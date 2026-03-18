Tour du lịch mạo hiểm cần đảm bảo tuân thủ những tiêu chuẩn quốc gia nào?

(Ngày Nay) - Lần đầu tiên có tiêu chuẩn quy định dành cho hoạt động du lịch mạo hiểm liên quan đến đi bộ đường dài, đi bộ đường dài mạo hiểm, liên quan đến an toàn của người tham gia, trưởng nhóm và trợ lý...

Tiêu chuẩn quốc gia về Du lịch mạo hiểm - Hoạt động đi bộ đường dài và đi bộ đường dài mạo hiểm - Yêu cầu và khuyến nghị vừa chính thức được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố ban hành theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia thẩm định.

Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với hoạt động du lịch mạo hiểm có liên quan đến đi bộ đường dài (hiking) và đi bộ đường dài mạo hiểm (trekking), liên quan đến an toàn của người tham gia, trưởng nhóm và trợ lý.

Theo đó, các tiêu chí bao gồm đặc điểm và mức độ khó để phân loại lộ trình đi bộ đường dài và đi bộ đường dài mạo hiểm; áp dụng cho các hoạt động đi bộ đường dài và đi bộ đường dài mạo hiểm và được cung cấp như một sản phẩm du lịch. Tiêu chuẩn không bao gồm việc thiết kế sản phẩm du lịch liên quan đến giai đoạn lập kế hoạch, phát triển sản phẩm và không áp dụng với các dịch vụ du lịch bổ trợ khác (như đưa đón, ăn uống, lưu trú).

Về yêu cầu dịch vụ, Tiêu chuẩn yêu cầu sản phẩm du lịch đi bộ đường dài, và đi bộ đường dài mạo hiểm phải được thiết kế và cung cấp theo cách đảm bảo an toàn cho người tham gia, trưởng nhóm và nhân sự liên quan, đồng thời thông báo rõ ràng các rủi ro nội tại cho tất cả các bên liên quan hoặc bên quan tâm.

Đơn vị cung cấp hoạt động du lịch mạo hiểm chịu trách nhiệm vận hành hoạt động cần đảm bảo rằng các trưởng nhóm đáp ứng các yêu cầu về trình độ chuyên môn được quy định trong tiêu chuẩn; duy trì hồ sơ về quá trình phát triển năng lực liên tục của trưởng nhóm; đảm bảo các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp có ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn của sản phẩm du lịch phải tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn và các yêu cầu bổ sung do đơn vị tổ chức đề ra; đảm bảo có kế hoạch và quy trình kiểm tra an toàn của thiết bị, dụng cụ và vật tư cần sử dụng xuyên suốt các hoạt động du lịch mạo hiểm; các kiểm tra an toàn này phải được thực hiện trước khi diễn ra hoạt động và kết quả kiểm tra phải được ghi lại và có sẵn để xem xét.

Đơn vị cung cấp hoạt động du lịch mạo hiểm phải tuân thủ các quy định hiện hành về việc sử dụng môi trường tham quan; áp dụng các kế hoạch sử dụng hoặc kế hoạch khu vực sinh thái hiện có khi điểm tham quan nằm trong khu bảo tồn hoặc trong khu vực có hạn chế về môi trường; đưa ra các biện pháp để thực hiện và cải thiện việc chăm sóc vệ sinh, ngăn ngừa lây nhiễm cho nhân viên, người tham gia và các cộng đồng được ghé thăm và nâng cao điều kiện sức khỏe tại điểm đến du lịch mạo hiểm. Đảm bảo rằng dự báo thời tiết và mọi nguy hiểm đều được tính đến trước khi bắt đầu hoạt động; điều quan trọng là theo dõi thông tin có sẵn từ các cơ quan liên quan về các điều kiện nguy hiểm.

Đơn vị cung cấp hoạt động du lịch mạo hiểm phải dựa trên đặc điểm của nơi diễn ra hoạt động và sản phẩm du lịch được cung cấp, cần xem xét xác định số lượng người tham gia tối đa cho mỗi hoạt động.

Khi lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động đi bộ đường dài và đi bộ đường dài mạo hiểm, cần áp dụng các thực hành có trách nhiệm về môi trường và xã hội, các khuyến nghị về hành vi có ý thức trong môi trường tự nhiên; cần xem xét các khuyến nghị y tế chính thức liên quan đến các biện pháp vệ sinh tại thời điểm tổ chức, để xác định số lượng người tham gia an toàn…

Độ tuổi tối thiểu của người tham gia các sản phẩm du lịch có hoạt động đi bộ đường dài và đi bộ đường dài mạo hiểm được xác định bởi các cơ quan quản lý có thẩm quyền. Đơn vị cung cấp hoạt động du lịch mạo hiểm nếu cung cấp sản phẩm du lịch cho trẻ em dưới độ tuổi tối thiểu hoặc cho người tham gia là người khuyết tật thì phải được lập kế hoạch riêng có tính đến đặc điểm, quy trình và thiết bị cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia; có thể yêu cầu chuyên gia, thiết bị và điều kiện chuyên biệt, khác với những gì được quy định trong tiêu chuẩn…

Ngoài ra, Tiêu chuẩn quốc gia này còn đưa ra các yêu cầu liên quan về khả năng lãnh đạo, người tham gia, trang thiết bị, công tác chuẩn bị cho người tham gia, yêu cầu về an toàn và bảo hiểm, quản lý rủi ro, hoàn thành dịch vụ, kiểm soát dịch vụ, giảm thiểu tác động đến môi trường, xã hội và khu bảo tồn, phân loại lộ trình.