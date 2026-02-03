Năm Du lịch quốc gia 2026: Cùng hợp lực, bứt phá xúc tiến quảng bá

(Ngày Nay) - Năm Du lịch Quốc gia 2026 là chuỗi chương trình kéo dài trong suốt năm, được chuẩn bị công phu, có sự cộng hưởng, kết nối lan tỏa của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cả nước.

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động du lịch, văn hóa và thể thao, trong đó có 18 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai chủ trì; 117 hoạt động hưởng ứng do 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Đỗ Thị Diệu Hạnh cho biết tại họp báo thông tin về sự kiện diễn ra chiều nay, ngày 2/2 tại Hà Nội.

Với chủ đề “Gia Lai-Đại ngàn chạm biển xanh” (Gia Lai-Mountains embrace the sea), lãnh đạo Sở địa phương nhấn mạnh Năm Du lịch Quốc gia sẽ không chỉ mang tính biểu trưng về không gian địa lý mở rộng sau sáp nhập, mà còn hàm chứa thông điệp chiến lược về sự kết nối hài hòa giữa cao nguyên và biển đảo, giữa thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo, đậm chất văn hóa cồng chiêng, sử thi, giữa bảo tồn và phát triển.

Năm du lịch cộng hưởng, kết nối lan tỏa

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho hay đến thời điểm này, Năm Du lịch quốc gia đã khẳng định là sự kiện có quy mô quốc gia, với hàng loạt hoạt động phong phú, đa dạng; không chỉ góp phần định vị thương hiệu du lịch của địa phương đăng cai, còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo sinh kế cho người dân, tăng cường giao lưu văn hóa và nâng cao năng lực tổ chức các sự kiện du lịch quy mô lớn.

Năm nay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn Gia Lai trên cơ sở đăng ký của các địa phương và tiêu chí, tiêu chuẩn lựa chọn nhằm “đãi cát tìm vàng” ra địa phương hội tụ đầy đủ điều kiện về không gian phát triển, tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa và quyết tâm chính trị, đảm nhiệm vai trò đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026.

Theo bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, với ý nghĩa đó, các hoạt động Năm Du lịch Quốc gia bao gồm các sự kiện lễ hội, văn hóa, thể thao, xúc tiến, quảng bá truyền thông, kết nối thị trường, sản phẩm, đầu tư, hoạt động cộng đồng, sáng tạo và trải nghiệm; được triển khai theo chủ đề từng quý, bảo đảm tính liên tục, đa dạng và hấp dẫn.

Quy mô và tính chất các hoạt động cho thấy Năm Du lịch Quốc gia 2026 là chuỗi chương trình kéo dài trong suốt năm, được chuẩn bị công phu, có sự cộng hưởng, kết nối lan tỏa của các bộ, ngành Trung ương, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước.

Điểm nhấn của Năm Du lịch Quốc gia 2026 không chỉ nằm ở số lượng hoạt động, mà còn ở việc khẳng định thương hiệu du lịch Gia Lai gắn với bản sắc dân tộc độc đáo, hành trình kết nối liền mạch, có chiều sâu, bền vững, dựa trên các giá trị văn hóa và cảm xúc chân thực về một không gian đại ngàn nguyên sơ kết nối với biển xanh.

Theo lộ trình tổ chức, quý I có chủ đề “Gia Lai - Ngày mới,” khởi động bằng chuỗi sự kiện ý nghĩa như công bố Năm Du lịch Quốc gia, chương trình Countdown “Gia Lai - Chào năm mới 2026” gắn với lễ đón chuyến bay đầu tiên; chuỗi hoạt động Tết Gia Lai - Xuân Bính Ngọ 2026…

Quý II với chủ đề “Quy Nhơn - Thiên đường biển, Gia Lai - Điểm đến kỳ thú” là giai đoạn cao điểm với Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026; các hoạt động hướng tới mục tiêu quảng bá hình ảnh điểm đến, tăng cường kết nối, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Quý III mang chủ đề “Gia Lai - Trải nghiệm miền đất võ,” các hoạt động tiếp tục sôi động với Lễ hội Du lịch hè “Gia Lai - Điểm đến kỳ thú;” Giải chạy quốc tế VnExpress Marathon 2026; Liên hoan phim Cánh Diều Vàng…, qua đó đa dạng hóa sản phẩm, thu hút khách du lịch trong mùa cao điểm.

