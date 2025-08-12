“KPop Demon Hunters” lập kỳ tích trên Billboard Hot 100

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
(Ngày Nay) - Ca khúc “Golden” trong bộ phim hoạt hình dài tập “KPop Demon Hunters” vừa vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng đĩa đơn chính Billboard Hot 100, trở thành hiện tượng âm nhạc toàn cầu mùa Hè năm nay.
“KPop Demon Hunters” lập kỳ tích trên Billboard Hot 100

Billboard ngày 11/8 (giờ Mỹ) cho biết “Golden” đã tăng một bậc để vượt qua “Ordinary” của Alex Warren, đồng thời lập kỷ lục khi đứng đầu cả Billboard Hot 100 và bảng xếp hạng Official Singles Top 100 của Anh. Đây cũng là ca khúc K-pop thứ 9 chinh phục Billboard Hot 100 và là bài hát đầu tiên do các giọng ca nữ thể hiện đạt thành tích này.

“KPop Demon Hunters” là phim hoạt hình do Sony Pictures Animation (Mỹ) sản xuất, phát hành toàn cầu trên nền tảng Netflix, kể câu chuyện về nhóm nhạc nữ hư cấu Huntr/x vừa trình diễn K-pop vừa bảo vệ thế giới loài người khỏi các linh hồn hắc ám. Bộ phim đưa khán giả đến những bối cảnh đậm chất Hàn Quốc như núi Namsan, làng Bukchon hay sông Hàn, đồng thời giới thiệu hình tượng hổ và chim ác là (magpie) – hai biểu tượng văn hoá truyền thống. Tại Seoul, Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc và cửa hàng lưu niệm trong phim cũng trở thành điểm đến “check-in” mới, thu hút đông đảo khách tham quan.

“Golden” do ba nghệ sĩ gốc Hàn – Ejae, Audrey Nuna và Rei Ami – thể hiện với tư cách nhóm Huntr/x. Bản phối do các nhà sản xuất Teddy và 24, vốn gắn liền với hãng The Black Label, đồng thực hiện. Từ khi ra mắt ở vị trí 81 đầu tháng 7, ca khúc liên tục leo hạng qua các tuần, tới vị trí số 2 và nay là số 1, đồng thời trở thành bài hát đầu tiên từ một phim hoạt hình đạt vị trí này kể từ ca khúc "We Don’t Talk About Bruno" trong bộ phim "Encanto" (2022).

Sức hút của “Golden” nằm ở giai điệu bắt tai, những nốt cao trong trẻo, được xem là “thước đo” cho kỹ thuật thanh nhạc. Trào lưu “Golden Challenge” lan khắp cộng đồng K-pop, thu hút hàng loạt nghệ sĩ tham gia như Bada (S.E.S), Lee Haeri (Davichi), Solar (Mamamoo), Lily (Nmixx), Ahn Yu Jin (Ive), Sohyang, Ailee hay Kwon Jin Ah.

Với cú đúp ngôi quán quân tại Mỹ và Anh, cùng hiệu ứng văn hoá lan rộng, “KPop Demon Hunters” không chỉ tạo dấu ấn trong làng K-pop vốn khan hiếm “hit” nổi bật mùa Hè 2025, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, văn hoá Hàn Quốc ra thế giới.

PV
KPop Demon Hunters Billboard Hot 100 âm nhạc

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam – Australia lần thứ 8
Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam – Australia lần thứ 8
(Ngày Nay) - Sáng 12/8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ông Hugh Jeffrey (Hiu Dép-phờ-rây), Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia, đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 8.
“KPop Demon Hunters” lập kỳ tích trên Billboard Hot 100
“KPop Demon Hunters” lập kỳ tích trên Billboard Hot 100
(Ngày Nay) - Ca khúc “Golden” trong bộ phim hoạt hình dài tập “KPop Demon Hunters” vừa vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng đĩa đơn chính Billboard Hot 100, trở thành hiện tượng âm nhạc toàn cầu mùa Hè năm nay.
AI hứa hẹn ngăn ngừa hàng triệu ca ngộ độc thực phẩm mỗi năm
AI hứa hẹn ngăn ngừa hàng triệu ca ngộ độc thực phẩm mỗi năm
(Ngày Nay) - Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Toxins, nhóm các nhà khoa học quốc tế do Đại học South Australia dẫn đầu đã chứng minh khả năng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp phát hiện thực phẩm nhiễm độc ngay tại đồng ruộng và nhà máy, trước khi những thực phẩm này được đưa đến tay người tiêu dùng. Công nghệ này có tiềm năng cứu sống 4 triệu người mỗi năm.
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW
(Ngày Nay) - Chiều 11/8, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tỉnh Lai Châu (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2025.
Xây dựng Sa Pa trở thành khu du lịch mang tầm quốc tế
Xây dựng Sa Pa trở thành khu du lịch mang tầm quốc tế
(Ngày Nay) - Xây dựng Sa Pa trở thành khu du lịch mang tầm quốc tế - Đây là mục tiêu được đưa ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Sa Pa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra ngày 11/8 với sự có mặt của 180 đảng viên, đại diện cho 1.533 đảng viên thuộc 70 chi bộ đảng trực thuộc.
Đột phá pin mặt trời thế hệ mới sử dụng ánh sáng trong nhà
Đột phá pin mặt trời thế hệ mới sử dụng ánh sáng trong nhà
(Ngày Nay) - Một nhóm nghiên cứu quốc tế do Đại học College London (UCL) dẫn đầu đã phát triển loại pin mặt trời perovskite bền hơn, có khả năng thu hiệu quả năng lượng từ ánh sáng trong nhà. Công nghệ này hứa hẹn giúp các thiết bị tiêu thụ ít điện như bàn phím, điều khiển, chuông báo động, cảm biến… hoạt động mà không cần pin.