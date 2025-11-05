Viettel Huế là một trong 12 tập thể xuất sắc trong phòng, chống mưa lũ

(Ngày Nay) - Viettel Huế là đại diện duy nhất của lĩnh vực viễn thông vinh dự được biểu dương trong đợt 1 này.
Ngày 5/11, Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức khen thưởng, tặng Bằng khen cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống và giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2025. Giữa đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10, Viettel Huế vẫn giữ vững mạng lưới thông tin thông suốt, đảm bảo “không vùng nào trắng sóng”, được UBND thành phố Huế ghi nhận và trao tặng Bằng khen.

Tại buổi lễ khen thưởng, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật mà 12 tập thể là các sở, ban ngành, địa phương đã nỗ lực vượt qua khó khăn, khẩn trương triển khai nhiều biện pháp cấp bách dưới sự chỉ đạo, điều hành của thành phố trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2025, nhất là trong đợt mưa lũ liên tiếp vào cuối tháng 10/2025.

Trong khen thưởng đợt 1 về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ lần này, 12 tập thể tiêu biểu được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Huế, bao gồm: Công an thành phố Huế; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế; Viettel Huế; Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế; Trung tâm Công viên cây xanh thành phố Huế; Công ty cổ phần Cấp nước Huế; Công ty Điện lực Huế; Bệnh viện Trung ương Huế; Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế; Công an tỉnh Quảng Trị; Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động- E28, Bộ Công an và Sư đoàn 968-Quân Khu 4.

“Đây là những tập thể tiêu biểu, trong những ngày qua thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động triển khai biện pháp ứng phó, huy động người và phương tiện kịp thời cứu trợ, di dời người dân khỏi vùng ngập sâu, sạt lở; góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân”, lãnh đạo Thành phố Huế ghi nhận.

Sóng Viettel tại Huế duy trì ổn định trong lũ dữ

Trong đợt mưa lũ từ 25/10 đến 3/11, tại thành phố Huế hứng chịu lượng mưa lớn kỷ lục, gây ngập lụt trên diện rộng. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền và sự chung tay của các lực lượng cùng người dân, nhờ vậy thiệt hại đã được hạn chế, công tác khắc phục diễn ra nhanh, giúp đời sống sớm ổn định trở lại.

Trung tá Nguyễn Huy Quang, Giám đốc Viettel Huế chia sẻ, nhận được bằng khen của UBND Huế là một vinh dự lớn và ghi nhận xứng đáng với tập thể cán bộ nhân viên Viettel Huế. “Trong đợt ngập lịch sử vừa qua, nhiều cán bộ Viettel Huế bị thiệt hại nặng về tài sản, nhưng anh em vẫn bám trụ hiện trường, ứng cứu thông tin suốt ngày đêm. Bằng sự nỗ lực, tinh thần người lính bền bỉ, Viettel Huế đã được ghi nhận là nhà mạng duy trì hạ tầng mạng lưới tốt nhất trong đợt mưa lũ vừa qua”, Trung tá Nguyễn Huy Quang nhấn mạnh.

Viettel Huế là một trong 12 tập thể xuất sắc trong phòng, chống mưa lũ ảnh 1

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực ở thành phố Huế thời gian qua bị ngập sâu. Giao thông chia cắt cộng thêm mất điện trên diện rộng khiến công tác ứng cứu thông tin duy trì liên lạc thông suốt vô cùng khó khăn. Nhờ thực hiện quyết liệt các biện pháp ứng phó, sóng Viettel vẫn được duy trì ổn định trong suốt thời gian lũ lụt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống lũ của chính quyền và nhu cầu liên lạc của người dân tại Huế.

Viettel Huế là một trong 12 tập thể xuất sắc trong phòng, chống mưa lũ ảnh 2

Lực lượng kỹ thuật Viettel tiếp cận các khu vực ngập sâu để ứng cứu thông tin

Ngay trong những ngày mưa lũ nghiêm trọng, các đơn vị Viettel trên địa bàn thành phố Huế đã chủ động triển khai ứng cứu, đảm bảo mạng lưới viễn thông thông suốt. Bên cạnh lực lượng kỹ thuật tại chỗ túc trực 24/24h, nhân sự các tỉnh lân cận cũng được Tập đoàn và các đơn vị thành viên điều động chi viện cho Viettel Huế “cứu sóng”.

Nhờ đó, sóng Viettel vẫn ổn định tại 40 xã, phường trên toàn thành phố Huế. Các trạm BTS của Viettel hoạt động ổn định, với lực lượng kỹ thuật túc trực 24/24 và dự trữ nhiên liệu đảm bảo cho vận hành hạ tầng trong thời gian lũ chưa rút.

Viettel Huế là một trong 12 tập thể xuất sắc trong phòng, chống mưa lũ ảnh 3

Tất cả các cửa hàng giao dịch, bưu cục và siêu thị của Viettel trên địa bàn thành phố Huế trở thành điểm sạc pin/điện thoại miễn phí cho người dân

Không chỉ nỗ lực trong đảm bảo ứng cứu thông tin, duy trì mạng lưới trong bão lũ và ảnh hưởng của hoàn lưu bão, Viettel cũng luôn thể hiện tinh thần luôn đồng hành, hỗ trợ bà con vượt qua thiên tai. Trong đợt ngập lụt vừa qua, tất cả các cửa hàng giao dịch, bưu cục và siêu thị của Viettel trên địa bàn thành phố Huế đều mở cửa cung cấp điểm sạc pin/điện thoại miễn phí cho người dân. Sóng Viettel tại đây cũng mở roamming để khách hàng các nhà mạng khác có thể sử dụng liên lạc khi cần thiết.

