Kinh tế Mỹ đang "hạ cánh mềm"

Phát biểu trên được Tổng giám đốc IMF đưa ra ngày 2/1 trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN của Mỹ. Theo bà Georgieva, kinh tế Mỹ “chắc chắn” đang “hạ cánh mềm” cùng với đó là triển vọng tăng trưởng khá mạnh mẽ.

Bà hoan nghênh “sự quyết đoán” của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (ngân hàng trung ương – Fed) trong tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, mang lại hiệu quả như mong muốn mà không đẩy Mỹ rơi vào suy thoái. Vì thế, người dân nên cảm thấy “hài lòng” về nền kinh tế vì giá cả “cuối cùng cũng đã giảm.”

Khi được hỏi về lý do tại sao nhiều người tại Mỹ vẫn tỏ ra bi quan về tình hình kinh tế, bà Georgieva cho rằng người tiêu dùng đã quen với lạm phát và lãi suất duy trì ở mức thấp trong nhiều năm, do cảm thấy sốc khi hai chỉ số này tăng vọt trong những năm gần đây. Trong năm 2024, bà dự đoán rằng thị trường lao động sẽ trở nên tốt hơn và lãi suất sẽ ở mức vừa phải do lạm phát đang trên đà giảm.

Mặc dù vậy, bà Georgieva tiếp tục cảnh báo về tình trạng phân mảnh kinh tế toàn cầu, rủi ro địa chính trị cùng với sự gia tăng của các hạn chế an ninh quốc gia.

Điều này tiềm ẩn rủi ro khiến GDP toàn cầu sụt giảm 7%, tương đương với sản lượng hàng năm của Đức và Pháp. Bà kêu gọi hai nền kinh tế lớn Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh nhưng vẫn cần hợp tác trên các vấn đề quan trọng toàn cầu.

Trong một diễn biến khác, Bộ Tài chính Mỹ cho biết tổng nợ công của nước này đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 34.000 tỷ USD trong bối cảnh Quốc hội chuẩn bị thảo luận về ngân sách. Điều này đặt ra những thách thức về cả chính trị và kinh tế trong việc cải thiện tình hình tài chính công của Mỹ những năm tới.

Số liệu kho bạc Mỹ ngày 29/12/2023 cho thấy nợ công đã tăng từ 33.911 tỷ USD lên 34.001 tỷ USD, vượt qua mức 33.000 tỷ USD ghi nhận ngày 18/9/2023 do thâm hụt ngân sách liên bang tăng vì tiền thu thuế giảm trong khi chi tiêu công tăng.

Quốc hội Mỹ sẽ nhóm họp bàn ngân sách tài khóa 2024 (1/10/2023 - 30/9/2024), để kịp thời đảm bảo hoạt động cho các cơ quan chính phủ trước khi kinh phí tạm thời hiện nay hết hạn vào các ngày 19/1 và 2/2 tới.

Nếu Quốc hội không thông qua dự luật chi tiêu cho tài khóa 2024, các cơ quan của chính phủ sẽ rơi vào tình trạng đóng cửa. Tuy nhiên, việc đạt được thỏa hiệp để thông qua dự luật này sẽ càng khó khăn hơn khi mọi sự chú ý đang dồn vào cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vào tháng 11/2024.