Kỳ họp thứ 10 tạo nền tảng cho đất nước tiến vào kỷ nguyên mới

(Ngày Nay) - Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã hoàn thành được rất nhiều nội dung trong việc hoàn thiện thể chế, kiến tạo phát triển, đặc biệt là trong giai đoạn đất nước hướng tới kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo chương trình dự kiến, ngày 11/12 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV sẽ bế mạc sau hơn 40 ngày làm việc. Trao đổi bên hành lang Quốc hội, một số đại biểu đánh giá, đây là kỳ họp đặc biệt với nhiều điểm đổi mới, thể hiện tinh thần trách nhiệm và hành động của Quốc hội trong việc kịp thời thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, tạo nền tảng pháp lý cho đất nước giai đoạn phát triển hướng tới kỷ nguyên mới.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Thành phố Hồ Chí Minh) đánh giá, tại Kỳ họp lần này, Quốc hội đã hoàn thành được rất nhiều nội dung trong việc hoàn thiện thể chế, kiến tạo phát triển, đặc biệt là trong giai đoạn đất nước đang chuyển mình để hướng tới kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo đại biểu, đây là kỳ họp dài ngày với khối lượng công việc cần giải quyết vô cùng lớn. Trong đó, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua hơn 50 dự án luật và nghị quyết có tính quy phạm pháp luật, một mức kỷ lục về các nội dung được thông qua tại một kỳ họp… Các đại biểu Quốc hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, cùng Chính phủ thể chế hoá chủ trương của Đảng, đáp ứng được nhu cầu cấp bách của thực tiễn, tạo không gian pháp lý phát triển cho đất nước. Đây là những đòi hỏi tất yếu, khách quan trong việc thực hiện các đột phá quan trọng về thể chế.

Đại biểu Nguyễn Văn Riễn (Thành phố Hồ Chí Minh) đánh giá, Kỳ họp lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa là bước tổng kết một nhiệm kỳ nhiều đổi mới, dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả, nhưng cũng vừa là sự chuẩn bị cho chặng đường của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI với yêu cầu toàn diện và sâu sắc hơn.

Theo đại biểu, khối lượng nội dung công việc tại Kỳ họp lần này rất lớn, liên quan mật thiết đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội và nhiều vấn đề rất quan trọng của đất nước.

Đây là kỳ họp có số lượng nội dung lập pháp lớn nhất của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, thể hiện trách nhiệm, hành động của Quốc hội trong việc đồng hành cùng Chính phủ thể chế hóa kịp thời các chủ trương lớn của Đảng. Cũng theo đại biểu, một trong những điểm nổi bật của Kỳ họp lần này là Quốc hội đã giảm đáng kể thời gian cho việc đọc báo cáo, tăng thời gian để các đại biểu thảo luận, tranh luận bày tỏ quan điểm của mình đối với những vấn đề được người dân quan tâm và gửi gắm tâm tư, tình cảm cũng như mong muốn đối với phương hướng giải quyết nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân… Đổi mới này giúp Quốc hội có thêm điều kiện để tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp từ phía các đại biểu, góp phần nâng cao chất lượng lập pháp.

Theo đại biểu Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp), có rất nhiều điểm đổi mới tại Kỳ họp lần này. Thay vì chất vấn trực tiếp, Quốc hội đã tiến hành chất vấn bằng văn bản. Việc này giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian và đảm bảo các nội dung cần vấn và trả lời chất vấn được thực hiện rõ ràng bằng các văn bản.

Bên cạnh đó, nội dung các dự án luật được Chính phủ, Quốc hội nghiên cứu, xem xét rất kỹ lưỡng trước khi đưa ra thảo luận và thông qua theo đúng tinh thần luật chỉ quy định các vấn đề mang tính khung, định hướng, còn các vấn đề quy định chi tiết, cụ thể từng nội dung dành cho Chính phủ linh hoạt điều hành.

Cách làm mới này mở ra cơ chế thông thoáng trong việc vận dụng, điều hành các hoạt động chung của Chính phủ; đồng thời cũng sẽ giúp kéo dài "tuổi thọ" luật. Luật sẽ được giảm bớt yếu tố bị "lỗi thời" so với những chuyển động nhanh chóng của cuộc sống, từ đó tiết kiệm chi phí, và tạo hành lang pháp lý để phát triển đất nước.

Cũng theo đại biểu, một vấn đề mới tại Kỳ họp lần này nữa là các đại biểu đã dành nhiều thời gian tranh luận tại tổ, tham gia ý kiến đóng góp trong công tác xây dựng luật rất dân chủ và thoải mái.

Cơ quan soạn thảo luật cũng thể hiện tinh thần lắng nghe, cầu thị rất cao, kịp thời tiếp thu, chỉnh lý các nội dung được đại biểu đóng góp. Ngoài ra, trách nhiệm giải trình của các cơ quan tại Kỳ họp lần này được thể hiện rất đậm nét, thể hiện sự cầu thị, nhân văn.

Hầu hết các ý kiến của đại biểu đều được tiếp thu, giải trình cụ thể. Việc này đã thể hiện dấu ấn đậm nét trong công tác lập pháp, và cũng giúp đại biểu thấy hứng khởi khi thể hiện trách nhiệm đối với các vấn đề chung và đưa ra các đề xuất kiến nghị trong xây dựng luật.