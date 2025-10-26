Long Châu đồng hành cùng Đại học Y Dược chuẩn hóa kỹ năng, đảm bảo an toàn từng mũi tiêm

(Ngày Nay) - Vừa qua, tiêm chủng Long Châu đã tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu “Xử trí ngưng hô hấp tuần hoàn và cấp cứu phản vệ” dành cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng tại các trung tâm tiêm chủng. Chương trình nhằm rèn luyện kỹ năng ứng phó nhanh nhạy trước các tình huống khẩn cấp như sốc phản vệ, ngưng hô hấp tuần hoàn, khẳng định cam kết đặt an toàn người tiêm lên hàng đầu trong từng thao tác của đội ngũ y tế Long Châu.

An toàn tiêm chủng - yếu tố quan trọng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Theo số liệu từ WHO, tại Việt Nam, số trẻ em “0 liều vắc xin” đã giảm từ 274.000 vào năm 2023 xuống còn 13.000 vào năm 2024, tương đương với giảm hơn 95%. Mức giảm đáng kể này cho thấy đã có thêm nhiều trẻ em Việt Nam được bảo vệ khỏi các bệnh có thể phòng ngừa được bằng vắc xin. (1) Điều này cho thấy độ phủ vắc xin ngày càng rộng, song cũng đặt ra yêu cầu khắt khe hơn về quy trình tiêm chủng an toàn.

Theo quy định của Bộ Y tế, an toàn tiêm chủng không chỉ bao gồm việc tiêm đúng liều lượng và đúng kỹ thuật, mà còn bao gồm việc bảo quản, vận chuyển vắc xin đúng điều kiện, cùng với khả năng xử trí kịp thời các phản ứng bất lợi của đội ngũ y tế. Với đặc thù các tình huống khẩn cấp diễn ra nhanh và nguy hiểm, mỗi giây trong cấp cứu đều có thể quyết định sự sống còn.

Chuỗi huấn luyện thực chiến, gắn lý thuyết với thực hành

Với phương châm “nâng cao kỹ năng chuyên sâu, ứng dụng thực tiễn”, Long Châu phối hợp cùng các chuyên gia đầu ngành tổ chức các chương trình huấn luyện, đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn. Đội ngũ giảng viên bao gồm: BS CKII Nguyễn Viết Hậu – Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM; BS CKI Nguyễn Thị Diễm Hà – Chuyên gia hồi sức tim phổi; BS CKI Nguyễn Chí Hiếu; BS CKI Nguyễn Quốc Huy; ThS ĐD Phạm Ngọc Thạch; CNĐD Lê Trọng Quang… cùng nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm lâm sàng.

Chương trình được thiết kế toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, tập trung vào các kỹ năng thiết yếu tại điểm tiêm chủng như: xử trí ngưng hô hấp tuần hoàn và hồi sinh tim phổi (cơ bản và nâng cao), chẩn đoán và xử trí phản vệ, kiểm soát đường thở, tiêm truyền, y lệnh sử dụng thuốc, kỹ thuật xoa bóp tim, và phân tích tình huống khẩn cấp.

Chương trình này nằm trong chiến lược đào tạo định kỳ của tiêm chủng Long Châu. Trước đó, từ tháng 10/2024 đến tháng 5/2025, Hội đồng Y khoa Long Châu cũng đã phối hợp cùng các chuyên gia cấp cứu hàng đầu từ Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đại học Y Dược triển khai chuỗi “Hành trình Rèn luyện Bản lĩnh Nghề Y” với 12 buổi huấn luyện thực chiến, thu hút hơn 1.000 nhân viên y tế tham gia.

Những tình huống khẩn cấp như hóc dị vật, sốc phản vệ hay ngưng tim ngưng thở đòi hỏi sự bình tĩnh và xử trí chính xác trong từng giây. Hơn nửa năm qua, đội ngũ y tế tại các trung tâm tiêm chủng Long Châu đã tham gia chuỗi huấn luyện sát thực tế với tính ứng dụng cao, bao gồm kỹ thuật ép tim, khai thông đường thở, đặt nội khí quản, tiêm tĩnh mạch… Việc thực hành liên tục trên mô hình dưới áp lực thời gian giúp họ rèn phản xạ chuyên môn và luôn sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống khẩn cấp.

