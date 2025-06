Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025: Tạo thuận lợi nhất cho thí sinh

(Ngày Nay) - Chỉ còn vài ngày nữa Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 sẽ diễn ra. 39 hội đồng thi tại tỉnh Nam Định đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất và phương án đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; tạo thuận lợi nhất cho thí sinh.

Kỳ thi năm nay, điểm thi Trường Trung học Phổ thông Mỹ Lộc (thành phố Nam Định) có 662 thí sinh dự thi, gồm học sinh của trường, học sinh các Trường Trung học phổ thông Hùng Vương, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp thành phố Nam Định và thí sinh tự do. Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Mỹ Lộc Trần Thị Mai cho biết, với số thí sinh đông, thuộc nhiều đối tượng khác nhau, trường đã tổ chức quán triệt quy chế thi cho toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Cùng với đó, các đơn vị tổ chức cho học sinh khối 12 học tập quy chế tập trung vào những điểm mới của kỳ thi, trách nhiệm của thí sinh, quán triệt những vật dụng thí sinh được và không được mang vào phòng thi.

Do điểm thi cách xa khu dân cư, nhà trường đã phối hợp với lực lượng quân sự, Công an địa phương bố trí 6 cán bộ Công an phường Hưng Lộc, 2 cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và nhân viên y tế, bảo vệ, phục vụ kỳ thi.

Tại Trường Trung học Phổ thông Lý Tự Trọng (huyện Nam Trực), từ cuối tháng 5, trường đã tiến hành kiểm tra rà soát cơ sở vật chất, nhất là an toàn điện tại khu vực thi, các thiết bị điện trong phòng thi, kiểm tra thiết bị phòng, chống cháy nổ các khu nhà phục vụ thi như quạt, bóng đèn, máy điều hòa… Thầy Phan Duy Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Lý Tự Trọng cho hay, trường đã kiểm tra hệ thống camera, máy vi tính, màn hình, bộ lưu điện và ổ cứng lưu dữ liệu bảo đảm hoạt động tốt, đủ điều kiện phục vụ công tác bảo quản đề thi, bài thi tại điểm thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025, Nam Định có trên 23.600 thí sinh đăng ký dự thi tại 39 điểm thi; trong đó có 1 điểm thi dành cho 334 thí sinh đăng ký thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Theo Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tỉnh Nam Định, qua kiểm tra, các điểm thi chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất phòng thi, phòng đựng đề thi và bài thi, phòng để đồ cho thí sinh đảm bảo đúng quy định. Các điểm thi đã xây dựng phương án hỗ trợ thí sinh ở xa, phương án khi có bão, lũ, dịch bệnh. Mặc dù đa số thí sinh được sắp xếp thi tại các điểm thi gần trường đang theo học nhưng những em có nguyện vọng ở trọ trong thời gian diễn ra kỳ thi, các trường Trung học phổ thông phối hợp với Huyện đoàn, Thành đoàn triển khai phương án hỗ trợ tốt nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài nhấn mạnh, đây là năm đầu tiên thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời kỳ thi diễn ra trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh sắp xếp lại đơn vị hành chính. Do đó, các đơn vị có liên quan nêu cao trách nhiệm, sâu sát trong chỉ đạo, cụ thể, kỹ lưỡng trong tổ chức, thực hiện và phân công nhiệm vụ. Các đơn vị, địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, các gia đình và cơ sở giáo dục trên địa bàn, có phương án dự phòng cho mọi tình huống bất thường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu, địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ điều kiện nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nơi có điểm thi. Các đơn vị liên quan có kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.