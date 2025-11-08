M&A VIETNAM khởi động chương trình Trà đàm M&A

(Ngày Nay) -Ban Kết nối và Xúc tiến đầu tư của Cộng đồng Mua bán và Sáp nhập Việt Nam (M&A VIETNAM) chính thức khởi động chương trình Trà đàm M&A từ ngày 08/11/2025.

Địa điểm được M&A VIETNAM lựa chọn tổ chức định kỳ Chương trình Trà đàm M&A là Green Concept, nơi đang được Hội Kỷ lục gia Việt Nam xem xét cấp chứng nhận là Phòng Thiền trà lớn nhất Việt Nam.

Ông Hà Anh Tuấn – Phó trưởng Ban Vận động thành lập Hiệp hội M&A VIETNAM, một trong những thành viên sáng lập Phòng trà cho biết Green Concept có không gian thanh tịnh, cùng nhiều loại Trà quý trên Thế giới sẽ đem đến một trải nghiệm cùng nhiều thuận lợi cho chương trình Trà đàm M&A do Ban KN&XTĐT tổ chức.

Các thành viên tham dự buổi khởi động Trà đàm M&A khi được trải nghiệm, cùng thưởng trà và chia sẻ về những Thương vụ Mua bán và Sáp nhập đều có chung cảm nhận đến với Trà đàm M&A tại Green Concept như được tìm về sự bình yên giữa lòng Hà Nội.

“Chúng tôi mong muốn rằng các thành viên của Cộng đồng M&A VIETNAM sẽ có một buổi sáng thật ý nghĩa vào thứ 7 hàng tuần, cùng nhau dừng lại khỏi nhịp sống kinh doanh hối hả để tận hưởng không gian Trà Đạo thanh tịnh và đậm chất thiền tại Green Concept”, Ông Lưu Quang Vũ – Trưởng Ban KN&XTĐT, Phó Trưởng Ban Vận động thành lập Hiệp hội M&A VIETNAM cho biết.

Tại Green Concept, nơi được mệnh danh là "Điểm đến để đón sự bình yên", các thành viên M&A VIETNAM sẽ được cùng nhau: Thưởng thức nghệ thuật pha trà tinh tế, cảm nhận hương vị trà thơm lắng đọng. Trao đổi và chia sẻ về các thương vụ M&A trong một không gian yên tĩnh, lãng mạn, mang lại sự thư thái và tái tạo năng lượng.

Buổi Khởi động Chương trình Trà đàm M&A của M&A VIETNAM tại Green Concept đã diễn ra thành công trong sự hứng khởi của các thành viên tham dự, hứa hẹn một Chương trình mới đóng góp vào sự phát triển của Cộng đồng M&A VIETNAM.

"Green Concept và trà đàm M&A hướng tới các hoạt động ý nghĩa và hiệu quả trong không gian trải nghiệm văn hoá tuyệt vời và đáng nhớ. Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là điểm đến thú vị cho mỗi thành viên khi tham gia Cộng đồng M&A VIETNAM cũng như Hiệp hội M&A VIETNAM trong tương lai”, ông Lưu Quang Vũ chia sẻ.