Viettel là nơi làm việc tốt nhất Việt Nam trong 2 ngành: Công nghệ phần cứng, hạ tầng và công nghệ thông tin

(Ngày Nay) - Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) đứng đầu danh sách nơi làm việc tốt nhất trong 2 ngành nghề Công nghệ phần cứng/ Hạ tầng/ Viễn thông và Công nghệ thông tin/ Phần mềm & Ứng dụng/ Thương mại điện tử, theo xếp hạng Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 .

Đây là kết quả được công bố ngày 19/11, thông qua khảo sát 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 do Anphabe - công ty tư vấn tiên phong về giải pháp Thương hiệu Nhà tuyển dụng và Môi trường làm việc Hạnh phúc - thực hiện thường niên. Cùng với việc dẫn đầu các ngành công nghệ, hạ tầng và phần mềm, Viettel xếp hạng 4 trong khối doanh nghiệp lớn về nơi làm việc tốt nhất nói chung.

Kết quả này cho thấy uy tín của Tập đoàn với cộng đồng người đi làm, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ đang trở thành động lực chính của nền kinh tế và thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng.

Hoạt động trong 5 lĩnh vực trụ cột (viễn thông, giải pháp công nghệ thông tin và dịch vụ số, nghiên cứu sản xuất công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, logistics và thương mại), Viettel đem lại cơ hội cho nhân sự nói chung và nhân sự công nghệ nói riêng với sự đa dạng ngành nghề và phạm vi hoạt động toàn cầu.

Viettel cũng là Tập đoàn dẫn đầu tại Việt Nam về hiệu quả kinh doanh và năng lực công nghệ – sở hữu nhiều sáng chế nhất Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ và tham gia phát triển 10 trong số 11 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia. Qua đó, nhân sự công nghệ có cơ hội thử thách và phát triển bản thân thông qua các dự án lớn, có độ khó cao.

Với triết lý “lấy con người làm trung tâm”, Viettel xây dựng chiến lược nhân sự dựa trên ba trụ cột. Thứ nhất là đãi ngộ toàn diện, ưu tiên sức khỏe và sự cân bằng, với các gói bảo hiểm và chương trình chăm sóc sức khoẻ nâng cao. Thứ hai là văn hóa học tập và phát triển không ngừng với loạt chương trình tái đào tạo kỹ năng (reskilling), đào tạo nâng cao (advanced training), khuyến khích tự học qua nền tảng trực tuyến miễn phí (elearning). Thứ ba là thu hút và bồi dưỡng nhân tài thông qua các chương trình tài trợ, học bổng thường niên.

Với quy mô và năng lực công nghệ hàng đầu Việt Nam, Viettel mang đến môi trường làm việc thử thách nhưng giàu cơ hội để mỗi cá nhân phát huy năng lực và đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế số.

Nhiều năm liền, Viettel được vinh danh trong các giải thưởng uy tín về môi trường làm việc như HR Asia Awards – Nơi làm việc tốt nhất châu Á, Stevie Awards for Great Employers, đồng thời là doanh nghiệp sở hữu nhiều sáng chế nhất Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ.

Kết quả Khảo sát Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 tiếp tục khẳng định nỗ lực của Viettel trong việc xây dựng môi trường làm việc đề cao sáng tạo, hiệu quả và phát triển con người, đóng góp vào chiến lược phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao của Việt Nam.

Khảo sát 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 được thực hiện trên hơn 70.000 người đi làm có kinh nghiệm, 700 doanh nghiệp trên toàn quốc, thuộc 18 ngành kinh tế trọng điểm. Xếp hạng cuối cùng được xác định dựa trên Chỉ số Sức hấp dẫn Thương hiệu Nhà tuyển dụng (Employer Brand Attractiveness Index – EBAI) được bên thứ ba kiểm toán độc lập, đảm bảo tính khách quan của xếp hạng.

3 trụ cột chiến lược nhân sự của Viettel Đãi ngộ toàn diện, ưu tiên sức khỏe và sự cân bằng: Nhân viên Viettel có cơ hội tham gia chương trình Health Plus, với các gói bảo hiểm nhân thọ, tầm soát ung thư nâng cao. Đơn vị áp dụng rộng rãi chương trình chăm sóc sức khỏe nhân viên như tiêm phòng cúm mùa, sốt xuất huyết; đồng thời, khuyến khích cán bộ nhân viên tăng cường luyện tập thể dục thể thao thông qua những chương trình nội bộ. Văn hóa học tập và phát triển không ngừng: Viettel phát triển loạt chương trình tái đào tạo kỹ năng (reskilling), đào tạo nâng cao (advanced training), khuyến khích tự học qua nền tảng trực tuyến miễn phí (elearning). Với thế mạnh công nghệ, Viettel cũng triển khai AI nhằm phân tích dữ liệu, phục vụ khâu đánh giá công việc, quản lý hiệu suất. Mục tiêu là giúp mỗi nhân viên chuyển từ “thích nghi” sang “chủ động” trong hành trình nghề nghiệp. Thu hút và bồi dưỡng nhân tài trẻ thông qua các chương trình nổi bật: Viettel Digital Talent là chương trình dành cho nhân sự ở bước đầu tiên của hành trình nghề nghiệp, với gần 1000 thực tập sinh đã tham gia, tạo ra hàng trăm sáng kiến công nghệ trong đó nhiều ý tưởng đã được ứng dụng vào thực tế sản xuất kinh doanh. Viettel Future Changemakers là chương trình dành cho nhân sự trẻ có tư chất lãnh đạo, thành tích nổi bật, hướng tới đào tạo thế hệ quản trị sản phẩm số có năng lực cạnh tranh, đóng góp xây dựng hệ sinh thái công nghệ số. Viettel AI Race là cuộc thi về trí tuệ nhân tạo quy mô lớn đầu tiên được Viettel tổ chức từ năm 2025. Thông qua cuộc thi, những tài năng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo sẽ được tiếp cận và thử sức với những bài toán thực tiễn, qua đó có cơ hội trực tiếp xây dựng giải pháp trong một ngành công nghệ chiến lược của Việt Nam.