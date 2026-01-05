Xu hướng du lịch nước ngoài Tết Nguyên Đán: Gia đình trẻ nên đi đâu?

(Ngày Nay) - Nếu nhiều năm trước, những gia đình trẻ chỉ tranh thủ đến những điểm du lịch trong nước vào vài ngày nghỉ Tết cuối cùng để nạp lại năng lượng, thì những năm gần đây, du lịch nước ngoài trong dịp Tết Nguyên Đán đang dần trở thành xu hướng được họ lựa chọn.

Khi nhịp sống ngày càng bận rộn, kỳ nghỉ Tết trở thành khoảng thời gian hiếm hoi để nhiều gia đình trẻ dành thời gian bên nhau. Theo báo cáo mới nhất của Booking.com, gần 30% du khách Việt cho biết họ có xu hướng lựa chọn các chuyến đi quốc tế ngắn từ 1–4 đêm, trong khi 29% khác cân nhắc lịch trình kéo dài 5–7 đêm trong năm 2025.

Những con số này cho thấy các kỳ nghỉ lễ, đặc biệt giai đoạn cuối năm và đầu năm mới, đang trở thành “khoảng trống” lý tưởng để người Việt lên kế hoạch cho những chuyến du lịch nước ngoài gọn nhẹ, linh hoạt nhưng vẫn đủ để tái tạo năng lượng và trải nghiệm văn hóa mới.

Trong số các điểm đến châu Á, Singapore được xem là lựa chọn hợp lý cho gia đình trẻ vào dịp Tết: khoảng cách gần, an toàn, tiện nghi, đa dạng hoạt động cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, đồng thời vẫn giữ được không khí Tết Á Đông rõ nét.

Đón không khí Tết rực rỡ giữa lòng Singapore

Singapore cũng có phong tục đón Tết Nguyên Đán, với những lễ hội và sự kiện đặc sắc mang đậm văn hóa Á Đông, ảnh hưởng từ cộng đồng người Hoa nhiều thế hệ ở đảo quốc này. Đó là lí do mà những gia đình Việt khi lựa chọn trải nghiệm kì nghỉ Tết tại Singapore, đâu đó sẽ vừa cảm thấy gần gũi thân quen, vừa được ngắm nhìn những giá trị văn hóa truyền thống dưới một lăng kính mới.

Nhắc đến Tết tại Singapore, không thể bỏ qua River Hongbao – lễ hội đầu năm mang đậm sắc màu truyền thống với những mô hình linh vật khổng lồ, đèn lồng rực rỡ, khu trò chơi dân gian và các hoạt động biểu diễn phù hợp cho cả gia đình. Chương trình còn giới thiệu những nét văn hóa được truyền tải qua thư pháp, tranh vẽ, và kể thêm câu chuyện trong quá khứ qua những lá thư chuyển tiền của người Hoa nhập cư, mang đến góc nhìn sinh động về hành trình của các thế hệ di dân đầu tiên.

Không chỉ ở River Hongbao, không khí Tết còn lan tỏa khắp các khu phố tại Singapore, đặc biệt là tại Chinatown sầm uất. Vào dịp này, những con phố quen thuộc được trang hoàng bằng đèn lồng đỏ, câu đối, họa tiết năm mới, tạo nên khung cảnh Tết vừa truyền thống vừa hiện đại. Dạo bước cùng con qua các khu chợ Tết, thưởng thức ẩm thực đường phố và lắng nghe dòng chảy văn hóa bản địa được kể bằng cả âm thanh và hình ảnh sinh động, các gia đình có thể cảm nhận Tết theo một cách thật khác – góc nhìn của giao thoa văn hóa mới lạ, độc đáo.

