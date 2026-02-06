Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng: Thêm điểm đến du Xuân mới 2026 cho du khách

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Với lễ hội Hoa Đào xứ Lạng lần này, tỉnh Lạng Sơn hướng tới xây dựng không gian văn hóa-du lịch giàu bản sắc, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và tiềm năng du lịch Lạng Sơn.
Sắc đào Lạng Sơn
Sắc đào Lạng Sơn

Khai mạc Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng sẽ diễn ra vào tối mai, ngày 7/2, tại đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri, Lạng Sơn với chương trình nghệ thuật đặc sắc, được truyền hình trực tiếp, có sự tham gia của các nghệ sỹ nổi tiếng. Đặc biệt, lễ hội sẽ kéo dài tới ngày 16/3 trên phạm vi toàn tỉnh, với chủ đề “Sắc Đào Xứ Lạng – kết nối muôn phương.”

Thông tin từ ban tổ chức, trong khuôn khổ lễ hội còn có chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phong phú, hấp dẫn như: Trang trí Đường hoa xuân và không gian quảng bá Hoa Đào Xứ Lạng; cuộc thi và trưng bày Cây hoa đào đẹp xứ Lạng; hội chợ Hoa đào gắn với các chương trình tham quan, trải nghiệm; giải chạy “Cung đường Hoa Đào;” cuộc thi vẽ tranh Hoa đào đẹp xứ Lạng năm 2026.

Bên cạnh đó là nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như: tuần phim mừng Đảng, mừng Xuân; phát động hưởng ứng mặc trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Lạng Sơn; trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn;”

Hội Báo Xuân Xứ Lạng 2026; Ngày thơ Nguyên tiêu; Hội hát Then, Sli, lượn và thi Lày cỏ; Liên hoan diễn xướng Chầu văn Lạng Sơn mở rộng; Hội thi các Câu lạc bộ Lân-Sư-Rồng; Chương trình nghệ thuật “Thanh âm Xứ Lạng”; giao lưu nghệ thuật Xuân Xứ Lạng với Đoàn nghệ thuật Thị Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc).

Các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch và trải nghiệm dành cho nhân dân, du khách như có các hoạt động đa dạng như trưng bày, quảng bá tiềm năng du lịch Lạng Sơn; chuyên đề “Ngày xuân đọc sách”; Lễ hội ẩm thực Xứ Lạng; Hội Đua bè mảng trên sông Kỳ Cùng lần thứ IV năm 2026; Lễ hội đền Kỳ Cùng – đền Tả Phủ; cùng các lễ hội truyền thống tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh…

Thông qua Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026, tỉnh Lạng Sơn hướng tới xây dựng không gian văn hóa – du lịch giàu bản sắc, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và tiềm năng du lịch Lạng Sơn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế – xã hội địa phương.

Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng không chỉ là ngày hội của mùa Xuân, mà còn là điểm hẹn kết nối muôn phương, lan tỏa niềm tin, niềm vui và khát vọng phát triển bền vững nơi biên cương Tổ quốc.

PV
Lễ hội Hoa Đào Lạng Sơn du xuân

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam – Lào
Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam – Lào
(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, sáng 5/2, tại thủ đô Viêng Chăn, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác, góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Lào.
Nguy cơ bệnh sởi lan rộng tại châu Mỹ
Nguy cơ bệnh sởi lan rộng tại châu Mỹ
(Ngày Nay) - Ngày 4/2, Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO) đã phát đi cảnh báo dịch tễ khẩn cấp về nguy cơ bệnh sởi tái bùng phát và lan rộng tại châu Mỹ, coi đây là một thách thức nghiêm trọng đối với an ninh y tế công cộng của các quốc gia trong khu vực.
Olympic mùa Đông 2026: Samsung quảng bá công nghệ và lịch sử đồng hành
Olympic mùa Đông 2026: Samsung quảng bá công nghệ và lịch sử đồng hành
(Ngày Nay) - Ngày 5/2, Samsung Electronics Co. cho biết hãng đã khai trương khu trưng bày quảng bá Samsung House nhằm giới thiệu các đổi mới công nghệ cũng như lịch sử đồng hành cùng Olympic, phục vụ khách tham quan và các vận động viên trước thềm Olympic Mùa Đông Milan–Cortina 2026 tại Italy.