Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025: Hà Nội chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng mọi tình huống

(Ngày Nay) - Số lượng thí sinh đăng ký dự thi tại Hà Nội tăng gần 16.000 em so với năm 2024, đặt ra áp lực lớn cho công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi, từ cơ sở vật chất, nhân lực đến công tác đảm bảo an ninh.

Chiều 20/6, Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn dẫn đầu đã làm việc với thành phố Hà Nội về công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 trên địa bàn.

Buổi làm việc được truyền trực tuyến tới 30 điểm cầu của 30 quận, huyện, thị xã của thành phố.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị kỳ thi của thành phố Hà Nội, đặc biệt là sự chỉ đạo sớm, chủ động, đầy đủ của lãnh đạo thành phố, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho công tác triển khai kỳ thi của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Kết quả kiểm tra thực địa tại Hà Nội cho thấy sự chu đáo của thành phố. Đến nay tất cả khâu không có gì vướng mắc cũng thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chuyên nghiệp mặc dù Hà Nội là địa phương có quy mô rất lớn.

Về các sáng kiến hỗ trợ học sinh ôn thi trực tuyến của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng các sáng kiến này giúp các em có điều kiện ôn tập, giảm bớt tình trạng luyện thi theo hình thức dạy thêm, học thêm gây tốn kém cho phụ huynh, đồng thời tăng khả năng tự học ở học sinh.

Cùng với đó là sáng kiến triển khai bản đồ số giúp học sinh tra cứu nhanh gọn, thuận tiện hơn các điểm thi, tránh tình trạng đến nhầm điểm thi.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lưu ý, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố năm 2025 cần có phương án dự phòng, phán đoán tình huống có thể xảy ra, thận trọng trong các chỉ đạo.

Đặc biệt, thành phố cần xây dựng phương án dự phòng cho những ngày diễn ra kỳ thi trong điều kiện thời tiết bất thường, khả năng cao sẽ có mưa, gây ngập, đặc biệt khu vực trũng, điểm hay ngập ở cả nội và ngoại thành.

Bộ trưởng đề nghị đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt giữa Ban Chỉ đạo thi thành phố với Ban Chỉ đạo thi quốc gia, các điểm thi để có thể xử lý ngay nếu xảy ra sự cố bất thường.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, mặc dù công tác chuẩn bị cho kỳ thi được triển khai từ sớm, các kịch bản, tình huống đưa ra, song hiện vẫn đang là công tác chuẩn bị, chỉ khi nào kỳ thi hoàn thành ở tất cả các khâu lúc đó mới hoàn thành nhiệm vụ.

Bà Vũ Thu Hà nhắc nhở các quận, huyện, thị xã cần ưu tiên tối đa cho công tác tổ chức kỳ thi, rà soát lại tất cả phương án, lực lượng có thể xử lý kịp thời mọi tình huống.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 thành phố Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, mặc dù kỳ thi diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, là kỳ thi đầu tiên dành cho học sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời vẫn phải đảm bảo công tác thi cho học sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 chưa tốt nghiệp hoặc có nhu cầu thi lại để xét tuyển sinh đại học, song đến nay, Hà Nội đã chuẩn bị kỹ lưỡng về các điều kiện, quy trình tổ chức, công tác in sao đề thi, trong đó có phương án phối hợp các đơn vị liên quan đảm bảo an ninh, an toàn, xử lý tình huống bất thường và tổ chức kỳ thi...

Theo ông Trần Thế Cương, chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc việc vận hành bộ máy chính quyền ba cấp, tuy nhiên Ban Chỉ đạo thi của các quận, huyện đều khẳng định trách nhiệm và tinh thần nghiêm túc để chỉ đạo, tổ chức kỳ thi với quyết tâm cao nhất.

Thời điểm này, 100% điểm thi đều được Ban Chỉ đạo thi các quận, huyện kiểm tra kỹ càng, bảo đảm đáp ứng yêu cầu tổ chức kỳ thi.

Với số lượng bài thi lớn (hơn 100.000 bài thi tự luận và hơn 500.000 bài thi trắc nghiệm) nên Hội đồng thi Hà Nội bố trí 2 địa điểm chấm thi bảo đảm đáp ứng quy chế thi. Địa điểm chấm thi được lắp đặt camera giám sát, có lực lượng Công an bảo vệ bài thi, khu vực chấm thi theo quy định.

Trước buổi làm việc, đoàn công tác đi kiểm tra công tác in sao đề thi và tổ chức kỳ thi tại hai địa điểm.

Qua kiểm tra, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 Phạm Ngọc Thưởng đánh giá, Hà Nội đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, kỹ lưỡng cho kỳ thi ở tất cả các khâu.

Thứ trưởng lưu ý, mặc dù đây là kỳ thi diễn ra hằng năm với nhiều công việc quen thuộc, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 thành phố Hà Nội tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, song cũng không nên quá gây hoang mang xã hội.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 diễn ra vào các ngày 25-28/6. Trong đó, ngày 25/6, các thí sinh đến điểm thi làm thủ tục dự thi; ngày 26, 27/6 tổ chức coi thi và ngày 28/6 dự phòng.

Thành phố Hà Nội có 124.072 thí sinh đăng ký dự thi, số thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 là 2.565 em, số thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là 121.507 em.

Số lượng thí sinh đăng ký dự thi tại Hà Nội tăng gần 16.000 em so với năm 2024, đặt ra áp lực đáng kể lên mọi khía cạnh của công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi, từ cơ sở vật chất, nhân lực đến công tác đảm bảo an ninh.

Phục vụ cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, thành phố dự kiến bố trí 233 điểm thi trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã với 5.172 phòng thi, 182 phòng chờ và 233 phòng dự phòng.

Thành phố điều động trên 16.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi; 625 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; trên 800 cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm thi.

Công an thành phố điều động gần 900 đồng chí tham gia làm việc tại điểm coi thi, làm phách, chấm thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập các đoàn kiểm tra gồm 16-17 tổ kiểm tra đột xuất công tác chuẩn bị, tổ chức coi thi; 5 đoàn kiểm tra công tác bảo vệ đề thi, bài thi ngoài giờ hành chính.