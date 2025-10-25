Long Châu đồng hành cùng Báo Công Thương tại diễn đàn “Công nghệ định danh và truy xuất nguồn gốc – nâng tầm hàng Việt”

(Ngày Nay) - Ngày 09/10/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (11 Lê Hồng Phong, Hà Nội), Báo Công Thương phối hợp với các bộ, ngành, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp tổ chức Diễn đàn “Công nghệ định danh và truy xuất nguồn gốc – nâng tầm hàng Việt”. Diễn đàn có sự tham dự của đại biểu đến từ cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp sản xuất phân phối, công nghệ, đại diện hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cùng các cơ quan báo chí.

Đây là sự kiện quan trọng, nhằm khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng một hệ sinh thái minh bạch, hiện đại, tạo nền tảng để hàng hóa Việt nâng cao sức cạnh tranh và hội nhập sâu vào thị trường toàn cầu.

Chương trình có sự tham dự của Đại tá Hà Nam Trung – Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Bộ Công An; ông Trần Hữu Linh – Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương; ông Nguyễn Văn Minh – Tổng Biên tập Báo Công thương; bà Trịnh Thị Thu Hiền – Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương; ông Hoàng Ninh – Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương; ông Hoàng Quốc Việt – Quyền Trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp, Trung tâm Mã số mã vạch quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, bà Trần Thị Huyền – Giám đốc pháp chế, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu; các lãnh đạo, đại diện của các đơn vị doanh nghiệp cùng cơ quan báo chí....

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, nhà báo Nguyễn Văn Minh – Tổng Biên tập Báo Công Thương bày tỏ: “Thông qua diễn đàn hôm nay, Báo Công Thương mong muốn tiếp tục đóng vai trò cầu nối tin cậy giữa nhà nước - doanh nghiệp - người tiêu dùng - truyền thông, tạo không gian đối thoại thẳng thắn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tháo gỡ những điểm nghẽn trong chính sách, tiêu chuẩn và ứng dụng công nghệ”. Nhà báo Nguyễn Văn Minh nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng, với sự chung tay của các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp, cùng sự đồng hành của báo chí, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng một thị trường công bằng - minh bạch - trách nhiệm, nơi mỗi sản phẩm Việt đều mang trong mình “tấm hộ chiếu xuất xứ” rõ ràng, đáng tự hào”.

Theo Đại tá Hà Nam Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (Bộ Công an) trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện, dữ liệu đã trở thành “nguồn năng lượng” của mọi ngành kinh tế. Mỗi thông tin về sản phẩm, chuỗi cung ứng, xuất xứ hàng hóa đều mang giá trị kinh tế, pháp lý và an ninh. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là xây dựng hệ thống truy xuất minh bạch, mà còn phải kiểm soát, bảo vệ và xác thực dữ liệu ở cấp độ quốc gia. Đây cũng là lý do Trung tâm Dữ liệu Quốc gia được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng Nghị định về định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc hàng hóa,… văn bản pháp lý mang tính nền tảng, mở đường cho quản trị dữ liệu quốc gia trong thương mại và công nghiệp.

Đại tá Hà Nam Trung cho biết, nền tảng định danh và truy xuất nguồn gốc quốc gia sẽ được phát triển dựa trên ba trụ cột chiến lược, hướng tới xây dựng hệ sinh thái dữ liệu hàng hóa thống nhất, minh bạch và an toàn. Từ đó, sẽ trở thành nền móng cho “lá chắn số” quốc gia, nơi dữ liệu được bảo vệ, hàng thật được khẳng định và niềm tin người tiêu dùng được củng cố bằng công nghệ và pháp lý. Trung tâm Dữ liệu Quốc gia đang triển khai đồng bộ các công nghệ như watermark số, trí tuệ nhân tạo nhận diện, phân tích hành vi bất thường và cơ chế cảnh báo sớm, nhằm hình thành “lá chắn số” cho toàn bộ hệ sinh thái giao dịch, sản xuất và tiêu dùng.

