Dự báo 5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu năm 2026

(Ngày Nay) - Hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Sau giai đoạn phục hồi hậu đại dịch COVID-19, ngành du lịch toàn cầu đang bước sang một chu kỳ điều chỉnh mới, trong đó trọng tâm không còn đặt vào số lượng điểm đến mà hướng tới sự trải nghiệm, tính bền vững và mức độ cá nhân hóa.