Những kỹ năng được đào tạo đã phát huy hiệu quả trong thực tế. Đội ngũ y tế tại các trung tâm tiêm chủng Long Châu nhiều lần xử lý thành công các ca cấp cứu nguy kịch, thể hiện sự chuyên nghiệp và bản lĩnh. Điển hình là trường hợp một nam bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt dẫn đến sốc phản vệ độ 3 – phản ứng nguy hiểm đến tính mạng – đã được bác sĩ phát hiện, xử trí và chuyển viện kịp thời. Ngoài ra, Long Châu cũng kịp thời can thiệp cứu sống một phụ nữ bị đột quỵ ngay tại trung tâm tiêm chủng Cách Mạng Tháng Tám, một cụ ông nghi nhồi máu cơ tim tại Bình Tân, hay nhiều ca nguy cấp khác như trẻ hóc dị vật ở Đà Nẵng, phản vệ sau thủ thuật thẩm mỹ tại quận 10… Những lần can thiệp đúng “thời điểm vàng” ấy không chỉ bảo toàn tính mạng bệnh nhân, mà còn khẳng định sự tận tâm và chuyên nghiệp của đội ngũ Long Châu, củng cố niềm tin vững chắc từ cộng đồng.

“Tại hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, chúng tôi tin rằng con người là nền tảng của mọi dịch vụ y tế an toàn. Với sứ mệnh 'Tận tâm phục vụ vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn', đội ngũ y tế của chúng tôi được đào tạo chuyên sâu cách thường xuyên và liên tục, trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để luôn sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này không chỉ là lời cam kết về an toàn và chất lượng mà còn là cách Long Châu mang đến sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng. Đối với chúng tôi, đầu tư vào đội ngũ y tế là đầu tư vào niềm tin và sức khỏe của cộng đồng, góp phần xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh và bền vững hơn.”ThS.BS Lê Thanh Khôi, Trưởng Hội đồng Y khoa hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu nhấn mạnh.

Long Châu nỗ lực mang đến dịch vụ y tế an toàn, hiệu quả, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn

Song song với đào tạo nhân lực, Long Châu triển khai đồng bộ các giải pháp công nghệ để bảo đảm an toàn vắc xin và theo dõi khách hàng sau tiêm. Theo đó, hệ thống bảo quản được quản lý nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn GSP của Bộ Y tế, sử dụng thiết bị đạt chuẩn WHO với công nghệ tiên tiến từ châu Âu. Các thiết bị được thiết kế chuyên biệt, hiện đại và an toàn, giúp duy trì vắc xin ổn định trong điều kiện nhiệt độ lý tưởng (2–8°C). Bên cạnh đó, hệ thống camera 24/7 kết hợp công nghệ AI tự động giám sát toàn bộ quy trình, theo dõi liên tục cả trực tiếp lẫn từ xa và đưa ra cảnh báo đa tầng để kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm chất lượng và hiệu lực vắc xin ở mức tối đa. Ngoài ra, 100% trung tâm tiêm chủng Long Châu được trang bị hệ thống telehealth kết nối với các chuyên gia cấp cứu tại bệnh viện lớn, luôn sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Với mạng lưới nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, cùng đội ngũ y tế được đào tạo bài bản, Long Châu khẳng định vai trò tiên phong trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Các chương trình đào tạo định kỳ kết hợp với các chuyên gia đầu ngành không chỉ giúp nâng cao năng lực chuyên môn, mà còn củng cố tinh thần trách nhiệm, tạo nền tảng để đội ngũ Long Châu sẵn sàng ứng phó kịp thời, mang đến dịch vụ y tế an toàn và hiệu quả, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.