Tại diễn đàn, bà Trần Thị Huyền – Giám đốc Pháp chế đại diện hệ thống nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu đã trình bày tham luận với chủ đề “Minh bạch và truy xuất nguồn gốc đối với nhóm hàng hóa dược phẩm, thực phẩm chức năng”. Bà Huyền chia sẻ: “Từ góc độ doanh nghiệp phân phối trực tiếp sản phẩm đến tay người tiêu dùng, Long Châu đã triển khai nhiều giải pháp thực tiễn nhằm đảm bảo tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm dược phẩm và thực phẩm chức năng. Ngay từ điểm chạm đầu tiên, khách hàng có thể dễ dàng tra cứu giấy phép lưu hành thuốc, giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm thực phẩm chức năng ngay trên website và ứng dụng của hệ thống nhà thuốc Long Châu, hoặc trực tiếp tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Long Châu cũng là đơn vị tiên phong tích hợp nền tảng ứng dụng của mình với VNeID hệ thống định danh cá nhân quốc gia cho phép người dân đặt mua thuốc một cách an toàn và thuận tiện, đồng thời đảm bảo tính xác thực của sản phẩm.”

Đặc biệt, đại diện bộ phận Pháp chế của Long Châu cũng cho biết, hệ thống đã chủ động “kiểm tra kép” để bảo đảm chất lượng sản phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng. Bên cạnh việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Bộ Y tế và cơ quan quản lý, hệ thống còn hợp tác với Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất các sản phẩm thực phẩm chức năng. Cơ chế này không chỉ giúp kiểm soát đầu vào chặt chẽ mà còn là cam kết mạnh mẽ với người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm. Song song với đó, Long Châu đã cùng các nhà sản xuất và phân phối trong và ngoài nước xây dựng “Liên minh minh bạch” một sáng kiến nhằm tiêu chuẩn hóa và công khai toàn bộ chuỗi thông tin từ nguồn gốc, chất lượng đến giá bán, chính sách chăm sóc khách hàng, góp phần tạo lập một môi trường kinh doanh minh bạch và lành mạnh cho ngành dược phẩm, thực phẩm chức năng tại Việt Nam.

Qua đó, bà Trần Thị Huyền đã đưa ra một số kiến nghị quan trọng từ góc nhìn doanh nghiệp: “Với vai trò là đơn vị bán lẻ với phần lớn là các sản phẩm gắn với số lô sản xuất và hạn dùng, chúng tôi kỳ vọng các cơ quan quản lý nhà nước khi xây dựng các chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng đối với định danh sản phẩm, hàng hoá và truy xuất nguồn gốc hàng hoá thì đưa ra các chính sách quy định nhằm bắt buộc cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu phải để hiển thị các thông tin về số lô, hạn dùng của sản phẩm gắn với mã truy xuất nguồn gốc hàng hoá bên cạnh các thông tin khác như xuất xứ, nơi sản xuất, nơi nhập khẩu, giấy tờ về điều kiện lưu hành. Các thông tin này phải được hiển thị để người tiêu dùng có thể tra cứu khi mua hàng, tránh trường hợp mua phải sản phẩm hết hạn sử dụng tiềm ẩn các nguy cơ gây hại cho sức khỏe.”

“Bên cạnh việc áp dụng truy xuất nguồn gốc hàng hoá, chúng ta cũng nên nâng cao nhận thức và đồng bộ các chính sách trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm, hàng hoá; cơ quan quản lý nhà nước cần có các biện pháp thiết thực không cấp số lưu hành/ không tiếp nhận đăng ký công bố với các sản phẩm, hàng hoá có tên gọi trùng hoặc có dấu hiệu gây nhầm lẫn với sản phẩm, hàng hoá đã được cấp lưu hành, cấp số công bố trước đó hoặc đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ để bảo vệ doanh nghiệp kinh doanh chân chính cũng như giúp người tiêu dùng không bị nhầm lẫn khi lựa chọn sản phẩm.” bà Huyền phát biểu thêm.

Việc Long Châu tham dự và đóng góp tiếng nói tại diễn đàn “Công nghệ định danh và truy xuất nguồn gốc – Nâng tầm hàng Việt” thể hiện rõ cam kết của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng Nhà nước, các cơ quan quản lý và cộng đồng nhằm góp phần lành mạnh hoá thị trường dược phẩm và thực phẩm chức năng an toàn, minh bạch và bền vững. Minh bạch không chỉ là công cụ để quản lý, mà còn là lợi thế cạnh tranh, là nền tảng để hàng Việt tự tin chinh phục người tiêu dùng trong nước và khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.