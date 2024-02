Lào Cai khai thác thế mạnh du lịch tâm linh

Bên cạnh đó, các địa phương cũng lồng ghép tổ chức nhiều lễ hội mang đậm bản sắc dân tộc, tạo nét độc đáo thu hút du khách tham quan, chiêm bái tại các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn. Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống địa phương.

Đền Bảo Hà - ngôi đền được xếp hạng Di tích Lịch sử văn hóa quốc gia, là điểm đến tâm linh luôn được nhiều người dân, đông đảo du khách lựa chọn mỗi dịp đầu Xuân mới. Những ngày qua, lượng khách đến chiêm bái đền Bảo Hà (huyện Bảo Yên) tăng đột biến, trung bình mỗi ngày có gần 20.000 lượt người về đây.

Anh Phạm Nhật Phương, đến từ Hà Nội chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi đến đền Bảo Hà du Xuân, mong sức khỏe đến cho gia đình, bản thân, anh em, bạn bè, đồng nghiệp. Công danh sự nghiệp trong năm 2024 có được may mắn và thuận lợi hơn. Tôi hy vọng sẽ trở lại đây thêm nhiều lần nữa".

Ông Lê Cường Mạnh, Phó Trưởng ban Quản lý di tích đền Bảo Hà cho biết: Từ đầu năm Ban Quản lý di tích đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn cho du khách đến dâng hương, chiêm bái; chỉ đạo các tổ, bộ phận trang bị kịp thời các thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Trong thời gian diễn ra lễ hội, Ban Quản lý thường xuyên phát loa nhắc nhở du khách chú ý bảo vệ tài sản cá nhân, chấp hành các quy định của đền khi dâng hương. Lực lượng bảo vệ hướng dẫn du khách đi theo nơi chiêm bái, để tránh ùn tắc trong đền.

Vào những ngày đầu năm mới, lượng du khách đến dâng hương, chiêm bái, vãn cảnh tại đền Thượng, thành phố Lào Cai rất đông. Đặc biệt, trong dịp từ ngày 13 - 15 tháng Giêng, thành phố Lào Cai long trọng tổ chức khai hội đền Thượng nên mỗi ngày có hàng vạn lượt du khách trong nước, quốc tế đến với địa chỉ tâm linh này.

Theo thống kê, hằng năm có khoảng trên 2 triệu lượt du khách đến với quần thể Khu di tích lịch sử văn hóa đền Thượng để tỏ lòng thành kính trước vị Thánh nhân hiền minh của dân tộc Việt Nam - Đức Thánh Trần.

Chị Khuất Thị Du, đến từ thành phố Hà Nội chia sẻ: “Tôi rất may mắn khi cùng gia đình lên đây du Xuân lại đúng vào dịp Lễ hội đền Thượng. Đầu năm đi lễ hội trước tiên là cầu cho mọi thành viên trong gia đình bình an, sức khỏe, công việc thuận lợi, may mắn. Thành phố Lào Cai tổ chức rất trang trọng, con người nơi đây rất hiếu khách. Tôi cảm thấy không hề mệt mỏi dù thức cả đêm hôm trước để đi lên đây". Chị Du thấy rất mừng khi tỉnh Lào Cai duy trì được lễ hội để du khách đến dâng hương, chiêm bái, vãn cảnh đầu năm; những trò chơi dân gian độc đáo được bảo tồn đến ngày hôm nay cũng rất tuyệt vời.

Xác định du lịch tâm linh là thế mạnh thu hút khách du lịch, thành phố Lào Cai triển khai nhiều hoạt động nhằm tạo điểm nhấn trên bản đồ phát triển du lịch của tỉnh Lào Cai nói chung như tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm các trò chơi dân gian, bản sắc văn hóa của dân tộc, ẩm thực các dân tộc để tăng thêm sự hấp dẫn cho lễ hội.

Ông Lại Vũ Hiệp, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết: Lào Cai là một trong những địa phương có tiềm năng trong phát triển du lịch nói chung và du lịch tâm linh nói riêng. Tỉnh có hơn 40 lễ hội đặc sắc được đồng bào các dân tộc tổ chức vào dịp đầu Xuân năm mới; cho thấy tỉnh có thế mạnh trong việc phát triển du lịch tâm linh - một xu thế đang phát triển khá mạnh, được người dân rất quan tâm. Nắm bắt được xu thế này, Sở Du lịch đã chỉ đạo các huyện, phòng thanh tra, quản lý du lịch tăng cường công tác kiểm tra để đảm bảo tất cả các hoạt động diễn ra tại các điểm du lịch tâm linh đúng quy định của pháp luật, tránh mê tín dị đoan, tránh các hoạt động biến tướng.

Theo thống kê của Sở Du lịch, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 vừa qua, lượng du khách đến Lào Cai ước đạt hơn 260.000 lượt. Trong đó, các điểm du lịch tâm linh thu hút đông đảo du khách tham quan, chiêm bái và vui hội. Việc khai thác hiệu quả thế mạnh du lịch tâm linh để thu hút khách du lịch ngay từ những ngày đầu năm sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu đón 8,5 triệu lượt khách trong năm 2024.