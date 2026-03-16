Âm nhạc Việt tỏa sáng tại Festival Hợp ca quốc tế Paris lần thứ 28

(Ngày Nay) - Sự góp mặt của đoàn Việt Nam, với đại diện là Hợp ca Quê hương, không chỉ mang đến màu sắc âm nhạc riêng biệt mà còn góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Giữa không gian cổ kính của nhà thờ Saint‑Roch ở trung tâm Paris, tiếng hát Việt đã vang lên đầy tự hào trong khuôn khổ Festival Hợp ca quốc tế Paris (Festival International de Chant Choral de Paris) - một trong những lễ hội hợp xướng quốc tế uy tín, quy tụ các dàn hợp xướng từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Festival Hợp ca quốc tế Paris được tổ chức thường niên vào khoảng giữa tháng 3 và kéo dài từ 3-4 ngày. Trải qua hơn hai thập kỷ hình thành và phát triển, lễ hội đã trở thành điểm hẹn của những dàn hợp xướng đến từ khắp các châu lục. Không mang tính thi đấu, festival tập trung vào tinh thần giao lưu văn hóa và nghệ thuật, tạo điều kiện để các nghệ sĩ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ niềm đam mê âm nhạc hợp xướng.

Các dàn hợp xướng tham gia có thể là hợp xướng thiếu nhi, thanh niên hoặc người lớn, bao gồm cả các nhóm nghiệp dư, bán chuyên lẫn chuyên nghiệp. Sự đa dạng về quốc tịch và phong cách âm nhạc đã biến festival thành một không gian giao thoa văn hóa đặc sắc, nơi khán giả có thể thưởng thức nhiều thể loại khác nhau, từ nhạc thánh ca, hợp xướng cổ điển, nhạc Phục hưng và Baroque cho đến các tác phẩm hiện đại, dân ca và nhạc thế giới.

Tại kỳ festival lần thứ 28, diễn ra tại nhà thờ Saint Roch, đoàn Việt Nam đã để lại dấu ấn đáng nhớ khi Hợp ca Quê hương được mời trình diễn ngay ở tiết mục thứ hai của chương trình. Đây là một vị trí biểu diễn nổi bật trong chương trình, thể hiện sự ghi nhận của ban tổ chức đối với chất lượng nghệ thuật và uy tín của đoàn hợp xướng Việt Nam.

Trong phần trình diễn của mình, Hợp ca Quê hương đã mang đến hai tác phẩm hợp xướng bằng tiếng Việt là “Tình ca” của Phạm Duy và “Nhạc rừng” của Hoàng Việt (lời Nguyễn Thiếu Hoa). Những giai điệu đậm chất Việt Nam vang lên trong không gian nhà thờ cổ kính đã mang lại cho khán giả quốc tế một trải nghiệm âm nhạc đầy mới mẻ và giàu cảm xúc.

Chia sẻ sau buổi biểu diễn, chị Hồ Thu Hương, nghệ sĩ piano của Hợp ca Quê hương, bày tỏ niềm xúc động: “Hôm nay mình rất hân hạnh và vui được tham gia cùng Hợp ca Quê hương để giới thiệu đến bạn bè thế giới văn hóa Việt Nam và những bài hát quen thuộc với người Việt Nam. Đây là một chương trình lớn với sự tham gia của rất nhiều hợp ca đến từ nhiều nước, nên mình cũng rất xúc động khi được góp phần vào buổi biểu diễn này."

Trong khi đó, bà Nguyễn Ngân Hà, người sáng lập và là thành viên của Hợp ca Quê hương, cho biết Festival do tổ chức quốc tế Âm nhạc và Bạn bè (Music & Friends) điều phối đã diễn ra tại Paris nhiều năm qua với mục tiêu giới thiệu văn hóa hợp xướng của các quốc gia trên thế giới. Hợp ca Quê hương đã 4 lần tham gia Festival, mỗi lần đều mang đến những tác phẩm đại diện cho các giai đoạn khác nhau của âm nhạc hợp xướng Việt Nam, từ nhạc cách mạng đến các tác phẩm hiện đại. Bà Hà chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào khi có cơ hội đứng trên sân khấu quốc tế để giới thiệu về âm nhạc Việt Nam."

Trước khi tham gia chương trình chính của Festival, Hợp ca Quê hương cũng đã có buổi biểu diễn tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam tới cộng đồng quốc tế tại Paris. Theo kế hoạch, Hợp ca Quê hương sẽ còn tiếp tục tham gia thêm các buổi biểu diễn khác trong khuôn khổ chuyến lưu diễn tại thành phố Chartres sắp tới.

Sự xuất hiện của Hợp ca Quê hương tại Festival Hợp ca quốc tế Paris lần thứ 28 không chỉ là một hoạt động biểu diễn đơn thuần, mà còn là cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và bạn bè thế giới. Trong không gian âm nhạc đa sắc màu của lễ hội, tiếng hát Việt đã vang lên như một lời chào thân thiện, góp phần khẳng định vị trí của nghệ thuật hợp xướng Việt Nam trên bản đồ âm nhạc quốc tế.