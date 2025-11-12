M&A Partners hợp tác cùng Quỹ Đầu tư Hoàng Gia Qatar

(Ngày Nay) -M&A Partners - đơn vị sáng lập Cộng đồng Mua Bán và Sáp nhập Việt Nam vừa ký kết hợp tác với Al Masdar Investment W.L.L - Quỹ Đầu tư Hoàng Gia Qatar.
Ngày 11/11/2025, Al MASDAR và M&A Partners đã chính thức ký MOU đánh dấu sự hợp tác chính thức.
Al Masdar Investment W.L.L được biết tới là Quỹ đầu tư Hoàng Gia Qatar có nguồn lực tài chính lớn, quản trị bài bản đang tập trung đầu tư vào các lĩnh vực Năng lượng tái tạo, Y tế, Công nghệ thông tin, Hạ tầng… tại Việt Nam.

Đánh giá Việt Nam là thị trường mới nổi, có rất nhiều cơ hội đầu tư, Al Masdar Investment W.L.L cho biết thời gian tới sẽ tăng cường đầu tư ở Viễn Đông và Đông Á, lựa chọn những nơi có thể đầu tư lâu dài thông qua sở hữu Cổ phần của Dự án, Doanh nghiệp.

“Việc Hợp tác cùng M&A Partners với nguồn lực lớn của M&A Vietnam là lựa chọn của chúng tôi khi đặt chân đến Việt Nam”, ông Dr. Henrik H. Christiansen– Tổng Giám đốc Al Masdar Investment cho biết.

“Tôi tin rằng sự hợp tác giữa Al Masdar Investment W.L.L với M&A Partners, M&A Vietnam sẽ đem đến những đột phá trong sự phát triển của một số Doanh nghiệp Việt Nam có sự đồng hành của Quỹ đầu tư Hoàng gia Quatar trong thời gian tới”, Ông Trần Đức Hùng – Nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Qatar, Cố vấn Cao cấp của M&A Partners khẳng định.