Quý IV với chủ đề “Gia Lai - Chạm nhịp cồng chiêng, chạm hồn Tây Nguyên,” tập trung các sự kiện mang đậm bản sắc văn hóa như: Festival Quốc tế Cồng chiêng Tây Nguyên; Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya; Lễ Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026…, tạo dấu ấn tổng kết và khẳng định thương hiệu du lịch Gia Lai.

Dự kiến, Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được tổ chức tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai vào tháng 3/2026, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai (GTV). Lễ Bế mạc sẽ được tổ chức tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai vào cuối tháng 12/2026.

Hợp lực, bứt phá xúc tiến quảng bá du lịch

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu phục hồi và tăng trưởng, du lịch Việt Nam được đánh giá là một điểm sáng trong bức tranh toàn cảnh kinh tế. Với đà tăng trưởng năm 2025, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh khẳng định lại mục tiêu của ngành du lịch trong năm 2026 đón 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa.

Để chuẩn bị lộ trình cho mục tiêu này, trong khuôn khổ họp báo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng đã công bố các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại các thị trường trọng điểm năm 2026.

Theo đó, điểm mới trong hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch năm nay là việc công bố chương trình xúc tiến tổng thể, được xây dựng trên cơ sở tổng hợp các hoạt động trong và ngoài nước của địa phương và doanh nghiệp. Việc này giúp các đơn vị chủ động xây dựng chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch năm, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, hợp lực giữa Trung ương - địa phương - doanh nghiệp, nhằm hạn chế tình trạng trùng lặp sự kiện, tối ưu nguồn lực xã hội hóa, tạo sức mạnh liên kết, bứt phá trên phạm vi quốc gia, tăng hiệu quả tiếp cận thị trường.

Ngành du lịch tập trung vào nhóm thị trường mục tiêu gồm: Các thị trường gần, truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện có đường bay kết nối trực tiếp như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản; các thị trường xa, chất lượng cao như Tây Âu, Bắc Âu, Bắc Mỹ; các thị trường xa có tiềm năng tăng trưởng tốt như Australia, Nga, Nam Âu, Đông Âu; các thị trường quy mô lớn, tiềm năng tốt như Trung Đông, Ấn Độ với với đa dạng phân khúc như du lịch nghỉ dưỡng, MICE, du lịch có trách nhiệm, du lịch văn hóa, sinh thái, trải nghiệm…

Lãnh đạo ngành du lịch khẳng định tinh thần “Quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất,” chuyển từ tư duy “phục hồi” sang tư duy “tăng trưởng, cạnh tranh và phát triển bền vững,” tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, khơi thông các thị trường, chủ động nguồn khách, tập trung cơ cấu lại thị trường khách, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam, đổi mới hoạt động xúc tiến, quảng bá để tạo chuyển biến rõ nét.

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh: “Để đạt mục tiêu đón 25 triệu khách, toàn ngành sẽ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từ hoàn thiện thể chế để xác lập cơ sở vững chắc cho phát triển du lịch đến nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ du lịch để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách; tăng cường quản lý nhà nước; xem xét tổ chức các chương trình kích cầu du lịch; đổi mới công tác xúc tiến, quảng bá, gắn công tác xúc tiến với chính sách thị thực thông thoáng, kết nối hàng không thuận lợi, định vị thương hiệu, nâng cao trải nghiệm trọn gói cho du khách từ khâu tiếp cận thông tin đến khi kết thúc hành trình trải nghiệm tại Việt Nam.”