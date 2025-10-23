Tổng Giám đốc SHB Ngô Thu Hà được vinh danh “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng vàng” năm 2025

(Ngày Nay) - Tổng Giám đốc SHB Ngô Thu Hà vừa được VCCI trao tặng danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng vàng” năm 2025 - giải thưởng cao quý nhằm tôn vinh những nữ lãnh đạo có thành tích xuất sắc trong kinh doanh, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.

Ngày 22/10, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ trao danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng vàng” năm 2025. Đây là danh hiệu cấp quốc gia, được VCCI tổ chức theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng năm 2022, với chu kỳ bình xét 5 năm một lần. Danh hiệu này nhằm tôn vinh những nữ doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công trao danh hiệu Bông hồng vàng cho nữ doanh nhân Ngô Thu Hà - Tổng Giám đốc SHB

Bà Ngô Thu Hà - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) là một trong những nữ doanh nhân được vinh danh tại Lễ trao giải năm nay.

“Tôi rất vinh dự khi được trao danh hiệu ‘Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Bông hồng vàng’ năm 2025. Đây không chỉ là sự ghi nhận cá nhân mà còn là minh chứng cho khả năng và vai trò quan trọng của phụ nữ trong kinh doanh và phát triển kinh tế. Danh hiệu này là động lực để tôi và tập thể SHB tiếp tục nỗ lực sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước”, Tổng Giám đốc SHB Ngô Thu Hà chia sẻ.

Bà Ngô Thu Hà sinh năm 1973, là Tiến sĩ Kinh tế và Hội viên hiệp hội CPA Australia với 31 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Bà gia nhập SHB từ năm 2008 và được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc từ tháng 9/2022.

Trong suốt thời gian công tác tại SHB, bà Ngô Thu Hà đã đảm trách nhiều vị trí quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, góp phần cùng SHB phát triển vượt bậc, trở thành định chế tài chính hàng đầu Việt Nam, vươn tầm khu vực và quốc tế. SHB hiện thuộc Top 5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam về vốn điều lệ, Top 10 ngân hàng TMCP tư nhân uy tín nhất Việt Nam (theo Vietnam Report), và Top 200 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á do Tạp chí Fortune (Mỹ) công bố.

Về cá nhân, bà Ngô Thu Hà đã nhận được nhiều bằng khen và giải thưởng từ các tổ chức trong nước và quốc tế, ghi nhận những đóng góp trong điều hành, quản trị, đổi mới và phát triển doanh nghiệp gắn liền với trách nhiệm xã hội, trong đó có giải thưởng “Doanh nhân xuất sắc Châu Á năm 2024” do Enterprise Asia vinh danh.

Không chỉ chú trọng tăng trưởng kinh doanh, SHB đặc biệt quan tâm đến việc phát triển bền vững thông qua việc tích cực triển khai các sáng kiến ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị doanh nghiệp), hướng đến mô hình ngân hàng xanh, ngân hàng số toàn diện.

Bên cạnh đó, SHB và Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà luôn tích cực đồng hành với các hoạt động an sinh xã hội, thúc đẩy bình đẳng giới, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa – đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ – nhằm góp phần nâng cao vai trò của nữ doanh nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Trong chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, SHB hiện tập trung vào 4 trụ cột: Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số. SHB đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, Ngân hàng xanh, Ngân hàng số trong TOP đầu của khu vực.

Danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng vàng” không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực và thành tựu nổi bật của bà Ngô Thu Hà, mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng nữ doanh nhân Việt Nam tiếp tục vươn lên, khẳng định vị thế và vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế đất nước. Với tầm nhìn chiến lược và tinh thần dẫn dắt sáng tạo, bà Ngô Thu Hà cùng SHB sẽ tiếp tục đồng hành và đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng bền vững của nền kinh tế Việt Nam trong tương lai.