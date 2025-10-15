Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIV để lấy ý kiến Nhân dân

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Chủ trương lấy ý kiến rộng rãi của Nhân dân về dự thảo văn kiện Đại hội XIV nhằm nâng cao chất lượng, thúc đẩy sự đồng thuận và niềm tin của dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Thông báo Kết luận số 48-TB/TW của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIV của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến Nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, VietnamPlus trân trọng giới thiệu toàn văn các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng để lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và Nhân dân:

- Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội XIV của Đảng (xem tại đây);

- Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (kèm theo Báo cáo chính trị) (xem tại đây);

- Phụ lục 4: Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế -xã hội 10 năm 2021-2030 (xem tại đây);

- Phụ lục 5: Về tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV (xem tại đây);

- Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam (xem tại đây);

- Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (xem tại đây).

Việc lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân.

Thông qua việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thời gian lấy ý kiến góp ý của Nhân dân từ ngày 15/10-15/11/2025.

PV
Đại hội XIV văn kiện Đại hội

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Cục Dự trữ Nhà nước hỗ trợ các tỉnh phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
Kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia, hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai
(Ngày Nay) - Thời gian vừa qua, liên tiếp hai cơn bão số 10 và số 11 đổ bộ vào nước ta, hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hóa, đồng thời lũ trên các hệ thống sông tại một số tỉnh đã vượt mức đỉnh lịch sử năm 2024; gây nên thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
Ảnh minh hoạ.
WHO báo động tình trạng nhiễm khuẩn kháng thuốc gia tăng mạnh
(Ngày Nay) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã lên tiếng báo động về thực trạng nhiễm khuẩn kháng thuốc đang gia tăng mạnh, làm suy giảm hiệu quả của các phương pháp điều trị và khiến cho những vết thương nhỏ hay các bệnh nhiễm trùng thông thường cũng có thể trở nên nghiêm trọng.
Nữ ca sĩ Taylor Swift. Ảnh: New York Times.
"Cơn sốt" Taylor Swift vẫn chưa hạ nhiệt
(Ngày Nay) - Nữ hoàng nhạc pop lại một lần nữa viết lại lịch sử âm nhạc khi album mới “The Life of a Showgirl” đạt doanh số 4 triệu bản chỉ trong tuần đầu phát hành, trong đó hơn 1,3 triệu bản là đĩa than – một con số hiếm thấy trong kỷ nguyên số.
nữ ca sĩ Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau.
Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau vướng tin đồn hẹn hò
(Ngày Nay) - Sau bữa tối thân mật tại thành phố Montreal (Canada) hồi tháng 7, nữ ca sĩ Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi loạt ảnh được cho là ghi lại cảnh cả hai ôm nhau trên du thuyền ngoài khơi bang California (Mỹ) lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.
Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng PC03 Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án Shark Bình. Ảnh: Báo Tin tức.
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình)
(Ngày Nay) - Ngày 14/10, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đối tượng khác về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự và tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Ông Gragam Cook, Chủ tịch Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới trao giải cho đoàn đại biểu của tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh làm Trưởng đoàn. Ảnh: TTXVN phát
Việt Nam được vinh danh tại lễ trao giải thưởng Du lịch Thế giới
(Ngày Nay) - Ngày 13/10, lễ trao giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards – WTA) khu vực châu Á và châu Đại Dương năm 2025 đã diễn ra tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc). Việt Nam đã vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký của châu lục, xuất sắc giành chiến thắng ở các hạng mục về du lịch thiên nhiên.