(Ngày Nay) - Tối 15/3, tại Công viên Thống nhất, Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 - "Du lịch xanh, trải nghiệm số" đã chính thức bế mạc sau 3 ngày tổ chức.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang cho biết: Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 đã tạo không gian quảng bá, kết nối và trải nghiệm văn hóa - du lịch đặc sắc của Thủ đô, đồng thời mở ra cơ hội để các địa phương và doanh nghiệp du lịch giới thiệu sản phẩm mới, tăng cường hợp tác phát triển du lịch bền vững.

Theo ông Nguyễn Trần Quang, Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 ghi dấu ấn với nhiều điểm mới trong cách tổ chức và nội dung trải nghiệm. Lễ hội được tổ chức tại Công viên Thống Nhất theo không gian mở, xanh và gần gũi với thiên nhiên; tăng cường các hoạt động trải nghiệm trực tiếp như trình diễn làng nghề, thưởng trà, ẩm thực và giao lưu văn hóa. Bên cạnh đó, lễ hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá du lịch và các trải nghiệm VR360, trí tuệ nhân tạo, robot lễ tân; đồng thời, lan tỏa thông điệp du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm và phát triển bền vững.

Lễ hội có sự tham gia của các tỉnh, thành phố: Khánh Hoà, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Nghệ An, Gia Lai, Quảng Ninh đã tạo nhiều trải nghiệm hấp dẫn về du lịch, ẩm thực của các địa phương.