Viettel tham gia cung ứng sản phẩm quốc phòng công nghệ tại Ấn Độ

(Ngày Nay) - Viettel đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Ordefence Systems Limited (Ordefence), đơn vị thuộc Tập đoàn tư nhân hàng đầu Ấn Độ - Adani.
Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel đã ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược với Ordefence Systems Limited (Ordefence).
Ngày 10/11, trong khuôn khổ Triển lãm Quốc phòng và An ninh 2025 diễn ra tại Thái Lan, Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Ordefence Systems Limited (Ordefence), đơn vị thuộc Tập đoàn tư nhân hàng đầu Ấn Độ - Adani.

Theo thỏa thuận, Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel và Ordefence hướng tới xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược nghiên cứu, phát triển các giải pháp quốc phòng – an ninh thế hệ mới, đồng thời đẩy mạnh thương mại hóa những sản phẩm lưỡng dụng tại Việt Nam và các thị trường quốc tế tiềm năng.

Tận dụng lợi thế sản xuất trong nước, hai doanh nghiệp dự kiến triển khai mô hình OEM, kết hợp chuyển giao và làm chủ công nghệ đối với các hệ thống, linh kiện và mô-đun thuộc dòng sản phẩm của Ordefence.

Bên cạnh đó, định hướng hợp tác còn bao gồm các hoạt động đào tạo chuyên sâu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và trao đổi chuyên gia, góp phần nâng cao năng lực công nghệ và xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao.

Triển lãm Defense & Security 2025 diễn ra tại Trung tâm triển lãm Impact Arena, Bangkok từ ngày 10 đến 13-11, dưới sự bảo trợ của Bộ Quốc phòng Thái Lan.

Sự kiện quy tụ hơn 500 tập đoàn và doanh nghiệp quốc phòng hàng đầu đến từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, giới thiệu những công nghệ và giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

