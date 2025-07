Lượt khách tới Đà Nẵng tăng nóng trước thềm chung kết DIFF 2025

Số chuyến bay đạt kỷ lục

Đêm chung kết DIFF 2025 hiện đang là một “ngòi nổ” cho du lịch Đà Nẵng hè 2025. Lượng khách do các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ đạt khoảng gần 98.000 lượt, tăng 6,4% so với cùng kỳ 2024, trong đó chứng kiến sự tăng trưởng ngoạn mục của khách quốc tế (tăng tới 81%) và khách nội địa tăng 18% so với cùng kỳ. Theo báo cáo, các khách sạn khu vực ven biển, trung tâm thành phố hầu như đã kín phòng với công suất gần 100%. Các khách sạn khu vực xa trung tâm đều dự kiến khả quan sẽ kín phòng với khách đến trong ngày 12/7 diễn ra đêm chung kết DIFF 2025.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đang chứng kiến lượt khách tấp nập với tổng chuyến bay nội địa và quốc tế vượt kỷ lục của năm 2024. Đêm trước chung kết DIFF 2024, thành phố sông Hàn đón 159 chuyến bay, tăng trưởng 30-40% so với ngày trong tuần thì đến 2025, con số này đã tăng lên 171 chuyến trong ngày 11/7, tăng 14% so với tần suất trung bình ước đạt của tháng 7/2025 và tăng 40% so với 6 tháng đầu năm 2025. Sản lượng chuyến bay đã phản ánh rõ nhất sức nóng của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025.

Đêm tổng duyệt hé lộ chung kết hoành tráng của DIFF 2025

Để chuẩn bị tốt nhất cho đêm chung kết với chủ đề “Đón kỷ nguyên mới”, sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 12/7, hàng trăm nghệ sĩ, vũ công đã tập luyện nghiêm túc và đầy hào hứng với mong muốn mang đến những màn trình diễn nghệ thuật thăng hoa trong đêm tranh tài giữa 2 đội pháo hoa Việt Nam – Trung Quốc.

Không chỉ là nơi thăng hoa của những màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn, đêm chung kết được kỳ vọng sẽ cống hiến cho khán giả những màn trình diễn hấp dẫn của các nghệ sĩ tên tuổi, góp phần tạo nên một “happy-ending” đúng nghĩa cho mùa lễ hội hoành tráng bậc nhất trong lịch sử lễ hội pháo hoa Đà Nẵng.

Hầu hết các tiết mục, các ca khúc được lựa chọn đều mang thông điệp ngợi ca vẻ đẹp của thành phố pháo hoa Đà Nẵng, về niềm hy vọng, lạc quan, tích cực cũng như truyền tải thông điệp về một Đà Nẵng đang chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình 50 năm hội nhập và phát triển, hướng đến "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" trong bối cảnh vừa hợp nhất thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Điểm nhấn được chờ đợi bậc nhất trong đêm chung kết là sự xuất hiện của ca sĩ Mỹ Tâm, niềm tự hào của thành phố bên sông Hàn. Giọng ca “Tóc nâu môi trầm” sẽ trình diễn ca khúc “The Light” do chính cô sáng tác cùng với những tiết mục vũ đạo cuốn hút của vũ đoàn Sun World Bà Nà Hills, vũ đoàn Mai Trắng, Hoàng Thông, Sắc Việt. Với giọng hát đầy nội lực và truyền cảm của Mỹ Tâm, màn trình diễn hứa hẹn sẽ truyền tải mạnh mẽ thông điệp về khát vọng vươn lên và niềm tin vào những điều tốt đẹp phía trước.

Sự trở lại của ca sĩ Tùng Dương sau màn trình diễn ấn tượng tại lễ khai mạc DIFF 2025 cùng vũ đoàn Mai Trắng, Hoàng Thông, Sắc Việt cũng hứa hẹn khuấy động không khí đêm chung kết với ca khúc “Hope”, truyền tải thông điệp về niềm tin và khát vọng vượt qua bóng tối để chạm tới ánh sáng.

Được xem là “ẩn số” được chờ đợi trong chương trình, giọng ca “Em gái mưa” Hương Tràm cống hiến cho khán giả hai tình khúc nổi tiếng thế giới “When you believe” và “Never Enough”, đánh dấu sự tái xuất đầy mới mẻ sau thời gian dài hoạt động tại Mỹ.

Bộ đôi nghệ sĩ trẻ tài năng Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng cùng vũ đoàn mang đến một luồng gió mới, trẻ trung và đầy cảm xúc cho đêm tổng duyệt đêm chung kết DIFF 2025 với tiết mục lần đầu tiên “trình làng” của ca khúc “Hoa Liên”.

Ca khúc “Hoa Mặt Trời” đánh dấu sự kết hợp giữa giọng ca đầy nội lực của Tùng Dương cùng chất giọng ngọt ngào, đầy cảm xúc của nữ ca sĩ Hương Tràm hứa hẹn sẽ thổi bùng cảm xúc trong đêm chung kết. Sáng tác của nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng được kỳ vọng gửi gắm thông điệp về sức sống mãnh liệt, về niềm tin và khát vọng vươn lên mạnh mẽ như chính tinh thần mà DIFF lan tỏa trong hơn một thập kỷ qua.

Dù chỉ là buổi tổng duyệt, nhưng không khí chương trình đã vô cùng sôi động và chuyên nghiệp. Từ sân khấu, hệ thống âm thanh, đèn LED, đạo cụ cho đến sự dẫn dắt của MC và các màn trình diễn của các nghệ sĩ, tất cả đều được thử nghiệm đồng bộ và vận hành trơn tru. Điều này khẳng định sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban tổ chức, hứa hẹn một đêm chung kết bùng nổ và đầy cảm xúc.

Chương trình đêm chung kết Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2025 do UBND thành phố Đà Nẵng với sự phối hợp tổ chức và tài trợ chính từ Tập đoàn Sun Group sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam.

Với sự chuẩn bị chu đáo của BTC, đặc biệt sự đầu tư quy mô bài bản của Sun Group, đêm chung kết DIFF 2025 hứa hẹn sẽ là một bản giao hưởng đầy cảm xúc, khép lại mùa mùa pháo hoa dài nhất và với nhiều đội thi nhất trong lịch sử pháo hoa Đà Nẵng và chào đón một kỷ nguyên mới của thành phố bên sông Hàn.