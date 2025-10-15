Lấy ý kiến dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Lắng nghe, tôn trọng tiếng nói Nhân dân

(Ngày Nay) - Khi triển khai lấy ý kiến nhân dân dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, Đảng mong muốn việc lấy ý kiến rộng rãi giúp dự thảo trở nên toàn diện, sát thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Ông Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên Giáo và Dân vận Trung ương khẳng định mọi ý kiến đóng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nếu có cơ sở khoa học, thực tiễn và thiện chí xây dựng, đều được tôn trọng, xem xét công bằng. Tiêu chí là phù hợp với định hướng phát triển đất nước, tính khả thi và phản ánh lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo quốc tế công bố dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân do tổ chức ngày 15/10.

Lấy ý kiến qua 3 hình thức trong 1 tháng

Tại buổi họp báo, ông Lại Xuân Môn cho biết có 3 dự thảo các văn kiện lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và Nhân dân bao gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) cùng với đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng.

Thời gian lấy ý kiến diễn ra từ ngày 15/10/2025 đến ngày 15/11/2025, với đối tượng là cán bộ, Đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài.

Nội dung lấy ý kiến bao gồm toàn bộ dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Việc lấy ý kiến sẽ được thực hiện qua ba hình thức: (1) Tổ chức lấy ý kiến thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm; (2) Thông qua ứng dụng VneID; (3) Thông qua thư.

Cách thức lấy ý kiến sẽ được thực hiện theo 5 cách: (1) Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp tổ chức lấy ý kiến theo hệ thống ngành dọc; (2) Cấp ủy các cấp cùng với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp nhận thư góp ý của Nhân dân gửi về. (3) Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào các dự thảo văn kiện trên ứng dụng VneID; (4) Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp nhận thư góp ý của người Việt Nam ở nước ngoài; và (5) Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sẽ tổng hợp chung ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cách thức tổng hợp ý kiến sẽ thực hiện theo biểu mẫu mà Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã hướng dẫn, theo Công văn số 2109 ngày 26/8/2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Thể hiện tinh thần "Đảng lắng nghe dân, dân tin vào Đảng"

Trả lời câu hỏi về kỳ vọng và mong muốn của Đảng khi triển khai lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết khi triển khai lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, Đảng mong muốn sẽ có thể hoàn thiện và nâng cao chất lượng văn kiện. Việc lấy ý kiến rộng rãi từ Nhân dân, các chuyên gia, trí thức và các tổ chức xã hội giúp dự thảo trở nên toàn diện, sát thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Ông Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh, văn kiện sẽ phản ánh đúng tình hình, nguyện vọng và lợi ích của toàn dân, tăng cường tính dân chủ và minh bạch, thể hiện rõ phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” trong xây dựng các quyết sách lớn, tạo cơ hội để Nhân dân đóng góp ý kiến công khai và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần tạo sự đồng thuận và niềm tin trong xã hội. Khi Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, văn kiện sẽ nhận được sự ủng hộ rộng rãi, từ đó tạo nền tảng để triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển đất nước.

Ngoài ra, việc lấy ý kiến còn góp phần huy động trí tuệ và kinh nghiệm thực tiễn và Nâng cao ý thức và trách nhiệm công dân. Ý kiến đóng góp của Nhân dân giúp phát hiện những vấn đề và giải pháp mà cơ quan soạn thảo chưa lường trước, kết hợp khoa học, kinh nghiệm quản lý và thực tiễn đời sống. Việc tham gia góp ý giúp mỗi người dân hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong các vấn đề lớn của đất nước, đồng thời hình thành thói quen giám sát, phản biện xã hội đối với các chính sách quan trọng.

“Thông qua việc lấy ý kiến Nhân dân, Đảng khẳng định sự quan tâm, lắng nghe và tôn trọng tiếng nói của Nhân dân, đồng thời thể hiện quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng phát triển, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh,” Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Tại buổi họp báo, ông Lại Xuân Môn cũng khẳng định trên tinh thần cầu thị, mong muốn lắng nghe các ý kiến góp ý thẳng thắn, thực chất của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Đảng sẽ tiến hành việc tổ chức lấy ý kiến một cách dân chủ, bài bản, khoa học, chất lượng, hiệu quả; đồng thời sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, chính xác các ý kiến góp ý, làm cơ sở cho việc hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Điều này cũng thể hiện tinh thần dân chủ và phát huy trí tuệ xã hội trong quá trình xây dựng và hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng.

“Mọi ý kiến, nếu có cơ sở khoa học, thực tiễn và thiện chí xây dựng, đều được tôn trọng, xem xét công bằng. Tiêu chí là phù hợp với định hướng phát triển đất nước, tính khả thi và phản ánh lợi ích chính đáng của Nhân dân. Tiếp thu phản biện không chỉ giúp hoàn thiện văn kiện, mà còn thể hiện tinh thần ‘Đảng lắng nghe dân, dân tin vào Đảng,’ qua đó củng cố niềm tin xã hội và sự đồng thuận quốc gia,” Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên Giáo và Dân vận trung ương khẳng định.