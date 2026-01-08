New York Times chọn cáp treo Hòn Thơm là hình ảnh biểu tượng của du lịch Việt Nam trong danh sách “phải đến năm 2026”

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Việt Nam là một trong 52 điểm đến của năm 2026 được lựa chọn bởi New York Times - một trong những tờ báo nhiều người đọc nhất thế giới. Trong đó, để minh họa cho du lịch Việt Nam, đội ngũ biên tập của New York Times đã lựa chọn Cáp treo Hòn Thơm tại Phú Quốc thay vì các hình ảnh truyền thống.

Trong không khí của những ngày đầu năm mới, The New York Times - một trong những tờ báo có lượng độc giả lớn nhất thế giới đã công bố danh sách “52 điểm đến của năm 2026”. Đây là danh sách thường niên của New York Times, lấy cảm hứng từ 52 tuần trong năm, với ý nghĩa “mỗi tuần là một chuyến đi”. “52 điểm đến” được coi là “bản đồ xu hướng du lịch toàn cầu”, khi các địa điểm ít nổi tiếng sau khi được đưa vào danh sách thường trở thành “ngôi sao mới” của ngành du lịch thế giới.

Lựa chọn Việt Nam trong danh sách năm nay, ban biên tập của New York Times gọi mảnh đất hình chữ S đang là một cường quốc du lịch phát triển mạnh mẽ ở Đông Nam Á. “Đất nước này đang thu hút hàng triệu du khách mỗi năm nhờ nền ẩm thực nổi tiếng, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ – từ núi non đến rừng nhiệt đới – và lịch sử lâu đời”, New York Times viết.

New York Times chọn cáp treo Hòn Thơm là hình ảnh biểu tượng của du lịch Việt Nam trong danh sách “phải đến năm 2026” ảnh 1
Cáp treo Hòn Thơm xuất hiện trên New York Times trong phần giới thiệu về điểm đến Việt Nam. Nguồn: New York Times

Không chỉ thế, lý do khiến Việt Nam được lựa chọn vào danh sách của 2026 còn ở “những khoản đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng du lịch dự kiến ​​hoàn thành vào năm nay, khiến đất nước này tiếp tục chuẩn bị đón nhận làn sóng khách mới”, nhật báo Mỹ nhận định.

Có lẽ chính vì nhận định này đã khiến New York Times chọn cáp treo Hòn Thơm tại Phú Quốc là hình ảnh minh họa cho việc cơ sở hạ tầng du lịch tại Việt Nam đang ngày càng phát triển. Đây là tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới với chiều dài khoảng 8km, đưa du khách ngắm toàn bộ khung cảnh biển trời đẹp tựa thiên đường nhiệt đới tại nam Phú Quốc theo “góc nhìn của những chú chim”. CNN Travel, hay Lonely Planet - những “ông lớn” về định hình du lịch toàn cầu đều gọi đây là “trải nghiệm bắt buộc phải thử tại Phú Quốc”.

New York Times chọn cáp treo Hòn Thơm là hình ảnh biểu tượng của du lịch Việt Nam trong danh sách “phải đến năm 2026” ảnh 2
Những hệ sinh thái du lịch với hạ tầng hiện đại thu hút khách đến Phú Quốc

Đây không phải là lần đầu cáp treo Hòn Thơm “lọt mắt xanh” của New York Times. Trước đó, trong một bài viết xuất bản năm 2023, cây bút Patrick Scott của nhật báo này đã mô tả nhà ga cáp treo Hòn Thơm là phiên bản "đầy đủ" của Đấu trường La Mã tại Rome, và toàn bộ Thị trấn Hoàng Hôn - Sunset Town là phiên bản công phu của một thành phố Địa Trung Hải ở Italy, với tháp chuông đồng hồ, đài phun nước kiểu baroque và những tàn tích La Mã. Patrick Scott cho rằng, cáp treo Hòn Thơm và Thị trấn Hoàng Hôn là một trong những công trình nhân tạo đáng kinh ngạc nhất của Việt Nam. Về hành trình di chuyển bằng cáp treo, anh cũng mô tả nước biển nhìn từ đây "trong vắt như pha lê", lại được tô điểm thêm bởi màu sắc của hàng trăm chiếc thuyền đánh cá bằng gỗ, tạo nên khung cảnh thật rực rỡ.

Không chỉ có cáp treo Hòn Thơm, Phú Quốc còn sở hữu các hệ sinh thái du lịch - giải trí - nghỉ dưỡng với các công trình và trải nghiệm độc bản, thu hút du khách trong và ngoài nước. Tiêu biểu là hệ sinh thái Sun Paradise Land với 2 màn pháo hoa trong mỗi đêm, kéo dài liên tục 365 ngày trong năm tại Thị trấn Hoàng Hôn; các show diễn kỷ lục thế giới như Kiss of the Sea hay Symphony of the Sea; hay Cầu Hôn - cây cầu “không chạm” duy nhất trên thế giới cùng nhiều khu nghỉ dưỡng được vận hành bởi các thương hiệu quốc tế, với những chủ đề sáng tạo không đâu có.