Một mùa Tết gắn kết gia đình giữa những không gian xanh

Trong những ngày Tết đến xuân về, khi nhịp sống thường nhật tạm chậm lại, các không gian xanh tại Singapore sẽ là điểm hẹn lý tưởng để các gia đình tận hưởng một mùa Tết nhẹ nhàng và cân bằng hơn. Xen kẽ giữa các hoạt động lễ hội và tham quan, việc dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên là cơ hội cho cả gia đình tái tạo năng lượng, chăm sóc sức khỏe và tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc sum vầy.

Green Heart tại Marina One mang đến không gian xanh mát ngay giữa trung tâm thành phố, nơi cả gia đình có thể tạm rời xa sự náo nhiệt, tận hưởng không khí trong lành và những khoảnh khắc chậm rãi bên nhau. Trong khi đó, Jurong Lake Gardens lại phù hợp cho những buổi dạo chơi ngoài trời của những gia đình yêu thích hoạt động picnic, để các bạn nhỏ được tự do khám phá thiên nhiên.

Với các bé yêu thích động vật và trải nghiệm mới lạ, quần thể Mandai Wildlife Reserve – bao gồm Night Safari và các khu bảo tồn thiên nhiên khác như Kidzworld Singapore Zoo – mang đến cơ hội chiêm ngưỡng và tương tác với thế giới hoang dã theo cách trực quan, sinh động. Mandai Wildlife Reserve mở ra một thế giới diệu kỳ cho trí tưởng tượng của trẻ, nơi các bé yêu động vật được thỏa sức tương tác theo cách trực quan và sinh động nhất. Từ cảm giác hồi hộp đầy thích thú khi truy tìm dấu vết thú đêm trên chuyến xe điện tại Night Safari, đến niềm vui vỡ òa khi hoàn thành nhiệm vụ Ranger Buddies hay vuốt ve những người bạn bốn chân tại Kidzworld (Singapore Zoo); mỗi trải nghiệm đều là cơ hội quý giá để bố mẹ cùng nuôi dưỡng trí tưởng tượng cho con, hiểu về con hơn qua từng khoảnh khắc khám phá.

Vừa chơi Tết, vừa đồng hành học hỏi cùng con trong chuyến đi

Bên cạnh các hoạt động vui chơi, du lịch Tết tại Singapore cũng là dịp để bố mẹ và con cùng nhau học hỏi thông qua những lớp học sáng tạo. ArtScience Laboratory mang đến không gian nơi nghệ thuật, khoa học và công nghệ giao thoa, với chuỗi hoạt động tương tác được thiết kế riêng cho các bé và bố mẹ. Tại đây, các bạn nhỏ có thể tham gia những workshop như Khơi nguồn cảm hứng sáng tạo (Inspired By) - khám phá nghệ thuật thị giác; Khơi dậy đam mê khoa học (Scientific Sparks) với các thí nghiệm đơn giản, dễ hiểu; hay Sáng tạo qua hoạt động lắp ghép và thủ công (Creative Constructs) giúp rèn luyện tư duy và trí tưởng tượng.

Bảo tàng nghệ thuật Singapore (Singapore Art Museum) cũng là một điểm đến không thể bỏ qua để các gia đình cho con tham gia các hoạt động tương tác kích thích trí tưởng tượng và gia tăng kiến thức xã hội. Những sự kiện triển lãm thú vị như Learning Gallery hay Talking Objects sẽ là nơi biến việc học không còn gò bó trong sách vở mà được thể hiện qua hình ảnh sinh động, mô hình và trải nghiệm thực tế.

Du lịch nước ngoài dịp Tết không đơn thuần là thay đổi địa điểm đón năm mới, mà là cách để các gia đình trẻ định nghĩa lại giá trị của Tết – bằng thời gian đáng quý dành cho nhau và những kỷ niệm đáng nhớ. Không chỉ giúp “đổi gió” đầu năm, những chuyến đi này còn mở ra cơ hội để bố mẹ cùng con khám phá văn hóa mới, trải nghiệm học hỏi thêm kỹ năng và đặc biệt, tích lũy cho con thêm vốn kiến thức nhân dịp đầu năm mới.