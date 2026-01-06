Maroc đón lượng khách du lịch kỷ lục trong năm 2025

(Ngày Nay) - Ngày 5/1, Bộ Du lịch Maroc cho biết trong năm 2025, nước này đã đón 19,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14% so với năm trước đó và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Du lịch hiện đóng góp khoảng 7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Maroc, đồng thời là nguồn tạo việc làm và thu ngoại tệ quan trọng. Những năm gần đây, chính phủ nước này đẩy mạnh nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy ngành du lịch, trong đó có việc mở thêm các đường bay mới tới những thị trường trọng điểm, quảng bá các điểm đến mới trong nước, khuyến khích đầu tư cải tạo, xây mới cơ sở lưu trú.

Theo Bộ Du lịch Maroc, từ tháng 1 tới hết tháng 11/2025, doanh thu từ du lịch của quốc gia trên đạt 124 tỷ dirham (khoảng 13,5 tỷ USD), tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024.

Maroc đặt mục tiêu đón 26 triệu lượt khách vào năm 2030, thời điểm nước này đồng đăng cai Vòng chung kết World Cup cùng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Giới quan sát nhận định sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này cùng với việc tiếp tục nâng cấp hạ tầng cũng như sản phẩm du lịch, sẽ tạo thêm động lực cho ngành du lịch Maroc trong những năm tới.