New York Times chọn cáp treo Hòn Thơm là hình ảnh biểu tượng của du lịch Việt Nam trong danh sách “phải đến năm 2026” ảnh 3
Chính sách visa ưu việt giúp Phú Quốc dễ dàng kết nối với du khách toàn cầu

Nói về ưu điểm giúp Việt Nam xuất hiện trong danh sách điểm đến 2026, New York Times cũng nhắc tới những điều kiện thuận lợi về mặt thị thực, khi công dân của nhiều quốc gia trên thế giới được miễn thị thực đơn phương khi tới Việt Nam. Trong bức tranh toàn cảnh, Phú Quốc là điểm đến tiêu biểu nhất của Việt Nam khi là điểm đến duy nhất áp dụng chính sách miễn thị thực ưu việt - lên tới 30 ngày cho toàn bộ du khách trên thế giới.

Việc Việt Nam xuất hiện trong danh sách “52 điểm đến của năm 2026” của New York Times, cùng hình ảnh cáp treo Hòn Thơm được lựa chọn làm biểu tượng minh họa, không chỉ là một sự ghi nhận mang tính thời điểm, mà còn là dấu mốc cho thấy du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn bứt phá mới. Từ những giá trị bản địa giàu bản sắc đến hạ tầng, sản phẩm và trải nghiệm được đầu tư bài bản, Việt Nam – và Phú Quốc nói riêng – đang trở thành lựa chọn hàng đầu trên bản đồ du lịch toàn cầu. Khi thế giới tìm kiếm những hành trình mới mẻ, giàu cảm xúc và có chiều sâu, hình ảnh Việt Nam xuất hiện trên New York Times chính là lời khẳng định rõ ràng: mảnh đất hình chữ S đã sẵn sàng cho một kỷ nguyên bứt phá mới của du lịch quốc tế.

PV
Hòn Thơm du lịch Việt Nam Phú Quốc

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

AI dự đoán chính xác hàng chục vấn đề sức khỏe thông qua giấc ngủ
AI dự đoán chính xác hàng chục vấn đề sức khỏe thông qua giấc ngủ
(Ngày Nay) - Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể sử dụng các bản ghi hoạt động não từ một đêm duy nhất trong phòng thí nghiệm giấc ngủ để dự đoán nguy cơ mắc hơn 100 bệnh lý của một người. Đây là mô hình AI được phát triển bởi các nhà khoa học ở Trung tâm Y tế Stanford, California, Mỹ.
Chụp nhũ ảnh có thể phát hiện sớm nguy cơ bệnh tim ở phụ nữ
Chụp nhũ ảnh có thể phát hiện sớm nguy cơ bệnh tim ở phụ nữ
(Ngày Nay) - Tại Israel dẫn một số nghiên cứu do các bác sĩ thực hiện cho thấy việc chụp nhũ ảnh - phương pháp sàng lọc ung thư vú phổ biến - có thể đồng thời cung cấp thông tin liên quan tới nguy cơ bệnh tim ở phụ nữ, thông qua dấu hiệu lắng đọng canxi trong động mạch vú.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về xây dựng nhà cho nhân dân bị thiệt hại do bão lũ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Thủ tướng: Hỗ trợ vật dụng thiết yếu cho các hộ dân được xây, sửa nhà sau thiên tai
(Ngày Nay) - Sáng 7/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố miền Trung về tình hình triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung. Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu tới ngày 15/1 không còn người dân nào không có nhà và đề nghị huy động nguồn lực, tính toán hỗ trợ thêm 5-10 triệu đồng với các hộ dân được xây, sửa lại nhà sau thiên tai.
BĐS quanh metro Nhổn - ga Hà Nội tăng giá mạnh theo tiến độ hoàn thiện.
Khu Đông Hà Nội bước vào thập niên vàng, tái hiện chu kỳ bứt phá của khu Tây một thập kỷ trước
(Ngày Nay) - Khi bất động sản khu Tây Hà Nội đã định hình mặt bằng giá mới và quỹ đất gần như không còn, dòng tiền đầu tư bắt đầu dịch chuyển về phía Đông. Hưởng lợi từ chuỗi hạ tầng cấp vùng đồng loạt bứt tốc và sở hữu cộng đồng cư dân ngày càng đông đảo, Ocean City được xem là đô thị dẫn dắt thập niên vàng của khu Đông, mở ra cơ hội cho những quyết định đi trước chu kỳ.