Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 ghi dấu ấn với nhiều điểm mới

(Ngày Nay) - Tối 15/3, tại Công viên Thống nhất, Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 - "Du lịch xanh, trải nghiệm số" đã chính thức bế mạc sau 3 ngày tổ chức.
Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 ghi dấu ấn với nhiều điểm mới ảnh 1
Các nhân viên tư vấn tour du lịch cho khách.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang cho biết: Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 đã tạo không gian quảng bá, kết nối và trải nghiệm văn hóa - du lịch đặc sắc của Thủ đô, đồng thời mở ra cơ hội để các địa phương và doanh nghiệp du lịch giới thiệu sản phẩm mới, tăng cường hợp tác phát triển du lịch bền vững.

Theo ông Nguyễn Trần Quang, Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 ghi dấu ấn với nhiều điểm mới trong cách tổ chức và nội dung trải nghiệm. Lễ hội được tổ chức tại Công viên Thống Nhất theo không gian mở, xanh và gần gũi với thiên nhiên; tăng cường các hoạt động trải nghiệm trực tiếp như trình diễn làng nghề, thưởng trà, ẩm thực và giao lưu văn hóa. Bên cạnh đó, lễ hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá du lịch và các trải nghiệm VR360, trí tuệ nhân tạo, robot lễ tân; đồng thời, lan tỏa thông điệp du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm và phát triển bền vững.

Lễ hội có sự tham gia của các tỉnh, thành phố: Khánh Hoà, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Nghệ An, Gia Lai, Quảng Ninh đã tạo nhiều trải nghiệm hấp dẫn về du lịch, ẩm thực của các địa phương.

Sáng 15/3, hơn 6 triệu cử tri của Thủ đô Hà Nội hoà cùng hơn 78,9 triệu cử tri trên cả nước tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Tinh thần, trách nhiệm cao của cử tri Thủ đô
(Ngày Nay) - Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, tính đến 19 giờ cùng ngày, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên toàn thành phố đạt 99,46%, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức chính trị cao.
Nga phát triển AI phát hiện bão và lốc xoáy chỉ trong nửa giờ
Nga phát triển AI phát hiện bão và lốc xoáy chỉ trong nửa giờ
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học Nga đã huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện các cơn bão và lốc xoáy chỉ trong vòng 15-30 phút sau khi hình thành, mở ra khả năng cảnh báo sớm và dự báo chính xác hơn. Với bước phát triển này, việc xử lý dữ liệu thủ công để phát hiện những hiện tượng này trước đây có thể mất hàng tháng, trong khi AI có thể hoàn thành trong vài phút.
(Ngày Nay) - Sáng 15/3, cùng với cử tri trên cả nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) nhiệm kỳ 2026-2031 tại Hà Nội.
(Ngày Nay) - Sáng 15/3, hòa chung không khí Ngày hội non sông, đông đảo cử tri tỉnh Tuyên Quang nô nức cầm lá phiếu trên tay đến các khu vực bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu có đức, có tài phụng sự Tổ quốc và nhân dân.