn sau tháng 4”.

Thông thường, El Nino xuất hiện khoảng 2 đến 7 năm một lần và kéo dài từ 9 đến 12 tháng.

WMO cho biết bản cập nhật khí hậu mùa toàn cầu mới nhất cho thấy điều kiện thời tiết tại khu vực xích đạo Thái Bình Dương đang thay đổi rõ rệt. Nhiệt độ mặt biển đang tăng nhanh, cho thấy El Nino có khả năng quay trở lại sớm nhất trong giai đoạn tháng 5–7.

Các dự báo cũng cho thấy trong ba tháng tới, phần lớn khu vực trên thế giới sẽ có nhiệt độ mặt đất cao hơn mức bình thường.

WMO có trụ sở tại Geneva nhấn mạnh, hiện chưa có bằng chứng cho thấy biến đổi khí hậu làm tăng tần suất hoặc cường độ của các đợt El Nino. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu có thể làm các tác động của El Nino trở nên nghiêm trọng hơn, vì đại dương và khí quyển ấm lên sẽ tạo ra nhiều năng lượng và độ ẩm hơn cho các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng kéo dài và mưa lớn.