Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ tái bùng phát xung đột tại Trung Đông

(Ngày Nay) - Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Trung Đông, ông Guterres nêu rõ Trung Đông đang bị cuốn sâu hơn vào khủng hoảng và các hệ quả đã vượt xa khỏi khu vực này.

Ngày 10/6, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại về khả năng xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại sau những động thái leo thang quân sự mới nhất tại Trung Đông.

Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Trung Đông, ông Guterres nêu rõ Trung Đông đang bị cuốn sâu hơn vào khủng hoảng và các hệ quả đã vượt xa khỏi khu vực này.

Tuần này đã chứng kiến các cuộc tấn công mở rộng hơn và tình hình tiếp tục xấu đi hơn nữa. Ông Guterres bày tỏ vô cùng quan ngại rằng điều này có thể khiến xung đột tái bùng phát.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày tuyên bố các lực lượng của nước này sẽ tiếp tục tấn công Iran. Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi Washington phát động các cuộc tấn công ở miền Nam Iran sau vụ một máy bay trực thăng của Mỹ bị bắn rơi.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh Fox News, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông có thể ra lệnh tiến hành những cuộc tấn công mới nhằm vào các nhà máy điện và các cây cầu của Iran.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cũng bày tỏ hy vọng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình "có ý nghĩa" và "hiệu quả" đồng thời cho rằng Tehran nên ký kết văn kiện này thay vì trì hoãn.

Hiện phía Iran đưa ra phản ứng chính thức về tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Mỹ.