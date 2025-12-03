Hoàn thiện khung khổ pháp lý, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, trong thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, nhiều việc đã hoàn thành và có kết quả rất đáng trân trọng, có việc đã đạt kết quả bước đầu và cũng có việc cần tiếp tục tập trung giải quyết trong thời gian tới.

Cụ thể, theo Phó Thủ tướng, trong lĩnh vực tài chính, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo rà soát 12 luật và trình Quốc hội thông qua 8 luật về ngân sách nhà nước, giá, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và một số luật thuế chuyên ngành; phê duyệt 108/111 quy hoạch quốc gia, tiếp tục xử lý khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch gắn với sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Kiểm soát chặt chẽ công tác lập dự toán, phân bổ, quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công. Tập trung rà soát, tổng hợp, phân loại, xây dựng phương án và quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài. Tập trung hoàn thiện khung khổ pháp lý; thực hiện các giải pháp thúc đẩy phục hồi thị trường trái phiếu doanh nghiệp; xếp hạng tín nhiệm quốc gia được duy trì ở mức tích cực. Triển khai tích cực, hiệu quả các cơ chế, chính sách, giải pháp về tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; thể chế hóa một số cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp.

Trong lĩnh vực ngân hàng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hành lang pháp lý cho các hoạt động ngân hàng, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, hạn chế rủi ro; thực hiện chuyển giao bắt buộc đối với 3 ngân hàng mua bắt buộc và Ngân hàng Đông Á. Đến cuối tháng 10/2025, tỷ lệ nợ xấu nội bảng được kiểm soát ở mức 1,64%. Triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý thị trường vàng.

Trong lĩnh vực Công Thương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định về điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và kế hoạch thực hiện; cơ chế mua bán điện giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện; chính sách khuyến khích phát triển nguồn điện áp mái nhà dân, cơ quan, công sở, khu công nghiệp tự sản, tự tiêu. Hoàn thành xây dựng vượt tiến độ đường dây 500 kV Quảng Trạch - Phố Nối. Công tác quản lý thị trường, thương mại điện tử, nhiều chiến dịch phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực và đang tiếp tục được đẩy mạnh.

Bên cạnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch cụ thể để chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả nhiều nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, đề án liên quan, tạo chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả bước đầu trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện luật đất đai, khoáng sản, địa chất, lâm nghiệp, phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021- 2025, Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp, 4 quy hoạch ngành quốc gia thuộc lĩnh vực lâm nghiệp, thủy sản, môi trường, phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc ta chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp… Hoàn thành xây dựng 4 nhóm dữ liệu thành phần, cơ sở dữ liệu địa chính cho gần 57 triệu thửa đất và 34/34 tỉnh, thành phố. Ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số được đẩy mạnh, nhất là trong phòng, chống thiên tai, giám sát hoạt động của tàu cá trên biển...

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, triển khai Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội. Tập trung ưu tiên đầu tư dự án hạ tầng chiến lược, đặc biệt là cao tốc Bắc - Nam phía Đông, các vành đai Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, sân bay Long Thành; đưa vào khai thác 2.476 km đường cao tốc, phấn đấu vượt 3.000 km vào cuối năm 2025 và cơ bản thông tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông; đưa vào khai thác khoảng 1.397km đường bộ ven biển, phấn đấu hoàn thành vượt 1.700km vào cuối năm 2025. Thực hiện thu phí điện tử không dừng tại 100% trạm BOT; tai nạn giao thông có xu hướng giảm trên cả 3 tiêu chí.

Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tập trung xây dựng, trình Trung ương, Bộ Chính trị ban hành 3 nghị quyết, kết luận về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quốc gia đến năm 2030 và những năm tiếp theo; khẩn trương ban hành, triển khai quyết liệt Kế hoạch thực hiện. Đã ban hành chính sách về tài chính và đầu tư, theo đó chuyển sang cơ chế quản lý dựa trên kết quả đầu ra. Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho khoa học và công nghệ, mở rộng hoạt động Quỹ phát triển khoa học và công nghệ doanh nghiệp, tạo hành lang pháp lý để doanh nghiệp đẩy mạnh hợp tác và liên kết với các tổ chức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước. Chỉ đạo triển khai đánh giá chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chính phủ cũng đã chỉ đạo xây dựng, ban hành các nghị quyết và Chương trình chuyển đổi số quốc gia đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nhận thức về chuyển đổi số song hành với nhiều quốc gia trên thế giới; xây dựng chiến lược hạ tầng số, quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia; xây dựng Luật Viễn thông 2023 và Nghị định quy định chi tiết để thúc đẩy việc phát triển thị trường viễn thông mới cạnh tranh lành mạnh, phát triển các dịch vụ viễn thông mới.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo xây dựng, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo nhằm tạo sự bứt phá trong phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Trình Quốc hội ban hành Luật Nhà giáo và 2 nghị quyết về: miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi; trình Quốc hội tại Kỳ họp 10 đối với 3 dự án luật (Luật sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp); 2 nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục, đào tạo và Chương trình mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo giai đoạn 2026 - 2035.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chiến lược, quy hoạch phát triển giáo dục, đào tạo; quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực giáo dục; khởi công xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp đối với các xã biên giới đất liền, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/8/2026, tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng 148 trường còn lại trong 2-3 năm tới theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị. Rà soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập. Khẩn trương xây dựng phương án thực hiện chủ trương “bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất sử dụng chung cả nước và thực hiện từ năm học 2026-2027”. Đẩy mạnh các chương trình đào tạo AI, xây dựng trung tâm đào tạo tài năng. Việt Nam thuộc nhóm 21 quốc gia sớm đạt mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc đến năm 2030 về giáo dục chất lượng.