Long An: Kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Cụ thể, ngành chức năng tỉnh Long An đã thanh tra, kiểm tra 51 tổ chức và cá nhân. Qua đó, ban hành 31 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 19 tổ chức, 12 cá nhân, tổng số tiền xử phạt hơn 2,5 tỷ đồng.

Các lỗi vi phạm chủ yếu như: thải bụi, khí thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải; xả nước thải có chứa thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải; không có giấy phép môi trường theo quy định…

Đơn cử trường hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn may xuất khẩu Thành Trực (Phường 6, thành phố Tân An, Long An) bị xử phạt 79 triệu đồng do xả chất thải có 3 thông số gồm Coliform vượt 53,33 lần, BOD5 vượt 1,82 lần và COD vượt 1,43 lần so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT.

Tại Doanh nghiệp tư nhân Dương Văn Nghĩa (xã Long Hiệp, Bến Lức), kết quả kiểm tra sau hệ thống xử lý nước thải của doanh nghiệp này trước khi thải ra môi trường cho thấy có 4 thông số vượt, gồm: tổng nitơ vượt 4,35 lần, tổng phốt pho vượt 2,62 lần, Amoni vượt 16,61 lần và màu vượt 1,32 lần so với Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp…

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Long An, qua công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm vi phạm; đồng thời chỉ ra tồn tại, hạn chế và hướng dẫn, theo dõi các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân chấn chỉnh, khắc phục.

Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị, địa phương tăng cường thanh, kiểm tra nhằm đảm bảo quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trong đó, Sở tập trung kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh khi có phản ánh của người dân, chính quyền địa phương và đơn vị sản xuất kinh doanh nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Ngành chức năng tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi, ý thức của cộng đồng, doanh nghiệp về bảo vệ môi trường. Đồng thời, ngành tập trung xử lý dứt điểm những điểm đen, điểm nóng về môi trường; chú trọng xử lý nước thải, rác thải công nghiệp và sinh hoạt; xử lý địa điểm ô nhiễm bãi rác thải trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ nguồn gây ô nhiễm, nhất là tại khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, ô nhiễm trong sản xuất nông nghiệp…