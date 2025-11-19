Khi việc tích lũy trở nên dễ dàng hơn chỉ với “một chạm”

(Ngày Nay) -Trong cuộc sống hiện đại, khi thời gian trở thành tài sản quý giá đối với mỗi cá nhân, nhu cầu trải nghiệm các dịch vụ tài chính một cách nhanh chóng, thuận tiện càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Với nền tảng PVConnect, khách hàng không chỉ tích lũy và quản lý khoản gửi tiết kiệm của mình mọi lúc mọi nơi, mà còn được hưởng mức sinh lời hấp dẫn hơn so với khi gửi tại quầy.

Khi công nghệ và chuyển đổi số ngày càng phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng, mọi giao dịch tài chính đều có thể được thực hiện chỉ bằng vài thao tác đơn giản ngay trên chiếc điện thoại thông minh. Thay vì phải đến quầy giao dịch, các khách hàng giờ đây có thể lựa chọn gửi tiết kiệm online mọi lúc, mọi nơi - vừa chủ động, linh hoạt về thời gian, vừa đảm bảo an toàn và tối ưu dòng tiền hiệu quả.

Một buổi sáng đầu tuần, trong lúc pha cà phê và kiểm tra lịch làm việc, chị Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) mở điện thoại và chỉ mất vài phút để hoàn tất giao dịch gửi tiền online trên ứng dụng PVConnect. “Giờ gửi tiết kiệm cũng dễ như đặt xe công nghệ. Không chỉ được hệ thống tự động gợi ý giải pháp gửi tiền phù hợp, tôi còn có thể chia nhỏ số tiền tiết kiệm theo mục tiêu riêng, từ tiền học cho con, quỹ dự phòng y tế cho đến quỹ du lịch của cả nhà”, chị Hoa chia sẻ. “Mỗi khoản gửi đều được theo dõi chi tiết thường xuyên và hưởng lãi suất cao hơn gửi tại quầy nên tôi cũng cảm thấy yên tâm và chủ động hơn nhiều”.

Trong suy nghĩ của không ít người, giao dịch gửi tiết kiệm từng bị xem là “phức tạp” với nhiều thủ tục hồ sơ giấy tờ truyền thống. Tuy nhiên, khi điện thoại trở thành “ngân hàng bỏ túi” trong thời đại chuyển đổi số, giải pháp gửi tiết kiệm online cũng trở thành sự lựa chọn của những công dân hiện đại - sẵn sàng trải nghiệm cuộc sống tiện ích, chủ động, linh hoạt. Tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank), hành trình ấy đã được đơn giản hóa chỉ trong một ứng dụng duy nhất - PVConnect. Chỉ bằng vài thao tác nhanh gọn, người dùng có thể thoải mái lựa chọn sản phẩm tiết kiệm online với nhiều kỳ hạn, hình thức phù hợp theo nhu cầu tài chính cá nhân. Ngoài tiết kiệm thời gian, sản phẩm gửi tiền online còn giúp các khách hàng được hưởng mức lãi suất cao hơn đến 0,5%/năm so với khi gửi tại quầy, qua đó giúp việc tích lũy trở nên hiệu quả và tối ưu hơn.

Anh Đức Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng chia sẻ về cảm giác “tự chủ” khi lựa chọn giải pháp tiết kiệm online trên PVConnect: “Trước kia gửi tiết kiệm là phải nhớ ngày đáo hạn, phải chủ động tới quầy làm thủ tục. Giờ có thông báo trên điện thoại rồi, chỉ cần mở app ngân hàng ra là xử lý được hết. Hơn thế nữa, điều tôi thấy tiện nhất khi gửi tiết kiệm online tại PVcomBank là khi cần sử dụng một phần tiền đã gửi, tôi có thể rút trước hạn phần tiền này mà số tiền gửi còn lại vẫn giữ nguyên mức lãi. Nhờ vậy tôi chủ động hơn về tài chính mà vẫn đảm bảo khoản tiết kiệm tiếp tục sinh lời”.

Bên cạnh sự tiện lợi về trải nghiệm người dùng, PVcomBank cũng không ngừng nâng cao sự an toàn, bảo mật cho khách hàng trên nền tảng trực tuyến. Với một số tính năng, tiện ích ưu việt như phong tỏa/giải tỏa tài khoản tiết kiệm qua video call; tùy chọn thay đổi hình thức tất toán trực tuyến/tại quầy… nền tảng PVConnect cho phép khách hàng quản lý giao dịch tài chính cá nhân một cách linh hoạt và hoàn toàn chủ động.

Việc không ngừng mở rộng tiện ích nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tiền gửi chính là một phần trong chiến lược số hóa của PVcomBank đối với mục tiêu cung cấp giải pháp tài chính toàn diện tới khách hàng. Không chỉ được hưởng mức lãi suất ưu đãi hấp dẫn hơn so với gửi tại quầy, các khách hàng gửi tiết kiệm online qua PVConnect còn có thể tích lũy điểm thưởng PVOne cho mỗi giao dịch gửi tiền với cơ hội đổi hơn 2.000 quà tặng hấp dẫn.

Ứng dụng PVConnect cũng được xem như “trợ lý tài chính” đắc lực đối với người dùng trong thời đại số hóa khi mọi nhu cầu từ thanh toán hóa đơn, đặt vé máy bay/taxi cho đến mua sắm hoàn tiền, chuyển tiền quốc tế… đều gói gọn trong một nền tảng duy nhất. Với PVcomBank, việc phát triển hệ sinh thái số đa tiện ích không chỉ nhằm mục đích đưa công nghệ đến gần hơn với cuộc sống của người dân, mà còn giúp mỗi cá nhân xây dựng, duy trì thói quen tích lũy bền vững, tối ưu hiệu quả trên hành trình tài chính bền vững, trọn vẹn.