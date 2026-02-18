Náo nức lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

(Ngày Nay) - Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).
Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt "An toàn-thân thiện-chất lượng," bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).
Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 diễn ra với nhiều điểm mới từ phương thức phục vụ đến không gian cảnh quan, đánh dấu năm đầu tiên xã Hương Sơn thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trực tiếp quản lý, phát huy giá trị di tích.
Trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 16/2 đến 7 giờ ngày 17/2 - tức ngày Mùng 1 Tết), các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 63.312 lượt người bệnh.
Sáng 18/2 theo giờ Việt Nam, trang chủ YouTube bất ngờ gián đoạn hoạt động khiến không có bất kỳ nội dung video nào hiển thị. Đáng chú ý, sự cố xảy ra với nền tảng này trên cả thiết bị di động, máy tính lẫn ứng dụng trên tivi.
Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trả lời phỏng vấn về những dấu ấn lịch sử của Thủ đô trong năm qua và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Long Mã là linh vật kết hợp giữa ngựa và rồng. Sự hòa quyện này thể hiện chí khí quân tử mạnh mẽ, linh hoạt, khai mở. Long Mã thường được khắc họa đang phi nước đại trên sóng nước hoặc vươn mình giữa mây trời, mang khí thế tiến thủ hùng hồn nhưng điềm đạm. Long Mã đại diện cho trí tuệ, điềm lành, sự hanh thông và vận hành bền bỉ theo thời gian.
Theo Người phát ngôn Ủy ban châu Âu, EU tham dự cuộc họp chính xác vì cam kết lâu dài của mình trong việc thực hiện ngừng bắn tại Gaza nhưng không đồng nghĩa với việc trở thành thành viên.
Nhận lời mời của Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ có chuyến công tác tại Hoa Kỳ, dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza từ ngày 18 - 20/2.
Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), ngày mùng 1 tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa bước vào trạng thái "nghỉ giao dịch" theo quy luật mùa vụ.
Trong dòng chảy hối hả của nhịp sống hiện đại thời công nghệ số, nhiều nét đẹp văn hóa ngày Tết cổ truyền của dân tộc vẫn được gìn giữ, trao truyền và tiếp nối đến các thế hệ hôm nay. Một trong số đó là phong tục đi lễ chùa bái Phật và viếng đền tưởng nhớ các bậc tiền nhân trong ngày đầu Xuân.