Dự báo 5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu năm 2026

Sau giai đoạn phục hồi hậu đại dịch COVID-19, ngành du lịch toàn cầu đang bước sang một chu kỳ điều chỉnh mới, trong đó trọng tâm không còn đặt vào số lượng điểm đến mà hướng tới sự trải nghiệm, tính bền vững và mức độ cá nhân hóa.
Hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.
(Ngày Nay) - Chiều 26/2, Tổ chức Kỷ lục châu Á (Asia Book of Records) và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã trao chứng nhận xác lập đồng thời Kỷ lục Việt Nam và Kỷ lục châu Á cho Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh về thực hiện thành công số lượng ca phẫu thuật não, cột sống và tủy sống bằng Robot AI Modus V Synaptive nhiều nhất Việt Nam và châu Á giai đoạn 2023 - 2025.
(Ngày Nay) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này sẽ tập trung phát triển và triển khai các loại vũ khí chiến lược mới trong vòng 5 năm tới, theo kế hoạch quốc phòng dài hạn vừa được thông qua.
(Ngày Nay) - Chiều 26/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch nước, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi.
(Ngày Nay) -“Không có sự việc bà Nguyễn Thị Ngọc Lan “đưa tiền” cho luật sư của Vietthink, hay luật sư của Vietthink nhận tiền của bà Lan. Công ty Luật Vietthink và các luật sư cộng sự cũng không có bất kỳ hoạt động gặp gỡ riêng, tư vấn hay ký hợp đồng dịch vụ tư vấn nào với bà Nguyễn Thị Lan Hương, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan”, thông cáo báo chí phát đi từ Công ty Luật Vietthink chiều ngày 26/02/2026 cho biết.
(Ngày Nay) - Giá vàng thế giới tiếp tục duy trì ở vùng cao lịch sử, thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư và các tổ chức tài chính quốc tế. Trong bối cảnh đó, một số dự báo dài hạn về kim loại quý này đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên thị trường.